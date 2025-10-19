2026年はW杯シーズン！フットゴルフジャパンツアー2026のツアー日程を発表

一般社団法人日本フットゴルフ協会

一般社団法人日本フットゴルフ協会（以下、JFGA）は10月17日、2026シーズンの「フットゴルフジャパンツアー」日程を以下の通り発表しました。

フットゴルフジャパンツアー2026 スケジュール(https://www.jfga.jp/post/japan-tour-2026)



本ツアーは日本全国で年間を通して開催され、各地の特色あるゴルフ場を舞台に、国内トッププレイヤーから新たに挑戦する選手まで、多くのフットゴルファーが参加する国内最高峰のツアーです。

2026年は、世界各国の代表選手が集う「FIFG フットゴルフワールドカップ2026」（開催地：メキシコ・アカプルコ）が5月末から開幕します。特にシーズン前半は、世界の舞台での活躍を目指す上で重要な位置づけ。本ツアーに参加し、ワールドカップに日本代表としてプレーすることを目指す選手たちにとって、本ツアーはスキルとメンタルを磨く絶好の機会となり、これから高みを目指す参加者にとっても、ハイレベルなプレーヤーが集まる中で、ご自身のフットゴルフスキルを高める場となります。

現在、一部の大会および会場については調整中となっております。確定次第、改めてお知らせいたします。

また、どの大会が世界フットゴルフ連盟（FIFG）主催の「ワールドツアー」対象大会となるかにつきましては、2026年のワールドツアー規定が確定した段階でご案内いたします。

JFGAでは今後も、国内フットゴルフのさらなる発展と、世界で戦う選手たちの育成を目指して活動を続けてまいります。

フットゴルフとは？

サッカー（フットボール）とゴルフ、この異なるスポーツを融合した新しいスポーツがフットゴルフです。サッカーボールの5号球を使い、ゴルフコースで9ホール、または18ホールをラウンド。「サッカーボールを蹴ってゴルフをする」ことをイメージすると分かり易いでしょう。

フットゴルフは、2009年にオランダでルール化されると、国際フットゴルフ連盟が設立された2012年にはハンガリーで第1回ワールドカップを開催。欧米を中心に既に40カ国以上で楽しまれており、急速に普及している現在最も注目されているスポーツとなっています。2016年1月にはアルゼンチンで26カ国が参加し第2回ワールドカップが開幕。そして、2018年12月には、モロッコで33カ国合計約500名が出場し第3回ワールドカップを実施。2023年5月末から6月上旬にかけては、39カ国約1,000名により第4回大会がフロリダ州オーランドで行われました。（2020年9月末からは第4回ワールドカップが日本で開催されることが決定していましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により2021年9月末に延期され、その後、FIFG総会の決議により2021年1月28日に中止が決定しています）

また、フットゴルフ先進国のアメリカでは、既に600コース近くでフットゴルフがプレーでき、イギリスでもその数は200を越えており、欧米を中心にその認知度もアップ。国内では当協会が2014年2月に創設され、直後からジャパンオープンなど賞金トーナメントも開催。2017年には名門・軽井沢72ゴルフの南コースで国内初の国際大会も行われました。そして2025年3月現在、フットゴルフが楽しめるコースは国内で約30カ所となっています。

そして現在、フットゴルフはGAISF（国際スポーツ連合団体）のオブザーバー会員となっており、将来のオリンピック正式種目化を目指しています。

フットゴルフジャパンツアーとは？

当協会では、協会設立から約2ヶ月後の2014年4月14日に「第1回フットボールゴルフジャパンオープン」を開催。それから2年間は、“第○回”と回数部分を積み重ねる形で「ジャパンオープン」という名称はそのままにトーナメントを実施してきました。

現在のようにツアー化されたのは2016年からで、大会名が開催地や地域などにちなんだ名称、冠スポンサー様名となったのは2019年から。最後に「ジャパンオープン」という名で大会を実施したのは、同年7月26日から3日間行った「第40回ジャパンオープン」となっています。

また当協会主催のジャパンツアーの多くの大会は、世界フットゴルフ連盟が主催するフットゴルフワールドツアーの一部となっており、出場選手は大会の成績に応じてワールドツアーポイントを獲得 （ライセンス登録プレーヤーに限る） 。国内にいながら世界中のフットゴルファーと競い合える環境が整っています。

協会概要

名称：一般社団法人日本フットゴルフ協会

所在地：〒359-0034 埼玉県所沢市東新井町737-3 第3武井ビル3F

会長：松浦 新平

公認アンバサダー：高橋 陽一（キャプテン翼原作者）

特別顧問：林義規（元公益財団法人日本サッカー協会副会長）

育成アドバイザー：高島雄大（元鹿島アントラーズ育成部長）

協会設立：2014年2月

国際フットゴルフ連盟（FIFG）加盟：2014年11月

公式ウェブサイト：https://www.jfga.jp/