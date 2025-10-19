ジョン・J・ミアシャイマー教授の来日が決定！THE CORE FORUM 2025冬で基調講演とディスカッションに出演

株式会社ライバーTHE CORE FORUM 2025冬

国際政治学の権威であるシカゴ大学名誉教授のジョン・J・ミアシャイマー教授が来日し、一般社団法人THE CORE FORUM（東京都港区 代表理事：及川幸久）が主催するTHE CORE FORUM 2025冬において基調講演とディスカッションに登壇されます。

このフォーラムは2025年12月13日(土)に東京ビッグサイト 会議棟 国際会議場で開催されます。基調講演では「2026年、日本人は世界にどう向き合うべきか」をテーマに講演していただきます。ディスカッションでは、参政党代表の神谷宗幣氏、THE CORE FORUM代表理事の及川幸久とともに「日本が大国になる条件」について徹底討論される予定です。フォーラムの詳細はこちら(https://thecoreforum.org/thecoreforum2025winter)でご確認いただけます。

当日、メディア関係者の取材を受け付けますので、ご希望のメディアは広報窓口までお申し込みください。

登壇者・出演者情報

ジョン・J・ミアシャイマー教授

ジョン・J・ミアシャイマー

シカゴ大学名誉教授

ミアシャイマー教授は、発言のたびに国際社会に 大きな論争 を巻き起こし、同時に数々の予測を的中させてきました。

1993年 ウクライナ戦争の勃発を予測

2003年 イラク戦争でのアメリカの失敗を予測

2008年 ガザ戦争の激化とイスラエルがアパルトヘイト国家になることを予測

こうした鋭い洞察から、ミアシャイマー教授は世界最高の国際政治学者と称される一方で、世界で最も批判される学者とも呼ばれてきました。

2015年、シカゴ大学での講演『ウクライナ危機の原因と結果』において、西側諸国の責任を鋭く指摘した動画がYouTubeで3000万回以上視聴され、世界中の人々に衝撃を与え続けています。その影響力は、フランシス・フクヤマの『歴史の終わり』、サミュエル・ハンチントンの『文明の衝突』を凌駕するほどであり、アメリカにとどまらず、ロシアや中国においても

ミアシャイマー教授の理論は熱心に研究されています。

フォーラム参加に関する情報

2025年10月19日（日）12時より一般販売を開始しました。

■開催概要

[イベント名］THE CORE FORUM 2025冬

[開催日時・場所］2025年12月13日（土） 東京ビッグサイト 会議棟 国際会議場

[開場・開演］13:00開場 14:00開演 19:00終演予定

[主催] 一般社団法人 THE CORE FORUM

イベント概要・チケット購入はこちら(https://thecoreforum.org/thecoreforum2025winter)

一般社団法人 THE CORE FORUM(https://thecoreforum.org/)

設立 2024年

代表理事 及川幸久

お問い合わせ、取材お申込み

一般社団法人 THE CORE FORUM

事務局

info@thecoreforum.org