【セレッソ大阪】WAKUWAKUステージ開催！「サルゴリラ」のお二人、「ダブルヒガシ 東」さんが登場！！

（写真左よりアキナ、豪快キャプテン）

セレッソ大阪では2025シーズンも土日祝の試合を中心に、スタジアム場外でもWAKUWAKUを感じていただけるように「WAKUWAKUステージ」を開催いたします。メインMCにダブルヒガシ 東さんをお呼びしゲストとして、サルゴリラのお二人、酒本憲幸アンバサダーが出演しスタジアム場外を更に盛り上げます。


実施日


10月25日(土)15:00キックオフ （ヨドコウ桜スタジアム）


2025明治安田J1リーグ第35節


セレッソ大阪 vs 川崎フロンターレ


タイムスケジュール




出演者


MC：ダブルヒガシ東


出演：サルゴリラ、酒本アンバサダー


実施場所


長居公園内 ヤンマースタジアム長居 バック北スタンド横(場外)


※実施内容は変更になる可能性がございます


試合情報




詳細を見る :
https://www.cerezo.jp/special_games/20251025/?utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=20251025_special&utm_content=1019_web_pr_wakuwaku