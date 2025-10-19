【濃厚抹茶ジェラート】1日1680個売れた大人気お取り寄せスイーツが10月19日より10ヶ月ぶりに数量限定復活販売！

過去5度販売し5度完売。一度食べると忘れられない抹茶ジェラート

オンラインブランド「まっちゃらばー」の抹茶ジェラートは、過去5度数量限定販売し、全て完売した大人気のスイーツです。

茶審査技術競技大会の準優勝経験のある店主が運営する「日本茶とジェラート かめうさぎ」と、長期間の打ち合わせや試作の末に完成させました。

昨年7月、4度目の販売時は、歴代最高販売数の1日1680個を記録。

さらにリピーター率は30%と高く、一度食べたら忘れられない、味わい深い抹茶ジェラートです。

抹茶の価格が高騰し、質の良い抹茶の需要も世界で高まっている中、なんとか在庫を確保していただいたかめうさぎさんに感謝を申し上げます。

4種類の抹茶ジェラート食べ比べ

抹茶のフレーバーは、上質な京都府産の一番茶を贅沢に使用した計4種。

またミルクジェラートの白(はく)を含めたセットも販売します。

京(きょう) ：ぽってりとした旨みが特徴の「京研」を存分に使用した新フレーバー。

新円(しんまどか)：緑が濃く、まろやかな味わいの「おくみどり」とシュッとした「ごこう」をミルキーな味わいでまとめたフレーバー。1,2回目の販売で大人気だった円(まどか)が新しく生まれ変わりました。

さくら：抹茶本来の旨味もさることながら、桜もちのようなくせになる後味が特徴。

万緑(ばんりょく)：宇治市内産の香りのよい手摘み碾茶をブレンド。苦味は少なく、程よい旨味と、キレのある香りが特徴。

白(はく)：やさしくも濃厚なミルクの味わいと、滑らかな口当たりが特徴。抹茶のフレーバーと一緒に食べるのもおすすめです。

質のいい抹茶をふんだんに使用しているため、抹茶本来の旨味がダイレクトに感じられます。

抹茶好きなら一度食べただけで感動してもらえる自信があります。ぜひ、ご賞味ください。

ジェラートご購入について

購入は、利招園茶舗かめうさぎ公式のYahooストアから可能です。

2025年10月19日(日) 12:00~10月26日(日)23:59までの期間限定販売です。

在庫がなくなり次第終了となります。

【抹茶4種8個セット商品ページ】

10/27以降発送分：https://store.shopping.yahoo.co.jp/rishouentea/ma20.html

11/3以降発送分：https://store.shopping.yahoo.co.jp/rishouentea/ma21.html

11/11以降発送分：https://store.shopping.yahoo.co.jp/rishouentea/ma22.html

【抹茶3種&ミルク8個セット商品ページ】

10/27以降発送分：https://store.shopping.yahoo.co.jp/rishouentea/mm20.html

11/3以降発送分：https://store.shopping.yahoo.co.jp/rishouentea/mm21.html

11/11以降発送分：https://store.shopping.yahoo.co.jp/rishouentea/mm22.html

発送方法：クール便(冷凍)

製造者：(株)利招園茶舗かめうさぎ

セット内容は2種類

１.特選抹茶のらばージェラート4種8個セット

【価格】

5280円(税込)※送料別



【説明】

こだわり品種の抹茶ジェラート4種が2つずつ入った、抹茶好きさんに嬉しいセット。

さらにこだわった抹茶の品種も仲間入りし、極上の抹茶時間を過ごせます。

週に一回の自分へのご褒美や、お友達・カップルでシェアするのもおすすめです。



【内容物】

さくら×2

京(きょう)×2

万緑(ばんりょく)×2

新円(しんまどか)×2

【商品ページ】

10/27以降発送分：https://store.shopping.yahoo.co.jp/rishouentea/ma20.html

11/3以降発送分：https://store.shopping.yahoo.co.jp/rishouentea/ma21.html

11/11以降発送分：https://store.shopping.yahoo.co.jp/rishouentea/ma22.html

２.特選抹茶&ミルクのらばージェラート4種8個セット

【価格】

5280円(税込)※送料別

【説明】

抹茶ジェラート3種とミルクジェラートが2つずつ入ったセット。

週に一回の自分へのご褒美にどうぞ。

お友達やカップル、ご家族でシェアするのもおすすめです。

【内容物】

さくら×2

京(きょう)×2

万緑×2

白(はく)×2

【商品ページ】

10/27以降発送分：https://store.shopping.yahoo.co.jp/rishouentea/mm20.html

11/3以降発送分：https://store.shopping.yahoo.co.jp/rishouentea/mm21.html

11/11以降発送分：https://store.shopping.yahoo.co.jp/rishouentea/mm22.html