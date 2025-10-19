創業明治29年、近江牛の美味しさを追求する職人技を今に伝えるカネ吉山本より、”日本で一番美味しい” 冷凍「近江牛 肉寿司」を発売

株式会社カネ吉ヤマモトフーズ

滋賀県近江八幡市を中心に近江牛、惣菜の販売店やレストランを展開する株式会社カネ吉ヤマモトフーズ（本社：滋賀県近江八幡市、代表：徳地清匡、創業：明治29年）は、現代のライフスタイルに合わせた「近江牛 肉寿司」を発売します。

近江牛 肉寿司の魅力

日本一美味しい冷凍肉寿司できました。

職人が一貫ずつ手握りで仕上げた極上の一品を、冷凍のままお届けします。

解凍するだけで、まるでお店で味わうようなとろける食感と旨み。肉の甘み、酢飯の香り、そして瞬間の幸福をぜひご自宅で。

近江牛 冷凍肉寿司の美味しさのひみつ

近江牛への思い

本当に美味しい近江牛は、きめ細やかな肉質と脂をもち、「近江牛ってこんなに美味しいんだ」という感動があります。その感動を、近江牛の発祥の地で長い歴史を有する老舗として、ぜひ多くの人々に体験していただきたい。この想いと使命感をこだわりの近江牛と近江牛肉師による手づくりに込めています。

近江肉師。

それは１３０年もの長い歴史の中で近江牛を突き詰めてきた、肉の仕入れから捌き、切り方まで、肉を知り尽くした職人です。

厳選指定牧場から一頭買いした近江牛を、最高のかたちでお客様に、お届けする為に、今日も近江肉師は最高の美味しさを追求しています。

冷凍技術

鮮度「そのまま」をお届け愚直に貫いてきた「そのまま仕込みたて手づくり品質」。このために、近江牛の旨味をそのままお届けする冷凍技術CAS冷凍を導入しています。 医療の分野でも応用されつつある技術を活用することで、最高の状態で近江牛をお楽しみいただくことができるのです。

近江牛への想いと技術の詰まった、

近江牛冷凍肉寿司の最高峰をご自宅でお愉しみください

近江牛 肉寿司ラインナップ

近江牛 肉寿司 【上】

近江牛 赤肉を使用し、素材の持ち味を丁寧に引き出しました。握りと炙りの２種類の異なる仕立てでお楽しみいただけます。

価格：5,000円(税込み)

近江牛 肉寿司 【特上】

その日最良の近江牛赤身を目利きし、素材の旨味を最大限に引き出した一品。一貫一貫に趣向を凝らし、味わいの変化をお愉しみ頂けます。

・近江牛赤身の握り

・近江牛赤身 生姜添え

・近江牛赤身 しぐれ煮添え

・近江牛赤身 山葵添え

・近江牛赤身 炙りの握り



価格：7,000円

近江牛 肉寿司2段重

日本三大和牛のひとつ、近江牛の旨味を存分に味わえる贅沢な二段重。

一段目は、上質な霜降り肉のとろける口どけが楽しめる【上】。

二段目には、さらに選び抜かれた極上部位を使用した【特上】をご用意。

旨味と香りが折り重なる、贅沢な味の饗宴をお楽しみください。

価格：12,000円

近江牛 肉寿司とローストビーフスライス

日本三大和牛のひとつ、近江牛の魅力を二つの味わいで。

一口ごとにとろける肉寿司、そして直火製法で赤身の旨味を引き立てたローストビーフ。

華やかで上品な組み合わせは、特別な日の食卓や贈り物にも最適です。

価格：10,500円

近江牛 | 肉づくしオードブル3段重

とろける肉寿司に、旨味あふれるローストビーフ、肉づくしオードブル、

人気の肉料理を近江牛で仕立てた、贅沢三段重。

冷凍で届いて、ご家庭でそのまま“ごちそう時間”を。

お祝いの席や年末年始のご馳走にもおすすめです。

価格：23,000円

■発売日：

2025年10月14日(火)から

■販売：

カネ吉山本オンラインショップ（全国）、

カネ吉山本本店（滋賀県近江八幡市）、

カネ吉山本野洲店（滋賀県野洲市）

※品名、価格、販売時期は変更になる場合があります

■ 株式会社カネ吉ヤマモトフーズについて

カネ吉山本は、明治二十九年に近江八幡にて創業して以来、お陰様で百二十年以上の長き間ご愛顧いただき、豊かな自然の元で育まれた近江牛の伝統と品格を守り続けてまいりました。

創業時は冷蔵庫も無かった時代、冬場に月二回販売しておりました。現在は、ＩＴの時代、流通の進化およびネット販売の普及により全国のお客様にお届けすることが出来るようになりました。

また、冷凍技術は解凍時の鮮度・風味が「生に限りなく近い」状態となり、自信を持ってお届けしております。商いも時代の流れにより幾度も変化してきましたが、「おいしかった」の声を聞かせていただけることを一番の喜びとして、今後も一層努力して参る所存でございます。

【会社概要】

社名：

株式会社カネ吉ヤマモトフーズ

本社所在地：

滋賀県近江八幡市鷹飼町558

代表取締役：

徳地 清匡

事業内容：

食肉、惣菜加工品の販売、レストラン業

創業：

1896年（明治29年）

公式オンラインショップ：

https://oumigyuu.co.jp(https://oumigyuu.co.jp)

楽天市場店：

https://www.rakuten.co.jp/kanekichiyamamoto/(https://www.rakuten.co.jp/kanekichiyamamoto/)