【1級建築施工管理技士 二次検定】無料「答案添削・ランク評価サービス」実施！

株式会社建築資料研究社

資格取得支援スクールの日建学院を運営する株式会社建築資料研究社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：馬場栄一）は、2025年10月19日（日）に実施される2025年度（令和7年度）1級建築施工管理技士 二次検定において、無料の「答案添削・ランク評価サービス」を実施いたします。

詳しくはこちら :https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/construction1q/road/2ji_verify/index.aspx2025年度（令和7年度）1級建築施工管理技士 二次検定 検証

答案添削＆ランク評価サービス

あなたの自己答案を「ランク評価判定」で、新たな資格取得へのスタートを！

（1）二次検定終了後、自己答案を復元して、解答入力フォームより日建学院へお送りください。

（2）当学院「添削指導講師」があなたの答案を詳細にチェック、A～Dランク別に判定いたします。

（3）答案はお申込み確認後、約2週間でご自宅に返送いたします。

■ご利用期間

2025年10月19日（日）17：00～2025年10月30日（木）18：00

総評

2025年10月20日（月）17：00頃公開予定です。

二次検定 問題・解答参考例＋傾向分析プレゼント！

日建学院オリジナルの2025年度（令和7年度）「二次検定 問題・解答参考例＋傾向分析」をご希望の方全員にもれなくプレゼントいたします！二次検定問題の解答例を参考に、ご自身の記述内容をご確認ください。

お申込はこちら :https://www.ksknet.co.jp/RequestForm/?svc=00018

▼2025年度（令和7年度）1級建築施工管理技士 二次検定 検証

https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/construction1q/road/2ji_verify/index.aspx

▼日建学院 公式サイト

https://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx

商号：株式会社 建築資料研究社

代表者：代表取締役社長 馬場 栄一

所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-1

創立：1969年（昭和44年）8月

事業内容：建築・住宅・インテリア・資格等の専門誌を発行、建築関連資格取得のための学校運営 等

URL：https://www.ksknet.co.jp/