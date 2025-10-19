親子で笑顔とハイタッチを。秋の無料体験「なかよし親子テニス」全国のITCテニススクールで開催

株式会社ITC【リリース概要】

関西を中心にテニス施設を運営するITCテニススクール（―SDC グループ― 株式会社ITC 本社：兵庫県神戸市長田区、代表取締役：中村 久仁子）は、地域の人気イベント「秋のなかよし親子テニス 無料体験会」を、今年も開催いたします。

広くて安全なテニスコートで、久しぶりに親子で楽しく体を動かしてみませんか？

ラケットは無料貸し出し、動きやすい運動着のみで大丈夫！

令和7年11月1日(土)～11月30日(日)の期間で、各校順次開催。お申込み・詳しくは下部要綱をご確認ください。

（毎年好評企画につき、定員に達し次第申し込みを終了致します。）

■ “スポーツの季節”、親子でリフレッシュしませんか？

春夏秋 地域の恒例イベント なかよし親子テニス体験会

公園でのキャッチボールやボールけりが当たり前だった昔と違い、今は親子で気軽に体を動かす機会が少なくなりました。日常の忙しさの中で、運動不足やストレスを感じている方も多いのではないでしょうか？

でもそんな今だからこそ、親子で思いっきり体を動かし、自然と笑顔になれる時間を大切にしてみませんか？

リラックスして楽しみながら、親子で運動に取り組むことは、大人にとっても子どもにとっても、体に良いことはもちろん、プレーの中で自然と笑いや会話も弾み、親子や家族でコミュニケーションを取る絶好の機会になります。



ITCテニススクールでは、地域の皆さまに向けた「なかよし親子テニス 無料体験会」を今年も開催。

広々としたコートでボールを追いかけながら、親子で楽しむ時間は、健康に良いだけでなく、会話や笑いが生まれる貴重なひととき。

経験豊富なコーチがしっかりサポートするので、テニス未経験でも大歓迎！「うまく打てるかな？」と親子で協力しながら、きっと忘れられない思い出になるはずです。

スポーツにぴったりの過ごしやすい季節、大切なお子さんと一緒に、新しい楽しみを見つけてみませんか？

□ 当日はどんなことをするの？

スポーツ未経験でも大丈夫！親子で楽しくチャレンジ

「運動はあまり得意じゃないし、テニスなんてやったことがない…」

そんな方も、大丈夫！

ITCテニススクールの「なかよし親子テニス体験会」は、親子が楽しくマイペースで、安心して体を動かせることを大切にしています。

お子さまの年齢や体力に合わせて、無理なく楽しめるプログラムだから普段あまり運動をしない方や、テニス未経験の方でも安全に無理なく体を動かすことができます。

□ まずはラケットを握ってみるところからスタート！

- ラケットの持ち方からスタート- 親子で向かい合ってラリーにチャレンジ- 柔らかいボールを使用し、安心・安全- 的あてゲームで自然と集中＆運動習慣！

最初は「ボールが当たるかな？」とドキドキ。柔らかいボールをつかうので、思った以上に早くコツがつめて、ラケットでボールを打つ楽しさに夢中になるでしょう。

慣れてきたら、コーンを的にしてねらってみましょう。小さなお子さまは、転がしてコントロールするのもOK！ゲーム感覚で楽しみながら、自然と体を動かせる工夫がたくさん詰まっています。

□ テニスのラリーって、とても難しそう？ ミニネット＆やわらかボールで楽しくプレイ！

ミニネットをつかって簡単にラリーができる！

ITCテニススクールでは、初心者や小さなお子さまでも、ゲームの楽しさをすぐに味わえるように、高さの低いミニネットと、スピードを抑えたやわらかいボールを使っています。

これらは、ITF（国際テニス連盟）も推奨する「PLAY＋STAY（プレイ アンド ステイ）」プログラムの一環。無理なくラリーを続けやすく、ボールがゆっくり飛ぶので、「打てた！」「つながった！」という達成感をすぐに感じられるのが特徴です。

ラケットの扱いに慣れてきたら、親子でミニラリーに挑戦！

「何回続くかな？」と一緒にチャレンジしながら、自然と夢中になれるはずです。

そして最後は…親子で協力して、コーチにチャレンジマッチ！ コーチに1ポイント取れたら大成功！思わずハイタッチしたくなる瞬間が待っています。

11月1日(土)～11月30日(日)の期間で、各校順次開催。

お申込み・詳しくは下部要綱をご確認ください。

人気のイベントにつき、定員に達し次第、受付は終了いたします。

参加費・ラケットレンタル無料ですので、お気軽にご参加ください。

■ ”ハートフル・テニス・コミュニケーション” テニスを通じたあたたかいふれあいの場を提供いたします

なかよし親子テニス みんなの体験レポート(https://www.instagram.com/p/DDyobYMvLKN/)｜ITC公式インスタグラム（@tennis.itc）

