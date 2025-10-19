原宿竹下通りで大人気の【ボリューム系サンドイッチ専門店】が渋谷の肉横丁に進出！

CS HOLDINGS株式会社当店人気No.１「ミートボックス」

ボリューム系サンドイッチ専門店「チャームサイドサンドイッチ」を運営するCSホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区神宮前、代表取締役：松本 拓也）は東京都にある渋谷に2025年10月20日にグランドオープン致します。

同店は2021年5月に広島県広島市にオープンし、名実共に広島県で1番のサンドイッチ屋なったことをきっかけに東京進出を決意、旗艦店として、2024年12月に「チャームサイドサンドイッチ原宿竹下通り店」をオープン。FC店として金沢店、大阪難波店、そして今回、FC3号店として東京都渋谷区宇多川にある肉横丁内にオープンする運びとなりました。

女性人気No.１「オムボックス」

▪︎チャームサイドサンドイッチとは

CHERMSIDE SANDWICHは2021年5月に広島でOPENしました。

オーナーはオーストラリアに5年間在住し、日本における従来の「作り置き販売型」でのサンドイッチではなく、注文を頂いてから一つ一つ調理し、出来立てのサンドイッチを提供する「レストラン型」のスタイルに感銘を受け、最高のサンドイッチを最高の状態で提供したいというオーナーの想いから、

CHERMSIDE SANDWICHは生まれました。

▪︎店舗概要

【グランドオープン】2025年10月20日

【店舗名】「チャームサイドサンドイッチ渋谷肉横丁店」

【所在地】東京都渋谷区宇多川13-8ちとせ会館2F

【営業形態】 イートイン・テイクアウト

【オフィシャルHP】http://chermside-sandwich.com/

【instagarm】

http://www.instagram.com/chermside.shibuya/(http://www.instagram.com/chermside.namba/)