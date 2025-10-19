林ゆめプロデュースの新店舗『Luna Etoile（ルナ・エトワール）』が恵比寿に12月オープン！Luna Amourグループ3号店

株式会社ISCareer

アイドル、タレントのセカンドキャリア支援を行う株式会社ISCareer(代表取締役：星野愛菜、所在地：東京都渋谷区)が運営する

元NMB48 太田里織菜がプロデュースするアイドルカフェ「Luna Amour Group」が

2025年12月に3号店「Luna Etoile」（ルナエトワール）を恵比寿にオープンすることが決まりました。

「夢を見るだけで終わらせない」--。

Luna Etoile（ルナ・エトワール）は、その名前に“星、夢の象徴（Etoile）”という意味を込めています。

プロデュースを務めるのは、モデル・タレントとして多方面で活躍する林ゆめ。

監修は、Luna Amourグループの創設者、総合プロデューサーの太田里織菜。

二人の女性が描くのは、“夢を追うこと”と“自分を生きること”が重なり合うステージです。

左：太田里織菜／右：林ゆめ

Luna Amourグループ3号店「Luna Etoile」-ルナ・エトワール-

所在地：恵比寿駅（東京都渋谷区）

オープン：2025年12月（予定）

プロデューサー：林ゆめ

監修：太田里織菜

運営：株式会社ISCareer

公式X：@_lunaetoile_

Luna Rire、Luna Chouchouと続いたLuna Amourグループが、

3号店として掲げたのは“成長”と“大人の魅力”。

これまでの可愛らしさをベースにしながらも、より“大人っぽく洗練された空間”を演出。

夢を追う女の子たちが、それぞれの夢を叶えて活躍できるよう、

更には元タレントやアイドルが活躍できる場所として、全面的にサポートしていきます。

また、キャストは日々の接客だけでなく、ライブ活動やSNS発信、撮影企画などを通して自己表現を磨く機会を提供。

Luna Amourグループならではの「それぞれの夢に向き合い、実現へと近づく場所」として、ファンと一緒に成長する文化を育みます。

Luna Amourグループは、「夢を現実に変える場所」になるべく、

“Rire（笑顔）”、“Chouchou（お気に入り）”、そして“Etoile（星、夢の象徴）”と、

それぞれの言葉に想いを込めた世界観を創り上げてきました。

3号店『Luna Etoile』は、

“愛された夢が、現実へと羽ばたく瞬間”を体現するブランドです。

ここから、また新しい“Luna Amourの物語”が始まります。

Luna Amourグループ全体としても、エンタメとリアル店舗を融合させた新しいアイドル/タレント育成の形を追求してまいります。

Luna Etoileロゴ

Luna Amourグループは、お店での接客やライブの演者に加えて、

アイドル事業、店舗事業、ライブ事業、店でのイベント企画、告知用の映像や画像制作、特典券制作等の細かな事務作業まで全て、オーナー、プロデューサー、キャストで行っています。

アイドルのセカンドキャリアとして、それまでのキャリアを活かしながら、且つ年齢問わず長く働き続けられる環境を作れるよう心掛けております。

元・現役アイドルがキャストの９割を占めている渋谷アイドルカフェ「Luna Amour Group」。

2024年3月に1号店「Luna Rire」（ルナリル）をオープンし、

2025年4月に2号店「Luna Chouchou」（ルナシュシュ）をオープン。

2025年12月に3号店「Luna Etoile」（ルナエトワール）を恵比寿にオープン予定です。

アイドルカフェという特色から、定期的にライブも行っており、

Luna Amourオリジナル楽曲を1年半で6曲制作し、ミュージックビデオも３本制作。

アイドルグループ本格始動も決まり、来年には東名阪ツアーも決定しています。

ますます勢いを増していくLuna Amourグループ。

ぜひ応援よろしくお願いいたします！

【Luna Amourグループ店舗情報】

■1号店：「Luna Rire」(ルナリル)

東京都渋谷区渋谷1-1-11 サン青山ビル2階

宮益坂上交差点から徒歩1分

渋谷駅から徒歩7分

表参道駅から徒歩8分

■2号店：「Luna Chouchou」(ルナシュシュ)

東京都渋谷区道玄坂1-17-7 いちのビル3階

道玄坂上交番より徒歩1分

渋谷駅から徒歩5分

■3号店：「Luna Etoile」(ルナエトワール)

東京都渋谷区恵比寿駅近辺オープン予定

各楽曲配信先： iTunes、Amazon music、Applemusic、amazon music、music.jp、

オリコン、Spotify、KKBOX、mora、レコチョク、LINE MUSIC、

YouTube Music、AWA、SMART USEN、ドワンゴジェイピー、

rakuten music等

詳細 ： https://www.tunecore.co.jp/artists/lunaamour

公式HP ：https://lunaamour.com

関連SNS ： ＜X(旧Twitter)＞

https://twitter.com/LunaAmour_cafe

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/lunaamour_cafe?igsh=cGI3Z2pjdDdwcml5

＜TikTok＞

https://www.tiktok.com/@lunaamour_cafe?_t=8nM87KTwO9w&_r=1(https://www.tiktok.com/@lunaamour_cafe?_t=8nM87KTwO9w&_r=1)



■ライブイベントスケジュール

2025年11月16日 「Luna Amour定期公演vol.6～らら・ゆき・れみバースデーSP～」@SHIBUYA VIDENT

2026年1月11日 「Luna Amour×ばぢゅばぢゅばぢゅぢゅお披露目ライブ」＠表参道GROUND

「Luna Amour × ばぢゅばぢゅばぢゅぢゅ東名阪ツアー」

2026/3/14 昼 名古屋 Deep

2026/4/25 昼 大阪 ナンバーゲート

2026/6/21 昼 東京 新宿ReNY

■元/現役アイドル所属キャスト

代表 星野愛菜(元Stella☆Beats)

プロデューサー 太田里織菜(元NMB48)

山田苺（元ハロプロ研修生）

あやせらら（元8月のエウテルペ・ダイアモンドルフィー）

藤沢泉美（現神聖マキナ、元SAY-LA）

今村美咲（元メチャハイ）

心羽夢ぴょん（元Stella☆Beats）

黒沢あかり（元HOT DOG CAT、Princess Garden-姫庭-）

松島じゅり（元YUMEADOEUROPE）

黒宮しいか（現LOVEME、元桃色革命）

姫翠桃菜（現夜宙☆ShiNew′）

七瀬いづみ（元プレイボールズ）

森岡来夢（元8FLAG）

結月ゆき（元MFガールズ）

高橋あやか（元ヤンチャン学園）

りか（元HOT DOG CAT）

華瀬ゆあ

兎姫こうめ

大原れみ

【本件に関するお問い合わせ先】

（株）ISCareer 飲食事業部

担当：星野

メール：info@iscareerinc.com