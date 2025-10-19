“生意気でKAWAII”キャラクターが彩るパズル空間『Cheekey Colorful Puzzle』iOS／Android版が配信開始！
『Cheekey Colorful Puzzle（チーキー カラフル パズル）』が、iOSおよびAndroidのスマホアプリとして登場します。スタミナ制限や広告表示なしの遊びやすさはそのままに、指先ひとつで直感的に操作できるスマホ版ならではの楽しさをお届けします。スマホで気軽にパズルの世界に飛び込み、CHEEKEYキャラクターたちと一緒に思い切り遊びましょう！
『Cheekey Colorful Puzzle（チーキー カラフル パズル）』アプリダウンロード
ジャンル ： カジュアルパズル
販売価格 ： 広告/スタミナ・アイテム課金なし
配信開始日 ： 2025年10月15日 配信
対応プラットフォーム ： iOS / Android/web（ブラウザ）
App Store ： https://apps.apple.com/us/app/cheekey-colorful-puzzle/id6753170250
Google Play Store ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.D.HInc.CheekeyColorfulPuzzle
web(ブラウザ) ： https://cheekey.itch.io/cheekey-colorful-puzzle
CHEEKEYとは？
CHEEKEY（チーキー）は、アーティスト伊藤陽一郎が生み出した“生意気でKAWAII”キャラクターです。どんな子どもでも特別なスーツを着ることで変身でき、その個性によって色が変わります。その姿はちょっと生意気で、でも憎めない魅力を持っています。
公式サイト
https://yoichiro.info/cheekey
https://www.instagram.com/cheekey._.yekeehc/
伊藤 陽一郎とは？
Yoichiro Ito / 伊藤 陽一郎
Artist / Musician / Designer
公式サイト：https://yoichiro.info/
Instagram：https://www.instagram.com/akakage_tokyo/
Mixcloud：https://www.mixcloud.com/akakage_tokyo/
X(旧Twitter)：https://x.com/akakage_tokyo
facebook：https://www.facebook.com/yoichiro.ito
