“ARCPOP”バンド、Offshoreが企画するライブイベント「Three Waves」の開催が12月に決定!!

株式会社Offshore（本社：神奈川県川崎市・代表取締役・前川華也）は、所属アーティスト「Offshore」(オフショア）が2025年12月19日（金）、二子玉川ジェミニシアターにて、インディーズシーンで注目を集める3組のアーティストが集結するイベント 「Three Waves」 が開催されることを発表いたします。

主催を務めるバンド Offshore に加え、LEI’OH、VIDA Hollywood、そしてゲストプレイヤーとして韓国の人気サックスプレイヤーYeonjoo（ヨンジュ）の出演も決定。

冬の夜を彩る音の波が、ここ二子玉川でひとつに交わる。

Offshore, VIDA Hollywood, LEI’OH, Yeonjoo (from Korea)

ARCPOP BAND “Offshore”

Offshoreは”アンニュイな日常に新しい風を吹かせる3人編成の“ARCPOP”バンド。

音楽大学の同期であったArata,佐倉なるによって結成。

その後オーディションによりベーシストの大島英寿が加入し現在のメンバーとなる。

Offshore＝岸から海に向かって吹く風というバンド名の由来は常に新しい風を届けたい気持ちが込められている。

SNSやライブ活動を中心にじわじわと人気を広げ、2025年夏、ついにアルバム『Wavey』を発表。

※ARCPOP（アークポップ）とは？

Arcは英語で「弧」や「弓形」を表す単語。

スラング的に「ヒーローが成長する過程」のような意味も。

また空にうす雲やいわし雲が出たときに現れる虹色の光の現象を指す言葉でもある。

ARCPOPは乱反射する七色の光のように、楽曲によって様々な輝きを魅せる音楽を指す、

Offshoreによる造語。

※ボーカル＆ギターのArataは、石川新太名義で舞台俳優としても活動中

2008年『エリザベート』少年ルドルフ役で初舞台を踏んで以来、ミュージカル、コンサートを中心に活動中。

主な出演作は、『ジャージー・ボーイズ』ジョーペシ役、ボブ・ゴーディオ役、『フランケンシュタイン』ウォルター役他、『SMOKE』海役、『スライス・オ ブ・サタデーナイト』テリー役、『春 のめざめ』メルヒオール役等。

今後は10/25～『マリー・キュリー』マーチン役他、12/5～『ALTAR BOYZ』ルーク役、26年3月～『メリー・ポピンズ』ロバートソン・アイ役で出演が決まっている。

イベントコンセプト「三つの波が、ひとつの夜を作る。」

左から、佐倉なる（Drums）Arata（Vocal&Guitar）大島英寿（Bass）

“Wave”が意味するのは音・感情・グルーヴ。

LEI'OH / VIDA Hollywood / Offshore /三者三様のスタイルをもつアーティストがGEMINI Theatreで交差する。

そしてOffshoreはSax.YeonjooをGuestに迎え、どんな波を生み出すのか…。

激しくぶつかり合い、時には優しく包み込むようなグルーヴで冬の夜を温めるアーバンなライブイベント。

それぞれの波が響き合い、ひとつの夜を作る。

主催「Offshore」メンバーコメント

『Three Waves』

一年を締めくくるイベントに相応しい素敵なアーティストが集まりました。

音楽が言葉を超えて交わる夜になるでしょう。

各アーティストの波が重なり合う瞬間を是非目撃しにきてください。

出演アーティスト

【Offshore（オフショア）】

東京を拠点に活動する3人組ARCPOPバンド。

最新ミニアルバム『Wavey』を経てさらなる進化を遂げた彼らが、この夜のホストとして新た

な潮流を生み出す。

Wavey: https://pcim.lnk.to/Wavey(https://pcim.lnk.to/Wavey)

Offshore

【LEI’OH（レイオー）】

Official HP: https://voiceofjapan.co.jp/artist/leioh/(https://voiceofjapan.co.jp/artist/leioh/)

ソウルフルかつ透明感のある歌声で魅了するシンガーソングライター。 R&Bとポップスを融合

させた独自の世界観を持ち、国内外で注目を集める。

一音一音に感情を宿すステージングで、観客の心を深く揺さぶる。

LEI’OH

【VIDA Hollywood（ヴィーダ・ハリウッド）】

Instagram: @vida_hollywood(https://www.instagram.com/vida_hollywood/?locale=ja_JP)

Spotify: VIDA Hollywood on Spotify(https://open.spotify.com/intl-ja/artist/5q7ADnpPQgRg9KnOnn5P0I?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaf6cnbzOvKTcANHzHC69F6ch89CegLyN0RAtEiLkhZvB0g-eZH2lWWA3m7U9A_aem_6_iMDPguR_H2mRcLcsPKLw)

ロサンゼルス発のバンドカルチャーをルーツに、エッジーでアート性の高いサウンドを展開する

次世代アーティスト。

エレクトロとロックを融合した音像は、都市の夜を切り取ったような独自の空気感を放つ。

ファッション性と音楽性を兼ね備えたステージが、国内外で注目を浴びている。

VIDA Hollywood

【ゲストプレイヤー：Yeonjoo（ヨンジュ）・from Korea】

TikTok: @yeonjoogirl(https://www.tiktok.com/@yeonjoogirl?_t=ZS-8zpDXJYSS8L&_r=1)

Instagram: @yeonjoogirl(https://www.instagram.com/yeonjoogirl?igsh=NTl0dzZnNTJrd2I0&utm_source=qr)

YouTube: @yeonjoogirl(https://www.youtube.com/@yeonjoogirl)

韓国出身のサックスプレイヤー。

ヤマハミュージックコリア所属アーティストとして、国内外のイベントやフェスに多数出演。 ジャズ、ポップス、K-POP、歌謡曲など多彩なジャンルを自由に行き来し、感性豊かな演奏で観客と心を通わせる。

TikTokフォロワー15万人を超える発信力と、艶やかで情熱的なサウンドで世界を魅了している。

Yeonjoo

イベント概要

タイトル：Three Waves

日 時：2025年12月19日（金）開場18:15 / 開演19:00

会 場：二子玉川ジェミニシアター

出 演：LEI’OH / VIDA Hollywood / Offshore

ゲストプレイヤー：Yeonjoo（from Korea）

料 金：前売り\3.300-（税込）/ 当日\3.800-（税込）＊各ドリンク代別途

チケット予約サイト：https://forms.gle/4so6nrKLN6JE78J1A(https://forms.gle/4so6nrKLN6JE78J1A)

主 催：Offshore

企画/制作：Offshore Inc.

後 援：ELFI Music Gravity LLC.

協 力：GEMINI Theater

関連リンク

Offshore

公式Homepage：https://offshore1999.com(https://offshore1999.com)

公式Instagram：https://www.instagram.com/offshore_1999/(https://www.instagram.com/offshore_1999/)

X（旧Twitter）：https://x.com/offshore_99(https://x.com/offshore_99)

YouTube：https://www.youtube.com/@offshore9146(https://www.youtube.com/@offshore9146)

二子玉川ジェミニシアター

公式Homepage：https://www.geminitheater.jp(https://www.geminitheater.jp)

株式会社Offshoreについて

【会社概要】

社名：株式会社Offshore

本社所在地：神奈川県川崎市中原区

代表取締役：前川華也

事業内容：音楽プロダクション

設立： 2024年8月

HP：https://offshore1999.com