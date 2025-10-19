【Conversação em japones online / 外国人向けオンライン日本語会話】Native Camp 教材「ビジネス会話」がポルトガル語（ブラジル）に対応

株式会社ネイティブキャンプ

A "Native Camp Japanese", serviço de conversação em japones online oferecido pela Native Camp Inc. (sede: Shibuya, Toquio, CEO: Kunihiro Tanikawa), agora oferece o material de ensino "Conversação Empresarial" em portugues (Brasil).

O Native Camp Japanese e uma plataforma de aprendizado de japones que permite fazer aulas online com professores nativos quantas vezes quiser, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Diferente das plataformas tradicionais de ensino de japones, que cobram com base no número de aulas, o Native Camp Japanese adota um sistema de assinatura fixa, permitindo que os alunos façam quantas aulas quiserem, 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem necessidade de agendamento. Por isso, a plataforma tem conquistado estudantes de japones no mundo todo, graças ao seu excelente custo-beneficio e a conveniencia.

Agora, o material de ensino "Conversação Empresarial" esta disponivel tambem em portugues (Brasil).

Ate agora, este material estava disponivel em ingles, chines (tradicional), coreano e tailandes, mas devido ao aumento do número de estudantes que estão aprendendo japones com o objetivo de trabalhar em empresas japonesas ou em empresas que fazem negocios com o Japão, decidimos expandir para o portugues tambem.

O grande diferencial do material "Conversação Empresarial" e que ele permite praticar conversações em japones simulando cenarios reais de negocios. Por exemplo, atraves de situações como "participar de uma entrevista de emprego" ou "preparar uma apresentação", os estudantes podem desenvolver habilidades de conversação praticas.

Campanha de Teste Gratuito por 7 Dias em andamento!

Cadastre-se agora e aproveite 7 dias de aulas gratis com professores nativos de japones - e receba moedas no valor de US＄20!

Oferta exclusiva para quem se inscrever atraves deste link:

https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes_pt-br

Periodo da campanha:

01 de outubro de 2025 (quarta-feira) 00:00 ate 31 de outubro de 2025 (sexta-feira) 23:59

Aprenda japones quando e onde quiser - Aproveite ao maximo seu tempo livre

A flexibilidade do sistema de aprendizagem da Native Camp Japanese e um dos seus maiores diferenciais.

Voce não precisa fazer reservas antecipadas - basta fazer login e começar sua aula imediatamente! Isso permite utilizar seu tempo livre de maneira eficaz todos os dias.

Alem disso, com aulas particulares, voce pode focar no desenvolvimento da habilidade de conversação - uma das competencias mais dificeis de aprimorar sozinho.

Conversar com professores nativos te ajuda a falar com mais fluidez e a aprender expressões naturais do dia a dia.

Pratique conversas com foco nos seus objetivos - Atende a diferentes metas de aprendizagem

Para atender melhor ao público da Tailandia, a Native Camp Japanese oferece uma ampla variedade de topicos,

desde conversação basica, japones para negocios, ate japones para viagens - todos planejados para diferentes finalidades de estudo.

Os professores nativos especializados adaptam cada aula aos objetivos especificos de cada aluno, oferecendo um aprendizado eficaz e personalizado.

Professores profissionais + Aulas ilimitadas = Imersão total na aprendizagem

As aulas individuais da Native Camp Japanese são ideais para quem deseja desenvolver habilidades reais de comunicação em japones.

Todos os professores passam por um processo rigoroso de seleção e treinamento para garantir um ensino de alta qualidade.

E com o sistema de aulas ilimitadas, voce pode evoluir rapidamente e ver resultados concretos em pouco tempo.

Informações da Empresa

Nome da empresa: Native Camp, Inc.

Endereço: Jinnan 1-9-2, Shibuya-ku, Toquio, Japão

Presidente: Kunihiro Tanikawa

Site official: https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes_(https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes_)pt-br

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/(https://nativecamp.co.jp/)

