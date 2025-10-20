







海外向け通信ブランド「JapanConnect eSIM」を運営するBeaconLink合同会社（所在地：東京都日野市、代表：阿部宏貴）は、 YouTubeおよびInstagramの公式ショップ機能を通じてJapanConnect eSIMの販売を開始しました。

本取り組みは、登録者2000人を突破した海外通信専門チャンネル「AppChan TV」および「JapanConnect eSIMのインスタグラムアカウント」との公式連動により実現したもので、 SNSとメディアを融合したシームレスなeSIM販売モデルを構築しました。

従来のeSIM購入は、情報収集と購入のサイトが分かれていましたが、ユーザーはより短時間で情報収集からeSIMの利用開始まで完結できるようになります。

これまでBeaconLink合同会社では、海外旅行者向けの通信手段を中心に、 Webメディア・YouTube・SNSを通じてeSIMやVPNなどのグローバル通信情報を発信してきました。 中でもYouTubeチャンネル「AppChan TV」は、「海外旅行向けプリペイドeSIM」を主題テーマに、 初心者にもわかりやすく海外通信の知識を伝える情報発信型メディアとして成長を続け、登録者数は2000人を突破。 通信専門チャンネルとして高い支持を得ています。

【YouTube・Instagram公式アカウントでのショップ連携開始】

今回、YouTubeチャンネル内のストア、およびInstagram公式ショップから「JapanConnect eSIM」の購入が可能となりました。 視聴者は動画やリールに表示される商品欄や商品タグから、JapanConnect eSIMの購入ページに直接アクセスでき、 海外旅行前の情報収集から購入・利用開始までをワンストップで完結できる新たな購買体験を提供します。

【中立的な情報発信を継続】

BeaconLink合同会社は、自社ブランドである「JapanConnect eSIM」の販売を行いながら、 ウェブメディア「eSIMポータル」やYouTubeチャンネル「AppChan TV」にて、海外旅行者向けプリペイドeSIMの中立な立場から公正公平なレビュー・比較情報を発信しています。 これにより、ユーザーが安心して通信サービスを選べる環境づくりを目指し、 「販売」と「情報発信」を両立した新しい通信メディアモデルを展開しています。

【JapanConnect eSIMについて】 「JapanConnect eSIM」は、世界133ヵ国以上で利用できるプリペイド型の海外通信サービスです。 物理SIMカードの受け取りが不要で、QRコードをスキャンするだけで即時に開通可能。 短期旅行から長期滞在まで、さまざまなユーザーの渡航スタイルに対応しています。 また、同ブランドでは「 より便利な通信で、より良い地球を。 」をコンセプトに、従来のSIMカードをeSIMに置き換えることで地球環境に優しい持続的なサステナブルな通信体験を提供しています。

【AppChan TVについて】







AppChan TV イメージキャラクター「あぷちゃん」

YouTubeチャンネル「AppChan TV」は、BeaconLink合同会社が運営する海外通信専門チャンネルです。

キャラクター「あぷちゃん」を中心に、eSIM・VPN・モバイルWi-Fiなどの通信手段を わかりやすく、親しみやすい形式で発信。 通信初心者にも理解しやすい内容で、国内外の旅行者から高い支持を集めています。 チャンネル登録者数は2000人を突破し、年間総再生時間は24,000時間を超えるなど、 教育型メディアとして急成長を遂げています。

【会社概要】

会社名：BeaconLink合同会社

所在地：〒191-0041 東京都日野市

代表者：阿部 宏貴

設立：2024年6月12日

事業内容：eSIM・VPN販売事業、Webメディア事業

公式サイト：https://beaconlink.jp

JapanConnect eSIM公式ストア：https://japanconnect-esim.store

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC-wcU0ih1DVzwMHQtfUTSVw

Instagram：https://www.instagram.com/japanconnect_esim/