たくさん集まった中から一部スライド形式で紹介しています

「今日は忙しいなぁ…」「また今度にしよう…」

つい口にしてしまいがちな一言。でも家族と過ごす時間を大切にしたいと思っている、お父さんお母さんの気持ちが、私たちには良く分かります。

忙しい日常の合間、テニスを通じて親子でたのしくあたたかい時間を過ごす。お子さまの「できた！」の笑顔、お父さんお母さんの「すごいね！」という声援。そんな温かな時間を、テニスを通じてたくさん生み出したい。

“ハートフル テニス コミュニケーション” を通じ、「こころとからだを元気」にすること。それが創業以来の私たちの一貫した想いです。

“ハートフル テニス コミュニケーション” テニスであたたかいふれあいを！

1985年の開校以来、地域の方々への感謝の気持ちを込めて開催している「なかよし親子テニス体験会」は、テニスやスポーツの経験はなくてもどなたにも参加していただけます。いっしょにボールを追いかける中で、きっとお子さまの新しい一面や、家族で運動をたのしむ素晴らしさを発見していただけると思います。見学や質問だけでもいつでもお気軽にお立ち寄りください。

■ スポーツと礼儀で子供は変わる ITCテニススクールは「公益社団法人 マナーキッズプロジェクト」を応援しています

公益社団法人マナーキッズプロジェクト では、こども達にスポーツを通じてあいさつ､礼儀作法の基本的マナーを習得する、文武両道で世界に通用する、背骨ある人材育成を目指しています。

株式会社ITCは、この公益社団法人マナーキッズプロジェクトの兵庫支部として、教育委員会や地域の幼稚園・小学校と協議をおこない、積極的に実施していきます。

■ ITCテニススクールからお客様への５つのお約束

私たちITCは、 テニスのスキルだけを提供したいのではありません。

あいことばは ”ハートフル テニス コミュニケーション”（テニスであたたかいふれあいを！） 。

テニスのある暮らしで、健やかな人生をお送りするお手伝いをします。

- たのしみながらうまくなることをお手伝いしますITCテニススクールでは、常にテニスを愛する・たのしむというこころを上達の土台にして、レッスンや施設運営に工夫を重ねています。- おひとりおひとりの体力や目的に合わせたレッスンをしますテニスのたのしみ方は人それぞれ。健康維持やなかまづくり、大会へのチャレンジ。誰もがご自分の目標に向かって、マイペースで継続できる環境を提供しサポートします。- 利用者の皆様、地域の皆様とあたたかいこころの交流をします私たちはあの阪神淡路大震災を経験し、地域社会での役割、つながりの大切さを深くこころに刻みました。今後もこの経験を胸に、スポーツイベントや学校部活動支援、トライやる活動、指定事業者制度などを通じ、地域社会に貢献します。- テニスの指導だけでなくチャレンジする姿勢や思いやる心を育てます「殻（カラ）を打ち破ろう！」 それがITCテニススクール・ジュニアクラブのメインテーマ。テニスを通じて挑戦する気持ち・感謝や礼儀・フェアな精神、なかまを思いやるこころを育みます。また公益社団法人マナーキッズプロジェクト兵庫支部として、その活動を推進します。- テニスや運動を生涯たのしんでいただけるようにサポートしますテニスは生涯スポーツ。ずっとたのしみたいからこそからだに無理な負担がないよう最新の運動理論をとり入れながらレッスンを行います。シニアやキッズ、親子三世代が一緒にたのしめる”イージーテニス”や、カラダに利と輝きをもたらすフィットネス ”LinoFit -リノフィット- トレーニング”をとリ入れています。

