淡路島「第7回サキア祭」に協賛決定！光るおもちゃと広報支援で地域のつながりを応援

株式会社ファーストイノベーション淡路島「第7回サキア祭」に協賛決定！光るおもちゃと広報支援で地域のつながりを応援

東京都中央区のIT企業『株式会社ファーストイノベーション』（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、株式会社バルニバービ（本社：大阪市西区南堀江1-14-26、代表取締役会長：佐藤裕久、代表取締役社長：安藤文豪）が主催する地域イベント「第7回サキア祭」（後援：淡路市、会場：兵庫県淡路市尾崎1798-3）に協賛し、来場する子どもたちへ配布する“光るおもちゃ200個”の物品協賛と、SNS・地域メディアを活用したプロモーション協賛を実施いたします。

淡路島の魅力発信と地域交流の促進を目的に、夜間開催となる本イベントをデジタルとリアルの両面から支援します。

協賛の概要

ファーストイノベーションは、「第7回サキア祭」において、来場者（主に子どもたち）に無料配布される“光るおもちゃ200個”を提供するとともに、イベントの認知拡大を目的としたプロモーション協賛を実施します。

当社が運営するSNSおよび地域メディアとのネットワークを通じてイベント情報を広く発信し、地域外からの来訪促進にも寄与します。

物品と情報の両面で支援を行うことで、地域の笑顔とにぎわいを創出し、淡路島の文化・人・自然が交わる場づくりに貢献します。

「第7回サキア祭」とは

第7回サキア祭

サキア祭は、株式会社バルニバービが運営する複合施設「SAKIA（旧尾崎小学校）」を舞台に、地域住民・移住者・観光客が集う淡路島発のローカルフェスティバルです。

淡路市の後援を受け、毎年春・秋の2回開催。音楽・マルシェ・アート・ワークショップを通じて、淡路島の人・食・文化を体感できるイベントとして親しまれています。

今年で7回目となる今回は、初めての夜間開催（15:00～19:30）として「秋の夜長を楽しむ収穫祭」をテーマに開催。

キャンプファイヤーやJ-POPナイト、地域中学校の吹奏楽演奏など、島全体が温かく灯る一日となります。

ファーストイノベーションが提供する“光るおもちゃ”は、会場の夜をやさしく照らし、子どもたちの笑顔と安心を支えます。

サキア祭イメージ

第7回サキア祭について :https://sakia.jp/matsuri-report/1519/

バルニバービの淡路島での挑戦 ～“食と人”で地域をつなぐ～

Frogs FARM ATMOSPHERE（フロッグス ファーム アトモスフィア）

株式会社バルニバービは、「食から始まる地方創再生」という理念のもと、全国で飲食・地域開発事業を展開しています。

その中でも淡路島は、同社が掲げる“地方と都市を結ぶ拠点”として特別な存在です。

2019年に淡路島西海岸に開業した「Frogs FARM ATMOSPHERE（フロッグス ファーム アトモスフィア）」は、閉校となった淡路市立尾崎小学校の跡地を活用した複合施設「SAKIA」を含む、レストラン・カフェ・宿泊施設・BBQパーク・アートギャラリーなどが融合した地域コミュニティ拠点です。

年間35万人以上が訪れ、地産地消の食文化発信や地域イベントを通じて、島の魅力を全国へ発信しています。

「サキア祭」は、このFrogs FARMから生まれた感謝祭として、地元住民・観光客・移住者が交わる“淡路島の心をつなぐ日”として愛されています。

Frogs FARM 公式サイト :https://frogsfarm.jp/

ファーストイノベーションが共感した理由

ファーストイノベーション代表・木ノ根雄志は、バルニバービ会長・佐藤裕久氏の「淡路島で人が循環するまちを創る」という活動理念に深く共感しています。

「Frogs FARM ATMOSPHEREでの取り組みは、“地域が主役になる場所づくり”という点で、当社の理念と重なります。デジタル企業として地方創生を支える中で、実際に地域の風を感じ、人の笑顔が生まれる現場に携われることに心から感動しています。」（木ノ根）

今回の協賛では、淡路島の夜を灯す「光るおもちゃ」の提供と、デジタルを活用したプロモーションを掛け合わせ、“リアル×デジタル”による地域創生の新しい形を実現します。

地域共創への想いと今後の展望

ファーストイノベーションは、「つながり応援」や「つながりファンディング」など、地域と人をつなぐ地方創生プロジェクトを全国で展開しています。

ITとクリエイティブの力を活かし、リアルな場での体験とデジタルの発信を融合させることで、地域の魅力を広く届け、都市と地方がともに成長できる未来を描いていきます。

バルニバービの淡路島での活動に学びながら、「地域の笑顔を、光でつなぐ。」をテーマに、これからも地域に寄り添い、共創を通じて日本各地のまちづくりに貢献してまいります。

代表コメント

株式会社ファーストイノベーション 代表取締役社長 木ノ根 雄志

「バルニバービの佐藤会長が淡路島で築いてこられた活動には、地域を想う温かい志と未来への希望を感じています。

私自身、淡路島の自然や人のつながりに強く惹かれており、今回の協賛を通じて、その魅力を多くの方に伝えるお手伝いができることを光栄に思います。

光るおもちゃの灯りが、子どもたちの笑顔とともに、地域の未来を明るく照らすことを願っています。」

関連企業概要

〈主催〉株式会社バルニバービ

株式会社バルニバービ

所在地：大阪府大阪市西区南堀江１丁目１４－２６ 中澤唐木ビル 6F

代表者：代表取締役会長 佐藤裕久、代表取締役社長 安藤文豪

事業内容：飲食店経営・プロデュース、地域活性化事業、複合施設運営、イベント企画運営

公式URL：https://www.balnibarbi.com/

〈協賛〉株式会社ファーストイノベーション

株式会社ファーストイノベーション

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表者：代表取締役社長 木ノ根雄志

事業内容：クリエイティブ事業、プロモーション事業、マーケティング事業、ソリューション事業、地方創生事業

公式URL：https://www.f-innovations.co.jp/