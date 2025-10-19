【新商品】『エスターバニーステーショナリー』を販売開始します

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）は、「エスターバニーステーショナリー」を2025年10月20日（月）から「郵便局のネットショップ」「フタバオンラインショップ」及び全国の取扱販売店にて順次販売を開始いたします。

“かわいい”をぎゅっと詰め込んだ魅力溢れるステーショナリー

今話題のエスターバニーが、とびきりキュートなステーショナリーになって登場！

見るたびにハッピーになれるデザインと、日常使いしやすい実用性を兼ね備えたラインナップ。

ファンはもちろん、新たなファッションアイコンとしても注目のアイテムばかりです。

商品の概要A4クリアファイル

イメージカラーであるピンクをベースにしたクリアファイル。

サイズは学校の書類やプリントをしまっておくのにぴったりなA４サイズで、キャラクターの表情豊かな可愛らしさが魅力的です。

●サイズ：約W220×H310mm

●素材：PET

●商品価格（消費税込み）：各440円（1枚入り）

リボンバニーフレンズB6リングノート

持ち歩きに便利なコンパクトサイズのB６リングノートです。

リング部分はキュートなピンクカラーで、本文は表やグラフが書きやすい5mm方眼となっています。

●サイズ：約W128×H182mm

●素材：紙

●商品価格（消費税込み）：各770円（1冊入り）

ローズリボン本文共通デザインダイカットカード

キャラクターの魅力が際立つ、個性豊かなシルエットのダイカットカードです。

紙には厚みがあるので、送るだけではなく、壁に立て掛けたり、クリップで挟んだりと様々な方法でお楽しみいただけます。

●素材：紙

●商品価格（消費税込み）：各330円（1枚入り）

リボンバニーサイズ：約W135×H140mmフレンズサイズ：約W154×H119mmおすそ分け袋

ちょっとした贈り物にぴったりな小分け袋。贈る側・受け取る側のどちらにも喜ばれるアイテムです。袋の縁にはフリル風のあしらいを施し、キュートで愛らしいデザインです。

●サイズ：約W80×H130mm

●素材：紙

●商品価格（消費税込み）：各330円（5枚入り）

リボンバニーフレンズスクエアメモ帳

使いやすくかわいい正方形のメモ帳。

きらきらと輝くオーロラテープを使用し、見るたびに気分が上がるような華やかさを演出しています。

●サイズ：約W100×H100mm

●素材：紙

●仕様：本文80枚（4柄×20枚）

●商品価格（消費税込み）：各550円（1冊入り）

リボンバニーフレンズクリアカード

クリア素材を採用した、透け感のあるキュートなポストカード。

壁や机にさりげなく飾ることで、空間をおしゃれに彩り、インテリアとしても楽しめます。

●サイズ：約W100×H148mm

●素材：クリア素材

●商品価格（消費税込み）：各330円（1枚入り）

メイクバスタイムベッドルームカフェダイカットステッカー

透け感が魅力のクリア素材を使用したダイカットステッカー。

全体にはきらきらと輝く白ラメ加工を施し、光の当たり方によって表情が変わります。

●素材：紙

●商品価格（消費税込み）：各440円（1枚入り）

バスタイム サイズ：約W60×H68mmフラワー サイズ：約W68×H57mmベッドルーム サイズ：約W77×H61mmカフェ サイズ：約W58×H68mm缶バッジ

光に当てると虹色に輝く星型ホログラム加工の缶バッジ。

手のひらに収まる程よいサイズ感で、ファッションのワンポイントとして、スクールバッグやリュックサックにおすすめです。

●サイズ：約W57×H57mm

●素材：ブリキ

●商品価格（消費税込み）：各440円（1個入り）

ハートラブリーローズロゴ「エスターバニー」とは

韓国系アメリカ人のEsther Kim氏がデザインしたPOPでガーリーなテイストのウサギのキャラクター。世代や文化を超えたメッセージをみんなに届け、自分自身を愛するということを大切にしている。

公式HP

https://estherbunny.jp

■販売情報

【販売場所】

●「郵便局のネットショップ」

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/a20251017-01/

※2025年10月20日(月)午前0時15分から販売を開始します。

●フタバオンラインショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

●全国の取扱い販売店

※取扱い販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。

【販売開始日】

●「郵便局のネットショップ」：2025年10月20日（月）

※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。また、商品価格のほか送料がかかります。

●フタバオンラインショップ：2025年10月20日（月）

●全国の取扱い販売店：2025年10月下旬～随時販売開始

■フタバ株式会社概要発売元：フタバ株式会社



【本社所在地】

〒466-0058

愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号

【設立】

昭和 47 年 2 月

【代表者】

代表取締役社長 市川 宗一郎

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売

ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発

大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供

【WEB サイト】

企業 HP：http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷：https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/

「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/

「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official

■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先

フタバ株式会社 企画部

電話：052-882-1671

受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）