住宅業界のCTR徹底分析！最新データで比較行動が進む検索時代のSEO対策を探る（9月度：SEO会社ランクエスト調べ）

株式会社eclore

SEO支援実績4,300社超のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/) ）は、2025年9月、住宅業界のクライアントサイトを対象に「検索順位別クリック率（CTR）」の大規模調査を実施しました。

本調査では、検索結果の上位10位にランクインした7,265件の住宅関連キーワードを対象に順位ごとのクリック率の変動を詳細に分析。さらに、ランクエストが運営するSEO業界向けメディア（※注）のクリック率データとも比較することで、住宅業界における検索ユーザーの意思決定プロセスと、その根底にある心理的傾向を明らかにしています。

本記事の調査結果は、「どの順位を目指すべきか」「どの程度のクリックが期待できるか」といった、住宅関連企業がSEO対策を立てる際の実践的な判断材料としてご活用ください。

目次

1．2025年9月度：住宅業界における検索表示順位別クリック率

1-1．1位の検索結果が示す“圧倒的な信頼と注目度”

1-2．2位・3位も高水準で安定した流入を維持

1-3．中位以下にも残るチャンス

2．2025年9月度：住宅業界 vs SEO業界の検索順位別クリック率比較

2-1．上位集中型ではなく、クリックが分散する住宅業界の構造

2-2．明確に表れる比較行動

2-3．10位以内でも機会が残る“多層構造の検索行動”

3．『比較に強い』が新常識！住宅業界SEO対策のカギは『選ばれる体験設計』

(注) ランクエストが運営するメディア：https://rank-quest.jp/

1. 2025年9月度：住宅業界における検索表示順位別クリック率

1-1．1位の検索結果が示す“圧倒的な信頼と注目度”

1-2．2位・3位も高水準で安定した流入を維持

1-3．中位以下にも残るチャンス

2．2025年9月度：住宅業界 vs SEO業界の検索順位別クリック率比較

2-1．上位集中型ではなく、クリックが分散する住宅業界の構造

2-2．明確に表れる比較行動

2-3．10位以内でも機会が残る“多層構造の検索行動”

3．『比較に強い』が新常識！住宅業界SEO対策のカギは『選ばれる体験設計』

監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）

- 今回のデータでは、1位のクリック率が20.5%と非常に高く、検索結果のトップがユーザーの関心を最も強く集めていることが分かります。2位（13.2%）との差は約1.5倍であり、上位表示が持つ影響力の大きさを改めて確認できる結果となりました。- ユーザーは住宅関連の情報を探す際、最初に目に入る上位結果を「信頼できる」「参考になりそう」と直感的に判断しやすく、1位に表示されること自体が、ブランド認知や集客面での大きなアドバンテージとなっています。- 2位のクリック率は13.2%、3位も7.0%と、上位3位までで依然として高い数値を記録しています。これらの順位では、ユーザーが複数の選択肢を比較しながらも、上位の情報を中心に意思決定している様子がうかがえます。- 特に住宅業界では、検索の初期段階で「まず上位の企業やブランドを確認する」行動が定着しており、1位でなくとも2位・3位を確保できれば、安定した流入を得られるポジションといえます。上位3位以内を目指すことは、集客効率を高めるうえで非常に効果的です。- 4位以下ではクリック率が緩やかに下がり、5位で2.9%、10位で0.9%となっています。一見すると数値は低く見えますが、検索結果の下位でも一定のクリックが発生している点は注目すべきポイントです。- 10位以内であれば、ユーザーの目に触れる機会がまだ十分に残されており、上位表示を逃しても集客の可能性はゼロではありません。そのため、10位以内のポジションを維持することは、検索経由での流入機会を広げるための重要な土台となります。※ SEO業界のCTR情報はランクエストサイト（https://rank-quest.jp/ )のデータに基づいています。- 今回のデータでは、住宅業界の1位クリック率は20.5%と非常に高いものの、SEO業界（32.4%）を約11.9ポイント下回る結果となりました。- 住宅購入やリフォーム検討といった購入や契約の判断に慎重を要するテーマでは、情報の信頼性や比較対象の多さを重視するユーザーが多く、検索結果全体にクリックが分散する構造が見られます。- 2位のクリック率は13.2%（SEO業界：12.8%）、3位は7.0%（同5.4%）と、上位3位までは全体的に高い水準を維持しています。さらに4位は3.9%（同2.4%）、5位は2.9%（同1.0%）と続き、SEO業界との差はそれぞれ＋0.4～1.9ポイントに達します。- これらのデータから、住宅業界のユーザーは上位1件に偏らず、上位5位までの範囲で複数の企業・物件情報を比較検討していることがわかります。- 6位以降のクリック率は住宅業界で2.2～0.9%と徐々に下がるものの、SEO業界（同1.2～0.3%）と比べると依然として高い傾向が続きます。特に7位（1.9%）・8位（1.2%）・9位（1.4%）・10位（0.9%）では、SEO業界との差が＋0.6～1.4ポイントと、下位でも一定のクリックが発生しています。- この結果から、住宅業界の検索は上位から下位まで幅広い情報に目が向けられる多層的な構造であることがうかがえます。1位以外にも十分な接点が生まれており、10位以内の範囲であれば依然として集客チャンスが残されているといえるでしょう。- 住宅業界の検索データを見ると、1位のクリック率は20.5%と高い水準を示していますが、SEO業界平均の32.4%と比べると約11.9ポイント低い結果となりました。一方で、2位は13.2%、3位は7.0%、4位は3.9%、5位は2.9%といずれもSEO業界（2位：12.8%、3位：5.4%、4位：2.4%、5位：1.0%）を上回っており、上位5位の範囲でクリックが幅広く分散する構造が見られます。- さらに、6位から10位のクリック率も2.2～0.9%と底堅く、SEO業界（1.2～0.3%）を上回る結果となりました。これにより、住宅業界では1位だけでなく上位から中位までの広い範囲でユーザーが複数サイトを比較しながら行動していることがうかがえます。検索行動が「1位をクリックして終わる」単純な形ではなく、比較・検討を前提とした多層的な情報収集へと変化しているのが特徴です。- こうした傾向は、住宅という高額で慎重な検討を要する商材の性質と強く結びついています。ユーザーは検索結果を一覧で見比べながら、複数の企業やブランドを評価し、自分に合った選択肢を選び取っています。つまり、検索結果の順位差よりも「どう見られるか」「どんな印象を与えられるか」こそが、ユーザーのクリック行動を左右する要因といえます。- このような環境では、単に順位を上げるだけでは十分ではありません。企業には、比較の場面で“選ばれる理由”を提示する戦略が求められます。タイトルやメタディスクリプションで信頼性や実績を効果的に伝えること、コンテンツ内で専門性・顧客満足度・差別化要素を明確に打ち出すこと、そして構造化データやFAQの活用によって検索結果上でも視認性を高めることが重要です。- 結論として、住宅業界SEO対策の成功の鍵は「順位を上げること」ではなく「比較の中で選ばれる体験をつくること」にあります。ユーザーが複数の候補を見比べる“クリック分散時代”において、信頼や安心感を与えるサイト体験を設計できる企業こそが、これからの市場で成果を最大化する鍵となるでしょう。

