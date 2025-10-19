若狭の魅力を伝える『若狭の釜めし本舗ひさしや』が楽天市場で購入できるようになりました
株式会社飯塚フードビジネスコンサルタンツ
『若狭の釜めし本舗ひさしや』は2025年9月を持ちまして楽天市場での商品提供も開始しました。
今まで通りの自社ECサイトだけでなく、楽天市場のマラソン企画にも参画した状態での販売が可能となりましたのでご報告します。
贈答用におすすめな若狭の釜めし本舗ひさしやの冷凍釜めしをぜひご賞味ください。
現在は人気商品の2種ギフトセットを4種類提供しています。今後は、単品や5種ギフトセットなどの他の商品も展開していきますのでお楽しみにお待ちください。
■ 特設ECサイト”若狭の釜めし本舗 ひさしや”でも販売
様々なニーズにお応えするためにECサイトでの販売もしております。
＜自社ECサイト＞
若狭の釜めし本舗 ひさしや(https://hisashiya.iizuka-fbc.com/)
こちらでは、”舞鶴市・福井県嶺南地方の方”に特別割引での販売も行なっています。これも「ふるさと若狭の地方創再生と私を育ててくれた外食産業への恩返し」の1活動として行なっています。
＜運営会社＞
【社名】
株式会社飯塚フードビジネスコンサルタンツ
【代表取締役】
飯塚 寿
＜取材先情報＞
メディア関係者向け情報にて記載しております。
＜EC事業への営業目的の方へ＞
ECサイト『若狭の釜めし本舗 ひさしや』の管理運営は、2025/10現在
合同会社well coに一任しております。上記にある当社ではなく、合同会社well coにご連絡いただくようにお願いします。
合同会社well co(https://tomonari.jp)