劇場発、AR・コンテンツ・アプリ・SNSを駆使して“体験”を提供する - 「板橋シアター咲」が「咲ネクスト株式会社」の法人化へ

咲ネクスト株式会社

板橋・大山で2年間、笑いの灯を守り続けてきた劇場「板橋シアター咲(https://theater-saki.com/)」が、“エンターテイメントとデジタルの融合で一歩先の未来を創る”を掲げ、新会社 咲ネクスト株式会社 としてスタート。

劇場運営の枠を超え、AR連動カードや独自アプリなど“体験拡張型”コンテンツを国内外へ届けます。

設立の背景

- コロナ禍以降、ライブ会場とオンライン配信を融合した新たな形を模索。- コメディアンやアーティストの収益基盤を多層化し地位向上を図るため法人化を実施。- デジタル技術を掛け合わせ、ファン参加型の新しい収益モデルを構築。

事業内容（初年度予定）

- 劇場運営事業：板橋シアター咲にて年間約100公演。「昼寄席」を週2日開催。- アプリ提供／芸人・劇場向けOEMアプリ提供事業：配信・EC・投げ銭をワンストップで提供する独自アプリを提供し、他劇場・団体へOEMで提供。- AR連動コンテンツカード事業：芸人やアーティストを3Dで召喚できるコレクタブルカードを製造・販売。他の事業者やアーティストに独自ブランドでの提供も実施。- コンテンツ制作・販売：ネタ動画、楽曲、ボイスドラマなどを制作し、国内外のプラットフォームへ展開。- SNSプロモーション事業：TikTok、X（旧Twitter）、Instagram運用代行。劇場運営などで培ったノウハウを外部に提供。- インフルエンサーマーケティング：芸人・VTuber・アイドルを横断したブランドコラボをプロデュース。

代表メッセージ

「笑いは世界共通のパスポート。そこにテクノロジーを重ねれば、国境も物理距離も超えられる。咲ネクストは、クリエイターが“好き”で生きていけるエコシステムを創り続けます。」

―― 代表取締役 西田 幸貴

ICTへの取り組み

今回の取り組みにあたっては「デジタルとの融合」を非常に大きなテーマとして掲げており、地元 板橋区大山の株式会社CoLabMix(https://colabmix.co.jp/)との連携を行いながらICTへの取り組みを行なっていきます。

実績 ―― シアター咲で培った歩み

- 2023年6月の開業以来、公演回数年間のべ〈約120〉回を突破。- 「昼寄席」を毎週水曜・木曜に開催し、延べ〈200組以上〉の芸人が出演。- 地域連携イベントとして、防災フェスティバルや子ども食堂支援ライブなど〈十数件〉を主催。- SNSではXやTikTok公式アカウントを運営。- 出演芸人のギャランティ向上と活動機会創出を目的に、ステージ利用料ゼロの仕組みを導入。- 「昼寄席」を毎週水曜・木曜に開催し、延べ〈200組以上〉の芸人が出演。- 2025年6月5日 2周年ライブを実施。シアター咲での取り組み

大川興業株式会社 大川総裁よりの応援メッセージ

今回の シアター咲 と 株式会社CoLabMix の連携を、心より応援いたします。

私たち 大川興業 は、40年間にわたり若手育成ライブを続けてまいりました。そこでは、障がいの有無、地域、経済状況、国籍、LGBTQ、フリーランスや所属事務所の有無に関わらず、多くの芸人たちが舞台に立ってきました。

くりぃむしちゅー、キャイ～ン、阿曽山大噴火、青木さやか、メイプル超合金など、数々の芸人がここから羽ばたいていきました。

同時に、両手両足が不自由な故ホーキング青山を芸人として命名・デビューさせたり、ALS患者のイーグル76が世界で初めて遠隔操作ロボットを通じてライブ出演するなど、多様性ある芸人の育成・プロデュースにも挑戦してまいりました。

現在も、身体・知的・発達障がいのある方々や、精神疾患、境界知能、引きこもり、不登校といった状況にある方々への福祉支援を続け、ICTを活用した新しい自己表現の場を広げています。

世界に目を向ければ、ケニアの新しい金融ITシステム、モザンビークの視覚障がい者向けウェアラブル機器開発、そして多くの日本人が知らないセントクリストファー・ネービス連邦でのロボット産業など、国や規模に関係なく革新的な挑戦が進んでいます。

AIの進化により、国境や産業の枠を超えた新しい可能性が次々と生まれる時代です。

その中で、DX推進を通じて多様性のある“新しいお笑い”の形が誕生し、大山から世界へと発信されていくことを強く期待しています。

「世界を笑わせ、世界の人々が大山を目指す──“大笑い山”の街へ！」

板橋区・大山がそんな未来を切り拓いていくことを願っております。

今後の展望

咲ネクスト株式会社は、劇場・芸人の枠にとらわれず、アーティスト、アイドル、VTuber、他劇場や芸能事務所、テクノロジー企業など、ジャンルや業種を超えた多様なパートナーとのコラボレーションを積極的に展開していきます。

既存の演芸やライブ公演に留まらず、音楽・映像・AR・配信・SNSといったあらゆる領域を横断しながら、新たな“体験型エンターテインメント”を共同で生み出すことを目指します。

また、芸人やアーティストと共に創るイベントやプロジェクトを通じて、出演者とファンの関係性をより深く、そして広くつなげる仕組みを構築。



これらの取り組みを通じて、次世代のエンタメ文化を国内外へ発信し、共創による持続可能なエンターテインメントの未来を築いてまいります。

■会社概要

会社名：咲ネクスト株式会社（Saki Next Inc.）

設立日：2025年7月31日

代表者：代表取締役 西田 幸貴

所在地：〒173-0014 東京都板橋区大山東町４５番７号 第二大沼ビル３０１

URL：https://theater-saki.com/

事業内容：劇場運営(https://theater-saki.com/)／アプリ提供(https://app.theater-saki.com/)・OEMアプリ提供(https://l4u.media/)／ARカード製造(https://next-card.theater-saki.com/)・販売(https://digi-sta.link/)／

コンテンツ制作・販売(https://colabmix.co.jp/)／SNSプロモーション(https://www.tiktok.com/@theater_saki)／インフルエンサーマーケティング(https://netagency.biz/)

■お問い合わせ先

咲ネクスト株式会社 広報部

TEL：070-9129-9583

E-mail：saki-press@theater-saki.com