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査期間： 2025年9月1日～2025年9月30日

調査機関： 株式会社eclore

調査対象： ランクエストの住宅業界クライアントサイト

有効回答数（サンプル数）： 7,265キーワード

対象キーワードは、ランクエストの住宅業界クライアントサイトにおいて2025年9月に検索結果の1位から10位に表示されたものに限定し、各順位ごとのクリック率を分析しました。

調査方法：

- Googleサーチコンソールのデータを使用し、対象キーワードの検索順位別クリック率（CTR）を算出しました。- クリック率（CTR）は、クリック数を表示回数で割り、その結果に100を掛けてパーセンテージとして表しています。

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「4,300社以上のSEO支援実績を誇るランクエスト」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/)

https://rank-quest.jp/column/column/seo-company/(https://rank-quest.jp/column/column/seo-company/)

ランクエストについて

ランクエストでは、「徹底的にSEOで集客するプロ集団」というコンセプトのもと、4,300社を超える企業様にサービスを提供してまいりました。

自社に最適なSEO施策が全くわからない方のために、コンテンツ制作や内部対策の実施など幅広い施策を提案できる専属のSEOコンサルタントがサポートします。

社内リソースが厳しくSEO対策を丸投げしたい方は、ぜひご相談ください。

Point（1）自社リソースを改善できる『ランクエストの丸投げSEO』

多くのSEO業者は施策の提案までが役務範囲で、施策の実行はクライアント任せか追加費用がなければ対応してもらえない、ということも珍しくありません。しかしランクエストでは、徹底的に考え抜かれたSEO計画を、施策の実行まで追加費用無しで対応させていただいております。

Point（2）正社員のライターチームによる品質担保

コンテンツを高品質に維持するために、全ての記事構成を内製で対応しています。毎週更新される100以上の厳格なコンテンツ制作ルールを遵守しつつ、必ず編集長がチェックする徹底的な品質維持体制をとっています。さらに、SEO効果の高いオリジナルコンテンツの制作も対応可能です。

Point（3）SEO対策に留まらない全方位のWebマーケティング事業

SEOに限らずリスティング広告や、SNSの運用など、多岐にわたる施策をご案内しています。施策単体の効果にとらわれない複合的なプランニングで、マーケティングのトータルコンサルティングを提供し、クライアントの期待に最大限に応えます。

おすすめ記事

◆【2025年最新】SEOとは？SEO対策の基本から具体的な施策手順や注意点を初心者にもわかりやすくプロが解説 - 徹底的にSEO対策するならランクエスト(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/)

◆SEO対策会社おすすめ59選！失敗しないSEO会社の選び方や注意点をプロのSEOコンサルが徹底解説 - 徹底的にSEO対策するならランクエスト(https://rank-quest.jp/column/column/seo-company/)

ランクエスト 概要

商号 ：株式会社eclore

代表者 ：宮島 隆

所在地 ：東京都新宿区新宿2丁目8-6 KDX新宿286ビル4階

HP ：https://rank-quest.jp/

事業内容：主にSEOコンサルティングと記事制作に関する事業