【公開中！】2025年度 宅建試験の解答速報を公開開始しました。

株式会社ユーキャン


2025年度(令和7年度)「宅地建物取引士(宅建士)試験」の解答速報を公開開始！


通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一）は、本日の宅地建物取引士資格試験の解答速報を公開開始いたしました。



2025年度(令和7年度)「宅地建物取引士(宅建士)試験」の解答速報は、以下のページでご確認いただけます。



▼ユーキャンの宅建士試験解答速報


https://www.u-can.co.jp/nr251019a



■本日のスケジュール（予定）



１.15時15分頃～ 解答速報公開開始 ※順次公開となります。


２.15時30分～16時頃 自動採点サービスご利用開始


３.16時頃～ 速報講評公開


４.19時頃～ 合格基準点/合格ライン予想公開


５.19時頃～ 速報解説動画公開



※各公開時間は、当日の状況により多少遅れる場合がございます。


※解答速報の模範解答例はユーキャン独自の見解に基づいて作成したものであり、実際の正解とは異なる場合があります。あくまでも自己採点の目安としていただき、最終的な合否の判断はしないでください。


