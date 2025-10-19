【定山渓 鹿の湯】サウナグッズメーカー『Saunya』とのコラボグッズを10月19日より販売開始

株式会社ホテル鹿の湯

温泉と旅の楽しさを伝える現代の湯治宿『定山渓 鹿の湯』は、サウナグッズメーカー『Saunya』とのコラボグッズを10月19日より販売開始いたします。また販売を記念してコラボグッズが当たる抽選会を実施いたします。

鹿の湯×Saunya コラボグッズ

サウナ好きな猫をモチーフにしたサウナブランド『Saunya』。この度、北海道で初めてとなる鹿の湯とのコラボが実現しました。えぞ鹿の背中でSaunyaがオロポを飲む可愛らしいイラストをあしらった、当館だけの特別なサウナグッズ。

また当館売店ではSaunyaオリジナルグッズの常設販売を行っております。サウナ好きの方はもちろんのこと、ご旅行や日常でも使える可愛らしいアイテムが揃っています。ぜひこの機会に商品をお手に取って、お気に入りを見つけてみてください。

■コラボ商品一覧（料金は税込価格）

○Ｔシャツ：4,950円

○スパバッグ：2,310円

○キーホルダー：880円

○ステッカー：440円

■販売について

【販売場所】定山渓鹿の湯 1階売店（札幌市南区定山渓温泉西3丁目32）

【営業時間】16:30～21:00／7:30～10:00

■Saunya ホームページ

https://saunya.base.shop/

Xでの抽選会実施

コラボTシャツ 4,950円コラボスパバッグ 2,310円コラボキーホルダー 880円コラボステッカー 440円

コラボグッズの販売を記念して、鹿の湯公式Xアカウントにて『鹿の湯Saunyaコラボグッズ』が当たる抽選会を実施いたします。

■鹿の湯公式X 抽選会

○当選商品：鹿の湯×Saunyaコラボグッズ 1名様

○応募方法：鹿の湯公式Xアカウントをフォロー＆抽選会を記した投稿をリポストする

○応募締切：2025年11月16日

※当選者の発表方法は当選者へ直接ご連絡いたします。

■鹿の湯 公式X ホームページ

https://x.com/shikanoyu1897

定山渓 鹿の湯

札幌市中心部より車で約50分。定山渓温泉 湯の町中央に建ち、国立公園の山々と豊平川を望むことができる。定山渓随一の名湯と本格サウナを有する全170室の鹿の湯。和の華やかな設えと北国の感性が美しく綾なす全77室の花もみじ。また施設の中央には卓球ラウンジや屋外プールなど滞在を彩る様々な施設が集う。

・所在地：〒061-2303 北海道札幌市南区定山渓温泉西3-32

・施設規模：鹿の湯 170室 花もみじ 77室

・アクセス：JR札幌駅よりじょうてつバス「湯の町」停留所より徒歩2分（約70分）

・車の場合：札幌中心部より国道230号線を定山渓方面へ（約50分）

・URL：https://shikanoyu.co.jp

・電話番号：011-598-2311（代表）

・経営企業：株式会社ホテル鹿の湯