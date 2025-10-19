【旅館・秋田温泉さとみ】 特選三段重『おせち』を販売 12月7日（日）迄、予約受付中！
特選三段重おせち
秋田温泉さとみ（所在地：秋田県秋田市）では、熟練の板前がこだわり抜いた『特選三段重おせち』の予約受付を2025年12月7日（日）迄、受付中です。60セット限定で、12月30日（火）または12月31日（水）のお引渡しにて販売しております。
お客様のご要望から生まれた、逸品！
「今年は宿泊できないけど、さとみの料理が食べたい！」そんなお客様からのご要望から生まれた、『さとみのおせち』です。
料理長が厳選した旬の素材と、伝統の技を尽くした一品一品に無病息災、子孫繫栄、五穀豊穣といった願いを込めて、丹精込めて作り上げております。ご家族が集まる新年のお祝いの席に、新春の訪れを華やかな料理で彩ります。
【おせち内容】
壱の重
黒豆金箔飾り、蛸あぶり、紅白なます、帆立旨煮、栗きんとん、田作り、数の子、鰊昆布巻き、いくら醬油漬け、のし梅
弐の重
紅白かまぼこ、錦玉子、海老若狭焼き、鮑酒蒸し、伊達巻き、鰤西京焼き、甘鯛塩麴、河豚塩煮、手まり麩、炊き合わせ（筍、椎茸、蓮根、里芋、人参、印元）、丁呂木、はじかみ
参の重
無花果甘露煮、合鴨ロース煮、スモークサーモン、焼豚、海老東寺巻、金柑、若桃甘露煮、ローストビーフ、牛八幡巻き、あん肝、酢蛸
[表: https://prtimes.jp/data/corp/171286/table/3_1_104a9b18b9899f0ec7c17d3d209ad80f.jpg?v=202510190357 ]
【注意事項】
※商品の性質上、お申し込み後のお取消しはいたしておりません。
※おせちの引き渡しはご来館のみとなります。配送はいたしておりません。
※お支払いは商品お渡し日当日現金のみとなります。
秋田温泉さとみについて
JR秋田駅から約4kmにある、河畔沿いに立つ温泉宿です。
通称「さとみ温泉」として秋田市民の皆様に親しまれてきた当館は、弱アルカリ性の“とろみ”のある、なめらかな肌触りの天然温泉と、四季折々の料理が自慢の宿です。
伝統の湯と、秋田の美味、そして温かいおもてなしにて、心と体がやすらぐひとときをお愉しみください。
株式会社秋田温泉さとみ
住所：〒010-0822 秋田県秋田市添川字境内川原142-1
TEL：018-833-7171
公式HPを見る :
https://www.satomi-e.com/
