イオンと明治安田が「フードバンク応援ＷＡＯＮ」を発行

イオン株式会社

イオン株式会社（取締役 代表執行役社長 吉田 昭夫）、イオンフィナンシャルサービス株式会社（代表取締役社長 深山 友晴）、明治安田生命保険相互会社（執行役社長 永島 英器）は２０２５年１０月１９日、共同で「フードバンク応援ＷＡＯＮ」を発行します。

「フードバンク応援ＷＡＯＮ」はお買物いただいた売上金額の一部を、イオンと明治安田が「一般社団法人 全国フードバンク推進協議会」に寄付し、その活動に活用していただきます。お客さまご自身の負担なく寄付ができる仕組みとなっています。なお、フードバンク応援ＷＡＯＮは寄付ができるＷＡＯＮ/ＡＥＯＮ Ｐａｙでは初となるスマートフォン限定発行となります。

本取り組みは２０２５年３月に締結した、包括的パートナーシップ契約の一環で「お客さまがもっと明るく、笑顔あふれるくらしを送る世界を実現するために、共に人と人、人と社会・地域をつなげる役割を通じ、新たな価値を創造する」という共通した考えを持つイオンと明治安田がＷＡＯＮで行ってきた寄付のスキームを活用して実現しました。

イオンと明治安田は今後も、強みを相互に活かし合い健康増進・地域活性化に資する多様な提供価値を共創し、多くのお客さまに届けることで、「お客さまを中心とした『元気で豊かな』持続可能な地域社会」の実現を目指してまいります。