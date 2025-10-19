「フェイチャンジャーイー嘉義」風味文化デー in 大阪　嘉義県産プレミアムコーヒーが大阪で香り高く登場

佶歐國際設計有限公司

台湾・嘉義県政府は、嘉義産プレミアムコーヒーの独自の風味と産地文化を日本で広めるため、2025年10月18日、大阪市のホテル日航大阪にて「台湾風味文化デー in 大阪」を開催した。台湾と日本のコーヒーチャンピオン、そして約100名のコーヒー愛好家が参加し、ハンドドリップの実演や交流を通じて、嘉義コーヒーの国際的な実力と豊かな風土の魅力を紹介した。

イベントの最大の見どころは、「フェイチャンジャーイー × 世界チャンピオン」によるコラボレーション実演であった。2024年世界サイフォンチャンピオンの張維欣氏と、大阪焙煎チャンピオンの岩崎裕也氏が共同でハンドドリップを披露し、来場者との交流を通じて嘉義コーヒーの奥深い香りと味わいを伝えた。また、港南商事株式会社（Kohnan Shoji）は翌19日、大阪・梅田の商業施設「GARDENS UMEKITA」でB2Cイベントを実施し、「フェイチャンジャーイー」ブランドの銀級以上ドリップバッグや限定ギフトボックスを販売、日本の消費者に嘉義コーヒーを直接楽しんでもらう機会を提供した。

同日午後には、大阪・近鉄百貨店「あべのハルカス」内のライフスタイルショップ「神農生活」に、嘉義プレミアムコーヒー専用コーナーがオープンした。青葉コーヒー莊園、阿亮自然農場、優遊吧斯瑪翡コーヒー莊園、鄒築園、豆御香藝伎莊園、一品コーヒー莊園、柏香茗茶コーヒー莊園、晉揚欣金用心コーヒー莊園、珍5吉コーヒー莊園、嶼山コーヒー莊園、野牡丹コーヒー莊園の計11農園が出展し、15種類のスペシャルティコーヒーを展開した。開幕式では、翁章梁・嘉義県長が日本ハンドドリップチャンピオンの新田衣祥氏とともに実演を行い、阿里山コーヒーの産地特性や複雑な香味の層を紹介。芳醇な香りが広がる会場で、日本の来場者たちは台湾南部・嘉義の豊かな自然が生み出す風味を堪能した。

嘉義プレミアムコーヒーは今後6か月にわたり神農生活で常設販売される予定で、毎月試飲会や特典キャンペーンも開催される。これにより、日本の消費者が嘉義コーヒーの風味をより身近に体験できる機会を増やす。また、館内レストラン「食習」では、限定メニューとして阿里山手淹れコーヒーが提供され、嘉義の味わいを日本の食文化に融合させる取り組みが進められる。

翁県長は、「嘉義は標高が高く、昼夜の温度差が大きく、霧に包まれた清らかな水源を有する理想的なコーヒー産地です。明るい果実酸や柑橘系の香り、花の香りと甘みが調和した多層的な味わいこそ、嘉義コーヒーの魅力です」と述べた。また、2025年の台湾卓越杯（Taiwan COE）では、嘉義コーヒーが上位27席のうち20席を占め、さらに3つの総統賞を受賞。国際審査員からも高く評価され、その品質と競争力が改めて証明された。

嘉義県政府は今後も、技術支援や産地認証、TCAGs分級制度を通じて品質保証とブランド信頼を確立し、風土の物語と職人精神を発信していく方針である。「フェイチャンジャーイー」ブランドは、嘉義コーヒーの国際化をさらに推進し、台湾の風味文化を世界へ広める新たな章を切り開くことを目指している。