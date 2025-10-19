【セレッソ大阪】WAKUWAKUステージ開催！「サルゴリラ」のお二人、「ダブルヒガシ 東」さんが登場！！
（写真左よりアキナ、豪快キャプテン）
詳細を見る :
https://www.cerezo.jp/special_games/20251025/?utm_source=web&utm_medium=web&utm_campaign=20251025_special&utm_content=1019_web_pr_wakuwaku
セレッソ大阪では2025シーズンも土日祝の試合を中心に、スタジアム場外でもWAKUWAKUを感じていただけるように「WAKUWAKUステージ」を開催いたします。メインMCにダブルヒガシ 東さんをお呼びしゲストとして、サルゴリラのお二人、酒本憲幸アンバサダーが出演しスタジアム場外を更に盛り上げます。
実施日
10月25日(土)15:00キックオフ （ヨドコウ桜スタジアム）
2025明治安田J1リーグ第35節
セレッソ大阪 vs 川崎フロンターレ
タイムスケジュール
出演者
MC：ダブルヒガシ東
出演：サルゴリラ、酒本アンバサダー
実施場所
長居公園内 ヤンマースタジアム長居 バック北スタンド横(場外)
※実施内容は変更になる可能性がございます
試合情報
