【岡山大学】岡山大学附属小学校で金融経済教育を実施しました

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 10月 19日

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の岡山大学附属小学校は、2025年10月9日に新たな取り組みとして、5年生を対象に「金融リテラシー・アントレプレナーシップ教育」を実施しました。



岡山県では初の小学生対象の金融リテラシー・アントレプレナーシップ（起業家精神）教育です。



株式会社みずほ銀行と株式会社セガXDが共同で立ち上げた「株式会社みずほポシェット」と連携して年間5回の学習を行います。授業では、講師の小原綾子代表取締役社長が、みずほポシェットが開発したお金のおけいこアプリ「ポシェットプラス」を使い、子どもたちが仮想の商店街で「仕入れ」、「値付け」、「販売」を体験。楽しく無理なく経済のしくみを学びながら、利益を出すための工夫や考え方を楽しく身につける時間となりました。



授業を受けた児童からは「どうしたら儲かるかを考えて値付けの設定が難しかった。今度、お店に行ったときは、商品の値段の付け方について考えてみたい」と商売に関心を寄せる感想がありました。

附属小学校では、早い段階から金融リテラシーやアントレプレナーシップに触れることで、自身のキャリアや将来につながる学びや意識を高め、将来の社会を「生き抜く力」を身につけることを期待しています。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学とその附属学校園の取り組みにご期待ください。

アプリの使い方を説明する小原講師

アプリで商売に挑戦

真剣に値付けする児童たち

大繁盛でした！

◆参 考

・岡山大学附属小学校

https://www.okayama-u.ac.jp/user/fusho/

・株式会社みずほポシェット

https://mizuho-pochette.co.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】「教育学部附属」から「大学附属学校」へ 岡山大学附属小学校および附属中学校表札の除幕式を挙行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003045.000072793.html

岡山大学附属小学校（岡山市中区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学附属学校機構事務部

TEL：086-272-0201

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14676.html

