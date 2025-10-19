映画『MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」 LIVE FILM』舞台挨拶付き上映会開催のご報告

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介、以下ブシロードムーブ）は、映画『MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」 LIVE FILM』の舞台挨拶付き上映会を開催したことをご報告します。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申しあげます。

映画『MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」 LIVE FILM』

◆開催日：10月19日(日)

◆会場：イオンシネマ板橋

◆出演：佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音

10月19日(日)に、映画『MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」 LIVE FILM』の舞台挨拶付き上映会が行われました。本作は、『BanG Dream!』で新たに誕生した新バンド「MyGO!!!!!」と「Ave Mujica」による、2025年4月にKアリーナ横浜で行われた合同ライブを映像化した作品です。『BanG Dream!』シリーズの歴史に刻まれる熱狂のステージを、スクリーンを通して体感できる内容となっています！

当日の舞台挨拶には、Ave Mujicaのキャスト5名が登壇しました。



佐々木李子（ドロリス/三角初華 役）、渡瀬結月（モーティス/若葉睦 役）、岡田夢以（ティモリス/八幡海鈴 役）、米澤茜（アモーリス/祐天寺にゃむ 役）、高尾奏音（オブリビオニス/豊川祥子 役）が、ライブ当日の想いやステージ裏でのエピソードなどを語り、集まった観客からは温かい拍手と歓声が送られました。

舞台挨拶付き上映会は2回にわたり実施され、会場には約800名のファンが来場しました。さらに舞台挨拶ではライブビューイングも行われ、多くのファンが舞台挨拶の様子を楽しみました。

【トークセッションの風景】

【フォトセッションの風景】

【概要】

■タイトル：『MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」 LIVE FILM』

■ジャンル：ライブフィルム

■上映時期：2025年10月18日(土)公開

【イントロダクション】

『BanG Dream!』で新たに誕生した新バンド「MyGO!!!!!」と「Ave Mujica」。

2025年4月26日・27日にKアリーナ横浜で開催された両バンドによる合同大型ライブを映画化。

『BanG Dream!』の歴史に刻まれるこの伝説的なステージに加え、

MyGO!!!!! 高松燈役・羊宮妃那と、Ave Mujica オブリビオニス/豊川祥子役・高尾奏音による劇場版限定の新規撮り下ろしカットも収録。

2人がライブへの想いを語り合う、ファン必見の特別映像です！

【出演】

羊宮妃那（高松燈 役）

立石凛（千早愛音 役）

青木陽菜（要楽奈 役）

小日向美香（長崎そよ 役）

林鼓子（椎名立希 役）

佐々木李子（ドロリス/三角初華 役）

渡瀬結月（モーティス/若葉睦 役）

岡田夢以（ティモリス/八幡海鈴 役）

米澤茜（アモーリス/祐天寺にゃむ 役）

高尾奏音（オブリビオニス/豊川祥子 役）

反田葉月（純田まな 役）

【配給】

配給：ブシロードムーブ ／ チームジョイ

◆公式HP：https://bang-dream.com/mygo_avemujica_livefilm

◆公式X： https://x.com/bang_dream_info

◆公式YouTube： www.youtube.com/@bang_dream_official

※掲載の際には、「(C)BanG Dream! Project」の記載をお願いいたします。