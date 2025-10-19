【宅建解答速報！】令和7年度宅建士試験 解答速報公開中！試験終了後16:10より 50問全問の予想正答番号と、合格推定点をYouTubeライブにて配信！

TAC株式会社TAC宅建士講座 令和7年度宅建試験解答速報

さらに、日本全国の宅建士試験受験生から収集した解答データをリアルタイムに分析し、精度の高い得点分析結果を無料でご提供いたします！その他、宅建士試験合格者対象の「登録実務講習」もご案内中です。

各問題の予想正答番号はホームページにて続々“公開中”！

解答速報UP時間前後はアクセスが集中し、閲覧しにくい場合もございますので、予めご了承ください。

▼令和7年度宅建試験解答速報

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/sokuhou.html#sokuhou(https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/sokuhou.html#sokuhou)

解答速報会YouTube ライブ配信は16:10から

▼配信予定日時

10月19日（日）16:10配信開始予定

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/sokuhou.html#sokuhoukai(https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/sokuhou.html#sokuhoukai)

[合格推定点発表編(予約不要)]16:10~ 全問の正答番号、合格推定点を発表します

[全問解説編(要予約※1)]18:00~ 講師が全問の解説をします

登壇者：才木玲佳(司会)※2・笠松 信之(司会)・佐藤信仁・村田隆尚

※1 [全問解説編]のご視聴には予約が必要です。解答速報ページより事前にご登録いただくか、当日[合格推定点発表編]の配信時にYouTubeライブのチャットにてお送りするリンクよりご登録をお願いいたします。

※2 才木玲佳講師は[合格推定点発表編]のみの登壇となります。[全問解説編]には登壇いたしません。

▼解答速報会YouTube

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/sokuhou.html#sokuhoukai(https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/sokuhou.html#sokuhoukai)

TAC「無料Web採点・分析結果閲覧サービス（データリサーチ）」

Webを活用して日本全国の受験生から解答データを収集し、精度の高い得点分析結果を提供いたします。

Webページで解答を入力（選択）するだけで、簡単に採点結果を閲覧することができます。また定期的に再集計されますので、登録者数が増えるにつれ、より精度の高い分析データを得ることができます！参加いただいた方には後日『令和７年度 宅建士試験解答解説（PDF）』をWebで無料配信いたします。是非ご参加ください。

▼登録受付期間

・新規登録受付期間：本試験当日10/19（日）15:00～11/6（木）23:59

・解答入力受付期間：本試験当日10/19（日）15:00～11/7（金）12:00

・個人成績発表 ：本試験当日10/19（日）20:00～11/25（火）11:00

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/sokuhou.html#data(https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/sokuhou.html#data)

※解答速報および解答速報会の解説、データリサーチの分析は、TAC(株)が独自の見解に基づき、サービスとして情報を提供するもので、試験機関による本試験の結果等（合格基準点・合否）について保証するものではございません。

宅建士試験合格者対象「TAC宅建士登録実務講習」～宅建士試験合格後もTACにお任せください！～

TAC宅建士登録実務講習

TACは国土交通大臣の登録を受けた講習を行う登録実務講習実施機関です（登録番号（7）第4号）。

登録実務講習の受講対象者は、資格登録をする予定の宅建士試験合格者で、宅建業における実務経験が2年未満の方となります。資格登録を受けた後でなければ宅地建物取引士証の交付申請をすることはできません。

登録実務講習は完全定員制となっておりますのでお申込みはお早めに！

※お申込み日程などの詳細は順次公開予定

▼お申込み開始日

11月27日（木）より

▼TAC「宅建士登録実務講習」の詳細はこちらから

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_jitumukou.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_jitumukou.html)

宅建士（宅地建物取引士）とは？

宅地建物取引士は不動産の取引に関わるプロフェッショナルです。

年に1回おこなわれる資格試験は、30万人もの方が受験申込みをする大人気の国家資格試験となっています。

その人気の秘密は、とりわけ不動産の売買・仲介の場において「独占業務」があることや、宅建業者の事務所ごとに、従業員5人につき1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置しなければならないという「設置義務」が法律で定められており、安定した社会的ニーズにつながる点にあります。

▼詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_sk_idx.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_sk_idx.html)

TAC宅建士講座の合格実績

全国の宅建士受験生に選ばれ、毎年多くの合格者を輩出し続けるTAC。その理由は、長年積み重ねられた受験指導ノウハウに加え、「受講生に合格していただくこと」を徹底的に追求したTAC式合格メソッドを確立していることにあります。

試験は変化し続けるもの。その試験に合わせてTACも常に進化し続け、「最小の努力で最大の効果を発揮する、良質なコンテンツの提供」をお約束いたします。

そしてこれから先も、全国の多くの宅建士受験生からの「期待」と「信頼」に応えられるよう、TACは”受講生の合格”を常に第一に考え続け、そのコンテンツの創造に努めてまいります。



▼「TACの合格実績」詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_jisseki.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/takken_jisseki.html)