- 秋のなかよし親子テニス 無料体験会 2025年 ｜募集要項

□ 実施日程・開催地： 11月1日(土)～11月30日(日)の期間で、各校順次開催。（下記参照）

□ 参加料： 無料。ご家族でお気軽にご参加ください。

□ 当日ご用意していただくもの：

・普段お使いの動きやすい運動着、ジャージなど

・動きやすい運動靴、スニーカー（専用テニスシューズでなくてもOKです。）

・汗拭きタオル

・お飲み物（飲料販売機は併設しています。）

※ラケットは親子様分とも無料でお貸しします。

□ イベントへの申込み方法：

下記フォームまたは各校フロントまでお電話でお申し込みください。

□ 実施校一覧：

※各校のアクセスマップはホームページ（施設詳細）からご確認いただけます。

https://www.i-tennis.co.jp/event/

【兵庫県】

■ スカイテニスリラ

11月23日(日) 16:00 ~ 17:00 (雨天中止)

［要綱PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/oyako/sky.pdf

〒651-1302 神戸市北区藤原台中町1-2-2(エコールリラ本館6階)

TEL：078-982-4005

■ 掖谷(ねぶたに)公園テニススクール

11月23日(日) 12:30 ~ 13:30 (雨天中止)

［要綱PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/oyako/nebutani.pdf

〒651-1514 神戸市北区鹿の子台南町5-2

TEL：078-951-0061

■ 大原山公園テニススクール

11月29日(土) 16:00 ~ 17:00 (雨天中止)

［要綱PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/oyako/oharayama.pdf

〒651-1222 神戸市北区大原2-31

TEL：078-583-4820

■ 西神ニュータウンテニスガーデン

１. 10月26日(日) 16:00 ~ 17:00 (雨天中止)

２. 11月23日(日) 16:30 ~ 17:00 (雨天中止)

［要綱PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/oyako/seishin.pdf

〒651-2271 神戸市西区高塚台4-12

TEL：078-991-2477

■ 名谷テニスガーデン

10月13日(月・祝) 15:00 ~ 16:00 (雨天中止)

［要綱PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/oyako/myodani.pdf

〒654-0142 神戸市須磨区友が丘9

TEL：078-792-8080

■ ITCいぶきの森インドアテニススクール

11月22日(土) 14:30 ~ 15:30

［要綱PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/oyako/ibukinomori.pdf

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町7

TEL：078-997-2727

■ ITCユニバー神戸テニス倶楽部

１. 10月19日(日) 14:00 ～ 15:00 (雨天中止)

２. 11月9日(日) 14:00 ～ 15:00 (雨天中止)

［要綱PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/oyako/univer.pdf

〒651-2108 神戸市西区伊川谷町前開1800

TEL：078-975-3313

■ ITC神戸 インドアテニススクール

11月23日(日) 15:15 ~ 16:00

［要綱PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/oyako/kobe.pdf

〒653-0038 神戸市長田区若松町2-1-16

TEL：078-642-1850

■ 明石海浜公園テニススクール

11月8日(土) 14:00 ~ 15:00 (雨天中止)

［要綱PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/oyako/akashi.pdf

〒674-0093 明石市二見町南二見8-1

TEL：直通携帯 090-3970-9410（SMSでも可）

■ 神戸西テニススクール

11月30日(日) 9:00 ~ 10:00 (雨天中止)

［要綱PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/oyako/kobenishi.pdf

〒651-2132 神戸市西区玉津町森友7-1

TEL：078-924-4544

■ ITCテニスヒル仁川

10月13日(日) 14:00 ~ 14:50 (雨天中止)

［要綱PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/oyako/nigawa.pdf

〒663-8006 西宮市段上町5-3-61

TEL：0798-57-3170

■ ITC六甲アイランドテニススクール

11月20日(土) 14:15 ~ 15:00 (アウトドア開催)

［要綱PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/oyako/rokkou.pdf

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中1

TEL：078-857-3556

■ 城北グリーンテニスクラブ

11月30日(日) 9:00 ~ 10:00 (雨天中止)

［要綱PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/oyako/johoku.pdf

〒670-0881 姫路市峰南町1-45

TEL：079-288-0432

【関西】

■ ITC京都西インドアテニスクラブ

11月23日(日) 14:00 ~ 15:00

［要綱PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/oyako/kyotonishi.pdf

〒615-0056 京都府京都市右京区西院西貝川町39

TEL：075-864-2422

■ ITC木津川台テニスクラブ

11月30日(日) 13:00 ~ 13:45 (雨天中止)

［要綱PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/oyako/kizugawa.pdf

〒619-0225 京都府木津川市木津川台5-1-1

TEL：0774-73-3025

■ テニスガーデン広陵

11月29日(土) 12:00 ~ 12:50

［要綱PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/oyako/kouryo.pdf

〒635-0804 奈良県北葛城郡広陵町沢350-5

TEL：0745-58-3001

