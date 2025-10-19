NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル、累計再資源化500kgに到達

NPO法人Clean Ocean Ensemble

海洋ごみの再資源化に取り組むNPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（以下、クリアン）は、累計再資源化量が500kg（実数：502.279kg）に到達しました。

累計再資源化500kgを後押しした分別ビーチクリーンの集合写真（香川県・小豆島）

累計回収量は2,270.178kg（2025年9月時点）

素材別の「出口」整備と現場の分別運用を両輪に、循環を着実に拡大しています。

背景と分別ビーチクリーンの意義

・現場で素材ごとに分け、砂・泥・塩分・異物を可能な限り除去して計量・記録。

・素材純度が上がるほど受入先の歩留まり・品質が安定し、再資源化工程が円滑化。

・データの可視化により、汚染ホットスポットの把握や装置配置の最適化にも寄与。

再資源化の歩み

分別・計量・データ化を伴うビーチクリーン



・2023年12月：有限会社ランドベルと協働開始（ガラス→発泡ガラス資材等）。

・2024年10月：RE:BOOTと協働開始（釣り具ルアーの再生）。

・2025年3月：Marine Sweeperと連携（海底ごみの回収・再資源化）。

・2025年9月：小豆島町・UpDRIFTと海洋PETの繊維・衣料等への再資源化を開始。

500kgの内訳（素材別／2025年9月時点）



・鉄、鉛 371.9kg（74.0％）

・硬質プラ（PP） 83.58kg（16.6％）

・ビン、ガラス類 22.33kg（4.4％）

・その他 13.75kg（2.7％）

・缶 10.00kg（2.0％）

・ボール 0.40kg（0.1％）

・釣り具 0.319kg（0.1％）

合計 502.279kg

※0kgの品目：発泡スチロール、ペットボトル、ペットボトルキャップ、漁具

分別ごとのパートナーと主な出口

素材ごとの「出口」が循環の実装を後押し



・ガラス・ビン：有限会社ランドベル／防犯じゃり・発泡ガラス資材など

・硬質プラスチック（主にPP）：buoy／雑貨・コースター等のプロダクト化

・釣り具（ルアー）：RE:BOOT、Marine Sweeper／再生ルアー等

・金属（鉄・鉛など）：小豆島金属／素材として再資源化

・PETボトル：UpDRIFT（小豆島町と連携）／繊維・衣料等へ

再資源化工程の実像



・塩分・泥・海藻・錆・微細異物の除去、乾燥、保管・防錆など、前処理に時間と手間。

・少量多品目ゆえ輸送や加工ラインの段取り最適化が不可欠。

・それでも一つずつ前処理を重ね、受入先の品質基準を満たすことで資源として社会に戻す。

一手間ずつの前処理が資源の命をつなぐ

指標

累計回収量に対する再資源化比率 約22.1％（502.279／2,270.178）

協働パートナー・市民の皆さまへ



ランドベル、buoy、Marine Sweeper、RE:BOOT、小豆島金属、小豆島町、UpDRIFTをはじめ、

活動を支えてくださるすべての皆さまに感謝いたします。

クリーンオーシャンアンサンブルは共に未来を変える仲間を募集しています

クリーンオーシャンアンサンブルは、海洋ごみゼロの世界の実現を目指し、日々挑戦を続けています。

この取り組みをさらに前進させるためには、皆さまの力が必要です。

以下の方法で、ぜひご支援・ご参加ください。

