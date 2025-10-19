オーダースーツ専門店 グローバルスタイルに、待望の『オーダーブラウス』が新登場！スーツに続き、女性のビジネス・セレモニーシーンをより上品に美しく。

グローバルスタイル株式会社

オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」を運営するグローバルスタイル株式会社（東京証券取引所 スタンダード市場：7126、本社：大阪市中央区、代表取締役社長 田城弘志）は、10月よりレディース向けインナー「オーダーブラウス」の取り扱いを開始いたしました。レディース対応店舗の内、《13店舗先行》にてご注文いただけます。（2025年10月時点）

【オーダーブラウス着こなし】

「オーダーブラウス」の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/lineup/ladies-blouse/ビジネス・オフィスカジュアルシーン

オーダーブラウスは、商談や会議などのビジネスシーンでは清潔感と信頼感を演出し、スーツやジャケットと合わせてプロフェッショナルな印象に仕上げます。オフィスカジュアルでは、きちんと感に程よくリラックスした雰囲気を演出します。裾にもデザイン性があるため、インでもアウトでもおしゃれに着用できます。

セレモニーシーン

オーダーブラウスは、入学式や卒業式、入社式などのセレモニーシーンにふさわしい一枚です。体型に合った美しいシルエットが上品さを際立たせ、清潔感のあるフォーマルスタイルに。大切な日をより特別に演出するインナーとしておすすめです。

ブラウスセットプラン

オーダーブラウス襟型デザイン

レディーススーツの着こなしはこちら :https://www.global-style.jp/style-book-ladies/レディーススーツの商品ページはこちら :https://www.global-style.jp/lineup/ladies-suits/

オーダーブラウスの襟型デザインは、3種類ご用意しております。

Vネック・ギャザー・ボウタイからお好きな襟デザインをお選びいただけます。

オーダーブラウス袖デザイン

オーダーブラウスの袖型デザインは、4種類ご用意しております。

カフス1つボタン・カフス2つボタン・ギャザー・フリルからお好きな袖デザインをお選びいただけます。

オーダーブラウスボタン

無料有料

オーダーブラウスの袖ボタンは、無料から有料まで多数種類をご用意しております。

カラーボタン・ラインストーン・パール・メタル・貝からお好きなボタンをお選びいただけます。

オーダーブラウスカラー

オーダーブラウスは豊富なカラーをご用意しております。

ホワイト・ベージュ・ピンク・ネイビー・ブラックからお好きな色をお選びいただけます。

オーダーブラウスサイズ

ベースサイズS～XL

豊富なベースサイズからお選びいただき、着丈の長さ、袖丈の長さもお好みに調整できます。

※1 コンビ価格・・・オーダーアイテムを2点以上ご購入していただいた場合の1点あたりのお値段です。

オーダーブラウス取り扱い店舗（2025年10月時点）

仕上がりスケジュールはこちら :https://www.global-style.jp/leadtime/ご注文の流れはこちら :https://www.global-style.jp/flow/

【札幌】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 札幌パルコ店

【東京】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 銀座本店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 表参道店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 新宿3丁目店

・GINZAグローバルスタイル 銀座新本店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 吉祥寺店（2025.10.22 GRAND OPEN!)

【横浜】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 横浜西口店

【名古屋】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大名古屋ビルヂング店

【大阪】

・PREMIUM MARUNOUCHI なんばパークス店

・GINZAグローバルスタイル グランフロント大阪店

【京都】

・GINZAグローバルスタイル 京都四条店

【福岡】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 博多駅中央街店

【熊本】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート COCOSA熊本店

GINZA Global Style Ladiesとは？

働く女性がより自由にスーツを楽しめるように。

身体にフィットしたサイズ、好きなデザインで自分を表現できるように。

オーダースーツ専門店「Global Style」がご提案する、レディースオーダースーツブランド「GINZA Global Style Ladies」。

あなたもぜひオーダーメイドのスーツをお楽しみください。

レディーススーツの着こなしはスタイルブックからご覧いただけます。

グローバルスタイルは、最新トレンドから定番まで、レディースアイテムが豊富！

スタイルブック（レディース）はこちら :https://www.global-style.jp/style-book-ladies/

グローバルスタイルのレディースは、既製服では実現しない対応サイズで、身体に合ったスーツを作ることができ、約5,000種類以上の業界最多クラスの生地バリエーションからお選びいただけます。スーツやブラウスはもちろん、シャツやニット、パンプスなど幅広いアイテムをお取り扱いしています。「グローバルスタイル レディース」で検索し、お気に入りのアイテムを見つけてください！

【グローバルスタイル株式会社について】

「店舗一覧」はこちら :https://www.global-style.jp/shop/

グローバルスタイル株式会社は1949年に創業、独自の生地仕入れネットワーク網を活かして、2009年にオーダースーツショップブランド「Global Style」を立ち上げました。 2021年8月24日には東京証券取引所・スタンダード市場（証券コード：7126）へ新規上場(IPO)しております。

“高い” “古くさい” “入りづらい” などと思われがちなオーダースーツ業界を根本から変えるべく、リーズナブルな価格でのご提供や、ファッション性を重視した豊富なスーツモデルや生地のご用意、お洒落な空間デザインなどの工夫を重ねて、ブランドのコンセプト「ENJOY ORDER!」のもと、オーダースーツを通してビジネスマンの皆様を応援することを追及し続けています。

【ENJOY ORDER! 全ての方にオーダーメイドを楽しんでいただきたい】

「コーポレートサイト」はこちら :https://global-style.jp/corporate/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PfK6j9VWQrE ]

■ 会社概要

企業名：グローバルスタイル株式会社

代表取締役社長：田城 弘志

本社所在地：大阪府大阪市中央区淡路町3-5-1 タンゴヤビル

資本金：8,000万円

業種：ファッション（メンズアパレル・レディースアパレル）

■ 本件に関するお問い合わせ先

グローバルスタイル株式会社

マーケティング本部 広報担当

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館 5F

TEL：03-6264-4740