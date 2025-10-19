TBSラジオ『こねくと』10月20日（月）からは「毎日新米プレゼント！秋のこねくとフェスティバル！」
株式会社ＴＢＳラジオ
スペシャルウィークのTBSラジオ『こねくと』は内容も豪華にお送りします。
お米マイスター・西島豊造さんが厳選した「銘柄米の新米2kg」を毎日5人にプレゼント！
番組へのメール参加で当選のチャンスです！
毎日豪華なゲストをお迎えします。
10月20日（月）岡村和義（岡村靖幸さん、斉藤和義さん）※出演は3時
10月21日（火）緒方恵美さん（俳優・声優）※出演は4時の「空閑時評」
10月22日（水）後藤淳平さん（ジャルジャル）※出演は3時
ですよ。さん ※出演は4時
10月23日（木）守屋麗奈さん（櫻坂46）※出演は3時
「秋のこねくとフェスティバル」。お楽しみください！
こねくと
放送日時：毎週月曜日～木曜日・14時00分～17時30分
パーソナリティ：石山蓮華（電線愛好家・文筆家・俳優）
パートナー：（月）菅良太郎（パンサー）（火）でか美ちゃん
（水）飯塚悟志（東京03） （木）土屋礼央
番組メールアドレス：connect@tbs.co.jp
番組ホームページ：https://www.tbsradio.jp/cnt/
番組Youtube：https://www.youtube.com/@connect-905
番組X（旧Twitter）：@connect_tbsr
番組Instagram：@connect_tbsr
番組ハッシュタグ： #こねくと