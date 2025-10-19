【TAC株式会社】オンラインライブ通信講座「総合本科生SPlus」で宅建合格を確実に！自宅で教室の臨場感を体感 &10/31(金)までスタートダッシュキャンペーンでW特典アリ！

オンラインライブ通信講座の魅力：教室の臨場感を自宅で

TAC株式会社オンラインライブ通信講座「総合本科生SPlus」

自宅を仮想教室に変えるオンラインライブ通信講座は、教室の緊張感と通信の柔軟性を融合し、初学者から忙しい社会人、地方在住者、子育て世代まで幅広くサポートします。

■オンラインライブ通信講座はリアルタイムのインタラクションでモチベーション維持

専用プラットフォーム「Schoo Swing」を活用し、決められた日時に講師と受講生がオンラインで集合。チャットや「なるほど！」「もやもや…」のリアクションボタンで即時フィードバックが可能。受講生の声では、「通信講座と違いリアルに受講でき、仲間がいるのが心強い。モチベーションが上がった」と高評価。教室講座の緊張感を再現し、孤独感を解消します。

■通学不要の柔軟性

地方在住者や子育て中の主婦、忙しい社会人に最適。「地方でも首都圏の実績ある講師の講義を受けられる。良いとこ取りのクラス」との声が示すように、移動負担なく高品質な講義を受講可能。「総合本科生SPlus」では平日夜（笠松クラス：11/25火曜19:00～）や週末（村田クラス：11/16日曜10:00～）のスケジュールで、ライフスタイルに合わせやすい。欠席時は即日アーカイブ配信で何度でも復習でき、「共有資料が見やすい」と好評です。

■継続を支えるフォロー体制

オンライン自習室（Herazika提供、無料）で自宅を集中環境に変え、校舎自習室も利用可能。回数無制限の質問メールやWebトレーニング（スマホで過去問対策）で、スキマ時間も有効活用。アーカイブで繰り返し学習でき、復習効率の向上も見込めます。

▼オンラインライブ通信「総合本科生SPlus」詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_crs_sogosp_onlinelive.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_crs_sogosp_onlinelive.html)

「総合本科生SPlus」の強み：合格直結の設計

過去問答練（SPlus限定）：重要過去問を厳選し、選択肢の正誤に加え解答理由を記述する形式。笠松講師の解説動画で理解を深め、弱点を効率的に克服。初学者でも本番レベルの問題に対応可能。

オールインワンカリキュラム：全65回の講義で、基礎から直前対策まで網羅。入門講義、基本講義、基礎答練（4回、添削付き）、直前ハーフ答練（3回、添削付き）、全国公開模試（添削付き）を用意。一発合格に必要な全てをカバー。

高品質教材：毎年改訂の基本テキスト（4冊）、トレーニング（過去問題集4冊）、ミニテスト（26回分）など、試験傾向を徹底分析。法律改正にも対応し、「テキストの質が高い」と受講生から高評価。

【期間限定：10月31日（金）まで】スタートダッシュキャンペーン開催中

■特典1：受講料40,000円割引

■特典2：民法等先行学習：2025年合格目標の「民法等」Web講義（全12回）およびWeb過去問題演習機能を先行利用可能。宅建試験において重要な民法等を早期に学習することで、2026年講義開始前に十分な準備が可能です。教材はTAC WEB SCHOOLにてデジタル形式で提供され、即時学習開始が可能です。

本キャンペーンは、費用軽減と早期学習の機会を提供し、効率的な試験準備を支援します。申込期限は2025年10月31日（金）まで。TAC各校窓口、e受付（インターネット）、郵送、代理店（大学生協等）にてお手続きください。

TAC宅建士講座とは

資格の学校TACは、宅建士試験で毎年多くの合格者を輩出し、2024年度には本科生カリキュラム修了者の合格率75.5％（全体合格率18.6％の約4.1倍）を達成しました。この実績は、長年の受験指導ノウハウと「受講生の合格」を追求したTAC式合格メソッドによるもの。「総合本科生SPlus」は、試験傾向を徹底分析した高品質教材と充実したカリキュラムで、初学者から学習経験者まで確実な合格をサポートします。変化する試験に対応し、最小の努力で最大の効果を発揮するコンテンツを提供。TACは今後も受講生の期待と信頼に応え、合格第一の姿勢で進化を続けます。

TACの圧倒的合格実績

▼「TACの合格実績」詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_jisseki.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_jisseki.html)

