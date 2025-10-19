【ネイティブキャンプ留学】語学学校「CG Academy」ローシーズンプロモを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、フィリピン・セブ島の人気校「CG Academy」のローシーズンプロモを実施いたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_10_19

ローシーズンプロモについて

【対象者】

2026年2月23日(月)～2026年5月25日(月)に入学される方

【内容】

4週間以上滞在を条件に、1週間あたり7,500円の割引が適用

割引額：30,000円/4週間

【例】

3月3日に入学し、12週間ご留学をされる場合

割引額: 90,000円

CG Academyの特徴

CG Academyでは、2つの学校それぞれの特徴を活かし、ご自身の目的に合った選択が可能です。

1. 遊びながら学べる最高の環境

CG Academy Banilad Campusは、セブ島の中心地に位置し、勉強と遊びの両方を楽しむことができる理想的な環境です。少人数制のグループ授業でしっかりと学びながら、近隣のITパークやアヤラモールでリフレッシュ。週末にはセブ島の美しいビーチでリラックスし、勉強の疲れを癒すことができます。

2. 質の高い講師陣と手厚いサポート

Banilad Campusでは、厳選されたエキスパート講師陣が常にスキルアップに励み、質の高い授業を提供しています。また、日本人マネージャーが常駐し、留学生活を全力でサポート。困ったことがあればLINEでの相談も可能なため、安心して留学生活を楽しむことができます。

3. 便利なロケーションでアクティブな遊学生活

学校周辺には多国籍のレストランやスーパーが充実しており、生活に必要なものがすぐ手に入ります。セブ市内の主要スポットへのアクセスも良好で、学びながらフィリピンの文化や自然を存分に体験できる環境が整っています。学びと遊びのバランスを取りながら、自分だけの充実した留学生活を送ってみましょう。





1. 全力で学ぶ、でも楽しむ。遊学のスパルタ体験

CG Academy Sparta Campusは、セブ唯一のスパルタ専門校でありながら、遊びも楽しむ遊学スタイルを提供します。1日最大12時間の授業で、短期間で集中的に英語力を向上させながら、週末にはリゾートの楽しさも満喫。学業とリラックスのバランスを取り、理想の留学体験を手に入れましょう。

2. 少人数制だからこそ、深い学びが可能

最大4名までの少人数制グループ授業により、一人ひとりがしっかりと理解しやすい環境を整えています。自分に合った学び方を選べる15科目の授業と充実したサポート体制で、英語を使いこなせる自信が身につきます。

3. 豪華なリゾート施設で、学びと遊びの両立を

ヨーロッパ風リゾートを彷彿とさせる寮やプールなど、贅沢な施設が整っています。学習に打ち込んだ後は、リゾート施設でリラックス。平日は集中して学び、週末はリゾート気分でリフレッシュ。セブの美しい環境で、最高の遊学ライフをお楽しみください。

CG Academyの紹介

Banilad Campus紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/14#descBanilad Campus紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=14&video_id=19&from_lp=1

Sparta Campus紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/22#descSparta Campus紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=22&video_id=29&from_lp=1

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。CG Academyの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_10_19

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2





株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業https://nativecamp.co.jp/

