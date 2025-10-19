大阪市・旭区の魅力が詰まったバルイベント「センモリバル Vol.3」

C-HAPPY NEXT

大阪三大商店街の一つである「千林商店街」をはじめ、今なお活気に満ち溢れた商店街がひしめく大阪市・旭区にて今年で3回目となるバルイベント「センモリバル」が11月7日（金）～9日（土）初の3日間で開催します！

「大阪市・旭区という街をもっと知ってほしい・好きになってほしい」

そんな想いを込めて開催しているこのイベントは旭区内の選りすぐりの店舗を巡り、このイベントだけの特別でお得なバルメニューを楽しみながら、スタンプラリーを集めて豪華景品が当たる抽選会にも参加できる地域密着型のフードフェスティバルです！

■バッジ1つでガッツリ3日間楽しめるバルイベント！

「センモリバル」への参加方法はとってもシンプル。

参加店舗や公式ウェブサイトでイベント参加証となるバッジを購入するだけ！

参加バッジは前売り500円・当日700円で販売。

バッジを提示する事で参加店舗にて限定のバルメニューを楽しむことができます。

複数の店舗でスタンプを集めると、イベント本部で豪華景品が当たる抽選会に挑戦できます！

参加バッジは1人につき1つ必要ですが、期間中何度でも使用可能です！

参加バッジは公式ウェブサイトでも購入できます！

■お得がたくさん！500円・1000円のバルメニュー！

参加バッジを提示する事で500円・1000円の「センモリバル限定メニュー」を楽しめます！

バルメニューはどのお店も普段よりお得なモノばかり！

お酒がお好きな方もそうでない方もご家族でもカップルでもはたまたお一人様でもお気軽に楽しめるイベントとなっております！今年はなんと飲食店以外の参加店舗も!?

まずはパンフレットや公式ウェブサイトで気になる店舗やメニューを事前にチェックしましょう！

公式ウェブサイト

https://senmoribar.com

■今年は京阪電車さんもご協力いただいております！

去年に引き続き、千林商店街・今市商店街・千林駅前あじな商店街の後援も加え

今年は旭区住民はもちろん、他の地域の方々に旭区の魅力を感じてもらえるよう

千林商店街の中に駅がある「京阪電車」さんのご協力もいただき、着実に進化している地域イベント。「大阪の新たな名所」としてもっと多くの方々に「大阪市・旭区」を知ってもらい

そして好きになってもらう事を目指しております。

■主催者「センモリバル実行委員会」について

「センモリバル」の企画・運営は、旭区をこよなく愛する一般区民で構成された「センモリバル実行委員会」が担当しています。当日は旭区ブランドにも選ばれた『1000ピースプロジェクト』との共同運営で、さらに盛り上げていきます。





■開催概要

【開催日程】

2025年11月7日（金）～9日（日）

【開催時間】

各参加店舗の開店・閉店時間に準ずる

【イベント本部】

千林ふれあい館

https://maps.app.goo.gl/sczu5nGa7Wmx29aN6

11:00~22:00（11/8・9のみ）

※11/7は運営しておりません。

【参加バッジ】

前売500円 / 当日700円

※前売バッジは各参加店舗・公式ウェブサイトにて

※当日バッジはイベント本部にて

【公式ウェブサイト】

http://senmoribar.com/

【主催】

センモリバル実行委員会

【協力】

京阪電車 / 1000ピースプロジェクト / C-HAPPY NEXT / GAMO4Fes

【後援】

千林商店街 / 今市商店街 / 千林駅前あじな商店街