【新商品】『エスターバニーステーショナリー』を販売開始します
『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）は、「エスターバニーステーショナリー」を2025年10月20日（月）から「郵便局のネットショップ」「フタバオンラインショップ」及び全国の取扱販売店にて順次販売を開始いたします。
“かわいい”をぎゅっと詰め込んだ魅力溢れるステーショナリー
今話題のエスターバニーが、とびきりキュートなステーショナリーになって登場！
見るたびにハッピーになれるデザインと、日常使いしやすい実用性を兼ね備えたラインナップ。
ファンはもちろん、新たなファッションアイコンとしても注目のアイテムばかりです。
商品の概要
A4クリアファイル
イメージカラーであるピンクをベースにしたクリアファイル。
サイズは学校の書類やプリントをしまっておくのにぴったりなA４サイズで、キャラクターの表情豊かな可愛らしさが魅力的です。
●サイズ：約W220×H310mm
●素材：PET
●商品価格（消費税込み）：各440円（1枚入り）
リボンバニー
フレンズ
B6リングノート
持ち歩きに便利なコンパクトサイズのB６リングノートです。
リング部分はキュートなピンクカラーで、本文は表やグラフが書きやすい5mm方眼となっています。
●サイズ：約W128×H182mm
●素材：紙
●商品価格（消費税込み）：各770円（1冊入り）
ローズ
リボン
本文共通デザイン
ダイカットカード
キャラクターの魅力が際立つ、個性豊かなシルエットのダイカットカードです。
紙には厚みがあるので、送るだけではなく、壁に立て掛けたり、クリップで挟んだりと様々な方法でお楽しみいただけます。
●素材：紙
●商品価格（消費税込み）：各330円（1枚入り）
リボンバニー
サイズ：約W135×H140mm
フレンズ
サイズ：約W154×H119mm
おすそ分け袋
ちょっとした贈り物にぴったりな小分け袋。贈る側・受け取る側のどちらにも喜ばれるアイテムです。袋の縁にはフリル風のあしらいを施し、キュートで愛らしいデザインです。
●サイズ：約W80×H130mm
●素材：紙
●商品価格（消費税込み）：各330円（5枚入り）
リボンバニー
フレンズ
スクエアメモ帳
使いやすくかわいい正方形のメモ帳。
きらきらと輝くオーロラテープを使用し、見るたびに気分が上がるような華やかさを演出しています。
●サイズ：約W100×H100mm
●素材：紙
●仕様：本文80枚（4柄×20枚）
●商品価格（消費税込み）：各550円（1冊入り）
リボンバニー
フレンズ
クリアカード
クリア素材を採用した、透け感のあるキュートなポストカード。
壁や机にさりげなく飾ることで、空間をおしゃれに彩り、インテリアとしても楽しめます。
●サイズ：約W100×H148mm
●素材：クリア素材
●商品価格（消費税込み）：各330円（1枚入り）
メイク
バスタイム
ベッドルーム
カフェ
ダイカットステッカー
透け感が魅力のクリア素材を使用したダイカットステッカー。
全体にはきらきらと輝く白ラメ加工を施し、光の当たり方によって表情が変わります。
●素材：紙
●商品価格（消費税込み）：各440円（1枚入り）
バスタイム サイズ：約W60×H68mm
フラワー サイズ：約W68×H57mm
ベッドルーム サイズ：約W77×H61mm
カフェ サイズ：約W58×H68mm
缶バッジ
光に当てると虹色に輝く星型ホログラム加工の缶バッジ。
手のひらに収まる程よいサイズ感で、ファッションのワンポイントとして、スクールバッグやリュックサックにおすすめです。
●サイズ：約W57×H57mm
●素材：ブリキ
●商品価格（消費税込み）：各440円（1個入り）
ハート
ラブリー
ローズ
ロゴ
「エスターバニー」とは
韓国系アメリカ人のEsther Kim氏がデザインしたPOPでガーリーなテイストのウサギのキャラクター。世代や文化を超えたメッセージをみんなに届け、自分自身を愛するということを大切にしている。
公式HP
https://estherbunny.jp
■販売情報
【販売場所】
●「郵便局のネットショップ」
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/a20251017-01/
※2025年10月20日(月)午前0時15分から販売を開始します。
●フタバオンラインショップ
https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/
●全国の取扱い販売店
※取扱い販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。
【販売開始日】
●「郵便局のネットショップ」：2025年10月20日（月）
※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。また、商品価格のほか送料がかかります。
●フタバオンラインショップ：2025年10月20日（月）
●全国の取扱い販売店：2025年10月下旬～随時販売開始
■フタバ株式会社概要
発売元：フタバ株式会社
【本社所在地】
〒466-0058
愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号
【設立】
昭和 47 年 2 月
【代表者】
代表取締役社長 市川 宗一郎
【事業内容】
年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供
慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売
ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売
感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発
大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供
【WEB サイト】
企業 HP：http://www.futabanenga.com/
年賀状印刷：https://futabanenga.jp/
「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/
「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/
フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/
【SNSアカウント】
フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product
「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/
「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official
■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先
フタバ株式会社 企画部
電話：052-882-1671
受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）