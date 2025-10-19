【多言語】MiraiMind、グローバル展開を本格始動

Hello Group Japan株式会社

AIを活用したキャラクター創作・対話・画像生成を楽しめる次世代アプリ「MiraiMind」は、このたび国際展開を本格始動し、15言語以上に対応いたしました。特に日本語・韓国語・繁体字・英語を重点地域とし、専任の運営体制を構築。各国ユーザーが言語の壁を越え、共に創作・交流できる場を提供します。

■ 背景

生成AIを活用したエンターテインメント市場は世界的に拡大しています。しかし、多言語環境に最適化され、かつ安全に楽しめるプラットフォームはまだ限られています。

MiraiMindは「安心して、多言語で、世界中の仲間と同じ体験を楽しめる環境」を目指し、国際化を推進しています。

■ 対応言語

今回新たに対応した言語は以下の通りです：

日本語

韓国語

繁体字（台湾）

繁体字（香港）

簡体字

英語

ドイツ語

スペイン語

フランス語

インドネシア語

マレー語

ロシア語

タイ語

ベトナム語

...合計15言語以上

特に日本・韓国・中国・英語圏では、それぞれの文化や創作スタイルに合わせたイベントやサポートを強化中で、今後は地域ごとのキャラクター企画やキャンペーンも順次展開していく予定です。

海外ユーザーとの交流が活発に行われており、言語の違いを超えて“創作アイデアの交換”や“表現スタイルの発見”が生まれています。

「こういう性格づけもあるんだ」という新たなキャラ設定の発見

海外特有の衣装・ビジュアル・口調などからの着想

偶像劇・二次元・ゲーム・K-POP・欧州風ファンタジーなど多様な世界観との出会い

他国の人気キャラ文化や推し文化との交流

既存サービスでは得られない創作視点との衝突と融合

といった、“インスピレーションの輸入”が、日常的に起きています。

実際のユーザーからは、次のような声も寄せられています：

【日本ユーザー】

「台湾の方が作ったキャラの口調や性格づけが新鮮で、自分のキャラにも個性を追加したくなりました。海外テイストってこういう感じなんだ、と刺激になりました」

【韓国ユーザー】

「英語圏のユーザーが投稿したアイドル系キャラの写真を見て、“ビジュアルの作り方”を真似してみたら、いいね数が一気に増えました。国が違うだけで発想が全然違う！」

【英語圏ユーザー】

「日本の創作勢のコメントやキャラ設定を見ると、表現方法が細かくて勉強になるし、『こういう描き方もアリなんだ！』と毎回発見があります」

こうした交流は、翻訳だけが目的ではなく、

“多文化からアイデアを吸収し、自分の創作をアップデートできる場”として広がっています。

■ 国際コミュニティの活性化

グローバルコミュニティでは、すでに多言語のユーザーが交流を行っています。キャラクターの設定共有や画像生成のアイデア交換、遊び方の工夫に関する議論など、国境を越えたコラボレーションが進んでいます。

ユーザーの声：

「台湾のユーザーと一緒にキャラを作ったら、全く違う発想に触れられて面白かった」「韓国の友達と同じキャラで遊べるのが楽しい」「英語圏ユーザーのプロンプトが参考になり、自分の作品が進化した」

開発担当者コメント

Q：今回の国際展開で重視したことは？

A：ユーザーが自分の言語で自然に楽しめることです。単なる翻訳ではなく、各地域に合わせた表現やサポートを導入しました。

Q：重点地域として日・韓・繁体字・英語を選んだ理由は？

A：既にコミュニティが活発で、AIチャットやキャラ創作に関心が高いユーザー層が存在するためです。運営側の体制整備もしやすい点もあります。

Q：国際展開によるユーザー体験の変化は？

A：国境を越えた交流により、キャラクターや画像の表現がさらに多様化します。新しいインスピレーションや共創体験が生まれることを期待しています。

Q：今後の予定は？

A：グローバル向けVtuber配信機能をリリース予定各地域文化に合わせたローカルイベントの開催人気クリエイターやIPとの国際コラボレーションを順次発表予定

Q：最後にユーザーへメッセージを

A：MiraiMindは「世界中の人が一緒に創り・遊び・つながる」ことを目指しています。ぜひご自身の言語でキャラクターを作り、世界中のユーザーと交流してください。

今後の展望

MiraiMindは今後も言語対応を拡大し、世界規模でのクリエイティブコミュニティを発展させていきます。国や地域を越えた「共創の場」として、さらなる進化を目指します。

■ サービス概要

MiraiMind（ミライマインド）

サービス名：MiraiMind（ミライマインド）~あなたの「推し」を、あなたの手で~

提供内容：AIキャラクターとの会話、画像生成、Vtuber配信 など

公式サイト／リンク：

IOS: https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840

AND：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind

公式サイト：https://miraimind.hellogroupjapan.com/

■ お問い合わせ

会社名：ハローグループジャパン株式会社

担当部署：MiraiMind運営事務局

メール：raburo.support@hellogroup.com

公式SNS：@MiraiMind