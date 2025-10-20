費用も時間も″秒速″で解決へ。Mi52（マイゴーツー）がIT採用の高額化を止める「月額固定＋1秒登録」の威力
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331947&id=bodyimage1】
VerticallimIT株式会社（所在地：大阪市都島区、代表取締役：小林尚）は、
SES企業間の案件と人材の需給ギャップを直接解消するBtoBマッチングプラットフォーム「Mi52（マイゴーツー）」の提供を、2025年10月14日より本格的に開始いたしました。
1. 成果報酬の呪縛から解放。「月額固定費」が実現するIT採用のコスト革命
IT人材の採用市場が高騰を続ける中、従来の成果報酬型マッチングサービスでは、優秀な人材を獲得するたびに、企業は高額な手数料を支払う必要がありました。このコスト構造が、採用活動の最大の足かせとなっていました。
Mi52は、この常識を根本から変えます。
追加コスト不要： 月額固定料金だけで、人材・案件のマッチングがし放題。何名採用しても、何件案件を獲得しても、追加費用は一切かかりません。
予算の予測可能性： 採用単価の高騰リスクを排除し、毎月の予算計画をシンプルに。IT人材を探す企業は、安心して最適な人材を妥協なく選定することが可能です。
Mi52は、採用コストを気にすることなく、企業と人材の「繋がりを加速する」ことをお約束します。（料金プランを改めて参照ください。）
2. IT採用の常識を覆す「1秒登録」。担当者の手間をゼロに
多くのIT企業の採用担当者が抱えるもう一つの大きな悩みは、煩雑なデータ入力作業です。企業が持つ人材情報や案件情報を、サービス側のフォーマットに手作業で打ち込み直す手間は、大きな時間と人的リソースの浪費でした。
Mi52の革新的な「1秒登録」機能は、この課題を解決します。
ドラッグ＆ドロップで完了： 案件情報や人材情報のファイル（Excelなど）をそのまま画面にドラッグ＆ドロップするだけで、データが自動で読み込まれ、簡単に登録が完了します。
スピード＝成果： データ入力に時間をかける必要がなくなり、募集開始までの時間を"秒速"で短縮。急なプロジェクトの立ち上がりや、競合に先駆けて優秀な人材にアプローチすることが可能になります。
Mi52は、IT企業が本質的な業務に集中できるよう、採用に関する無駄な「手間」と「時間」を徹底的に排除しました。
■料金プラン
（1）「無料会員」 \0/月
（2）「スタンダード会員」 \11,000/月
（3）「プレミアム会員」 \88,000/月
※価格は税込表示です。
■Mi52紹介動画
https://youtu.be/XIoPrSd7CLI?si=1EgQtzvLmtQkQst7
■サービスページ
https://mi52.jp/home
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：ＶｅｒｔｉｃａｌｌｉｍＩＴ株式会社
担当者：吉田、三木、松宮
TEL：050-3152-1945
E-Mail：eigyou@verticallimit.co.jp
配信元企業：Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｉｍｉｔ株式会社
VerticallimIT株式会社（所在地：大阪市都島区、代表取締役：小林尚）は、
SES企業間の案件と人材の需給ギャップを直接解消するBtoBマッチングプラットフォーム「Mi52（マイゴーツー）」の提供を、2025年10月14日より本格的に開始いたしました。
1. 成果報酬の呪縛から解放。「月額固定費」が実現するIT採用のコスト革命
IT人材の採用市場が高騰を続ける中、従来の成果報酬型マッチングサービスでは、優秀な人材を獲得するたびに、企業は高額な手数料を支払う必要がありました。このコスト構造が、採用活動の最大の足かせとなっていました。
Mi52は、この常識を根本から変えます。
追加コスト不要： 月額固定料金だけで、人材・案件のマッチングがし放題。何名採用しても、何件案件を獲得しても、追加費用は一切かかりません。
予算の予測可能性： 採用単価の高騰リスクを排除し、毎月の予算計画をシンプルに。IT人材を探す企業は、安心して最適な人材を妥協なく選定することが可能です。
Mi52は、採用コストを気にすることなく、企業と人材の「繋がりを加速する」ことをお約束します。（料金プランを改めて参照ください。）
2. IT採用の常識を覆す「1秒登録」。担当者の手間をゼロに
多くのIT企業の採用担当者が抱えるもう一つの大きな悩みは、煩雑なデータ入力作業です。企業が持つ人材情報や案件情報を、サービス側のフォーマットに手作業で打ち込み直す手間は、大きな時間と人的リソースの浪費でした。
Mi52の革新的な「1秒登録」機能は、この課題を解決します。
ドラッグ＆ドロップで完了： 案件情報や人材情報のファイル（Excelなど）をそのまま画面にドラッグ＆ドロップするだけで、データが自動で読み込まれ、簡単に登録が完了します。
スピード＝成果： データ入力に時間をかける必要がなくなり、募集開始までの時間を"秒速"で短縮。急なプロジェクトの立ち上がりや、競合に先駆けて優秀な人材にアプローチすることが可能になります。
Mi52は、IT企業が本質的な業務に集中できるよう、採用に関する無駄な「手間」と「時間」を徹底的に排除しました。
■料金プラン
（1）「無料会員」 \0/月
（2）「スタンダード会員」 \11,000/月
（3）「プレミアム会員」 \88,000/月
※価格は税込表示です。
■Mi52紹介動画
https://youtu.be/XIoPrSd7CLI?si=1EgQtzvLmtQkQst7
■サービスページ
https://mi52.jp/home
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：ＶｅｒｔｉｃａｌｌｉｍＩＴ株式会社
担当者：吉田、三木、松宮
TEL：050-3152-1945
E-Mail：eigyou@verticallimit.co.jp
配信元企業：Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｉｍｉｔ株式会社
プレスリリース詳細へ