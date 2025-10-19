【新商品】『エスターバニーステーショナリー』を販売開始します

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川　宗一郎）は、「エスターバニーステーショナリー」を2025年10月20日（月）から「郵便局のネットショップ」「フタバオンラインショップ」及び全国の取扱販売店にて順次販売を開始いたします。




“かわいい”をぎゅっと詰め込んだ魅力溢れるステーショナリー

今話題のエスターバニーが、とびきりキュートなステーショナリーになって登場！


見るたびにハッピーになれるデザインと、日常使いしやすい実用性を兼ね備えたラインナップ。


ファンはもちろん、新たなファッションアイコンとしても注目のアイテムばかりです。


商品の概要
A4クリアファイル

イメージカラーであるピンクをベースにしたクリアファイル。


サイズは学校の書類やプリントをしまっておくのにぴったりなA４サイズで、キャラクターの表情豊かな可愛らしさが魅力的です。



●サイズ：約W220×H310mm


●素材：PET
●商品価格（消費税込み）：各440円（1枚入り）



リボンバニー


フレンズ

B6リングノート

持ち歩きに便利なコンパクトサイズのB６リングノートです。


リング部分はキュートなピンクカラーで、本文は表やグラフが書きやすい5mm方眼となっています。



●サイズ：約W128×H182mm


●素材：紙
●商品価格（消費税込み）：各770円（1冊入り）



ローズ



リボン



本文共通デザイン

ダイカットカード

キャラクターの魅力が際立つ、個性豊かなシルエットのダイカットカードです。


紙には厚みがあるので、送るだけではなく、壁に立て掛けたり、クリップで挟んだりと様々な方法でお楽しみいただけます。



●素材：紙
●商品価格（消費税込み）：各330円（1枚入り）




リボンバニー

サイズ：約W135×H140mm


フレンズ

サイズ：約W154×H119mm

おすそ分け袋

ちょっとした贈り物にぴったりな小分け袋。贈る側・受け取る側のどちらにも喜ばれるアイテムです。袋の縁にはフリル風のあしらいを施し、キュートで愛らしいデザインです。



●サイズ：約W80×H130mm


●素材：紙
●商品価格（消費税込み）：各330円（5枚入り）



リボンバニー


フレンズ

スクエアメモ帳

使いやすくかわいい正方形のメモ帳。


きらきらと輝くオーロラテープを使用し、見るたびに気分が上がるような華やかさを演出しています。



●サイズ：約W100×H100mm


●素材：紙


●仕様：本文80枚（4柄×20枚）
●商品価格（消費税込み）：各550円（1冊入り）



リボンバニー


フレンズ


クリアカード

クリア素材を採用した、透け感のあるキュートなポストカード。


壁や机にさりげなく飾ることで、空間をおしゃれに彩り、インテリアとしても楽しめます。





●サイズ：約W100×H148mm


●素材：クリア素材
●商品価格（消費税込み）：各330円（1枚入り）



メイク

バスタイム


ベッドルーム

カフェ

ダイカットステッカー

透け感が魅力のクリア素材を使用したダイカットステッカー。


全体にはきらきらと輝く白ラメ加工を施し、光の当たり方によって表情が変わります。



●素材：紙
●商品価格（消費税込み）：各440円（1枚入り）



バスタイム　サイズ：約W60×H68mm

フラワー　サイズ：約W68×H57mm


ベッドルーム　サイズ：約W77×H61mm

カフェ　サイズ：約W58×H68mm

缶バッジ

光に当てると虹色に輝く星型ホログラム加工の缶バッジ。


手のひらに収まる程よいサイズ感で、ファッションのワンポイントとして、スクールバッグやリュックサックにおすすめです。



●サイズ：約W57×H57mm


●素材：ブリキ
●商品価格（消費税込み）：各440円（1個入り）



ハート

ラブリー


ローズ

ロゴ

「エスターバニー」とは

韓国系アメリカ人のEsther Kim氏がデザインしたPOPでガーリーなテイストのウサギのキャラクター。世代や文化を超えたメッセージをみんなに届け、自分自身を愛するということを大切にしている。



公式HP


https://estherbunny.jp


■販売情報

【販売場所】


●「郵便局のネットショップ」


https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/a20251017-01/


※2025年10月20日(月)午前0時15分から販売を開始します。



●フタバオンラインショップ


https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/



●全国の取扱い販売店


※取扱い販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。



【販売開始日】


●「郵便局のネットショップ」：2025年10月20日（月）


※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。また、商品価格のほか送料がかかります。



●フタバオンラインショップ：2025年10月20日（月）



●全国の取扱い販売店：2025年10月下旬～随時販売開始


■フタバ株式会社概要

発売元：フタバ株式会社


【本社所在地】


〒466-0058


愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号



【設立】


昭和 47 年 2 月



【代表者】


代表取締役社長 市川　宗一郎



【事業内容】


年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供


慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売
ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売


感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発


大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供



【WEB サイト】


企業 HP：http://www.futabanenga.com/


年賀状印刷：https://futabanenga.jp/
「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/


「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/


フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/



【SNSアカウント】
フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product
「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/
「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official



■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先


フタバ株式会社　企画部


電話：052-882-1671


受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）