ー【限定6点】山本製鞄の新プレミアムブランド。革1万枚から厳選、ポロサスクロコダイル3枚使いの贅沢トート。

株式会社山本製鞄

公式サイト：https://yamamotoseiho.com/premium/

Instagram：https://www.instagram.com/yamamotoseiho_premium?fbclid=IwY2xjawNek6lleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFQbDRNRmJ5dmg1YVp4bG9BAR5jQTvJJZC490YMPDXhVw94LjQjyLG_gEFYkhAg8FO_evDzc2m93JfDeRbYsQ_aem_E8kkHRHAWBXYm2CU3e7inw

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=_9Jae_wYaPc ]

創業62周年を迎えた、株式会社山本製鞄（本社：【東京都荒川区荒川】、代表取締役：【

山本健太】）は、長年培ってきた技術と審美眼を惜しみなく注ぎ込み、世界最高峰の素材「ポロサスクロコダイル」を用いた、特別なトートバッグの製作に着手しました。

一切の妥協を許さず、革の選定から仕上げに至るまで、すべてにこだわった逸品。

ただのバッグではない、一生もの」としての価値を宿した芸術をご紹介します。

■ プレミアムロゴの刻印

プレミアム製品には、その証としてプレミアムモデル専用のロゴを刻印。 選ばれた書体は、日本の伝統を受け継ぐ「白舟古印体」。 力強くも品格あるその佇まいは、本物の日本製であることを静かに語りかけます。 ただの装飾ではなく、長きにわたり磨き上げてきた技と誇りを象徴する印。

細部にこそ、ブランドの魂は宿る。日本の角印を模した重厚なデザインが、比類なき存在感を放つ。

■ ポロサスを惜しみなく注いだ最高傑作

世界最高峰のクロコダイル、オーストラリア産ポロサス。

その中でも選び抜かれた革を用い、一切妥協なく仕立て上げたのが、

このトートバッグです。繊細で均一な鱗模様、しなやかさと強靭さを併せ持つ質感。職人の卓越した技術により、素材は革を超え、芸術品へと昇華しました。

プレミアムモデルのためだけに設計された、オリジナルの金具を採用。

ファスナー引手は角印をイメージして作成しており、他にない重厚感のあるデザインになっています。全ての金具にマイクロポーラスメッキを施しており、通常のメッキと比べ約4倍の厚みで加工がされています。メッキの剥がれを防止し、より透明感のある光沢を実現しています。

■ これ以上ない選択、ポロサスの最高峰

日常を格上げし、時とともに深みを増す輝き。

オーストラリア産ポロサスを惜しみなく注ぎ込んだ最高傑作として、持つ者に永く寄り添います。

これ以上の選択肢は、存在しません。

幅43cm・高さ30cmという堂々たるサイズ感。日常の必需品はもちろん、

ビジネスから旅の荷まで余裕で収める懐の深さを備えています。

繊細で均整の取れた鱗模様が、どの角度から見ても圧倒的な迫力を放ちます。

静止した美しさから、動き出す美しさへ。

ただ新品の美しさを誇るのではなく、

日常の中で実際に物を収め、使われたときにこそ、最も優雅なフォルムを描くよう設計されています。

直線で終わらせることなく、わずかなアールを織り込むことで生まれる立体感。

その微妙な角度を求めて幾度も試作を重ね、トートバッグに最もふさわしい曲線美を実現しました。

■ 選ばれし三色、すべてが至高。

バッグの裏地には、フランスの名門タンナーALRAN（アルラン）社が手がける高級山羊革Chevre SULLYを採用。発色の鮮やかさと美しい光沢、そして厚みと強靭さを兼ね備えた特別なゴートレザーです。薄く漉いても強度を保ち、弾力としなやかさを併せ持つその革は、本来裏地には惜しまれるほどの贅沢素材。繊維密度が高く、へたりやキズにも強いため、長く愛用するトートバッグに最適な裏地となっています。

洗練のグレー、深みのブラウン、気品のネイビー。

三色それぞれに、唯一無二の輝きが宿ります。

■ 細やかな腑模様が語る、最高級の証。

グレーブラウンネイビー

世界最大級のクロコダイル「ポロサス」

細やかで整った腑模様と傷の少なさから、最高級レザーとして名だたるブランドに選ばれてきました。オーストラリア産は徹底管理のもと育まれ、傷がほとんどなく、美しい腑の並びを誇ります。その洗練された革は「クロコダイルレザーの頂点」と称され、持つ者に唯一無二の誇りとステータスを与えます。

■ 素材から芸術へ、職人の手が導く物語

美しさは、偶然には生まれません。

世界最高峰のクロコダイル〈ポロサス〉を、熟練の職人が見極め、

染め、仕上げるまで。そこには30以上の工程と、

100時間を超える手作業が費やされています。

一枚の革に向き合い、見えない部分にまで手を尽くす。

その積み重ねが、唯一無二の表情と、圧倒的な存在感を生み出します。

■ 数々の工程を経て、芸術品と呼ぶべき革が、いま、ここに完成する。

ポロサスにしか出せない美しい腑、職人の眼で選ばれ、

丁寧に染め上げられ磨き込まれた一枚の革。

グレー、ネイビー、ブラウンそのすべてに、

ムラ感・艶・立体感が調和し、唯一無二の存在感を放ちます。

この革が、世界で6点だけのバッグの「顔」となるのです。

■ 最高傑作を生む、熟練の工程

革を超えて芸術へ。

熟練の手仕事が生む過程に、職人の魂が宿ります。

■ 一生をともにする、永久保証の約束。

私たちのトートバッグは、持つ人の人生に寄り添い、

時を重ねるごとに深まる輝きを宿します。

その価値を未来へとつなげるために、永久保証をお約束します。

万が一の破損や不具合が生じた際には、

修理専門の技術を持つ職人が、一点ずつ丁寧に手直し。

お客様に安心して、そして永くご愛用いただけるように。

「ただのバッグではなく、一生ものの芸術品」として、

末永くお楽しみください。

■ 今後の展開とLINE事前申込み受付

製品詳細や発売日などは、公式LINEアカウントを通じて優先的にご案内しております。数量に限りがあるため、ご希望のお客様はお早めにLINE登録をお願いいたします。

【公式LINE事前申込フォーム】

https://lin.ee/xBlEQAK

【製品概要】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=eM8ybqWS8Qo ]

商品名：プレミアムクロコダイルトートバッグ



素材：ポロサスクロコダイル



サイズ：幅43cm・高さ30cm



価格：\2,200,000（税込）



発売日：2025年10月19日

本件に関するお問い合わせ

contact@yamamotoseiho.com

山本製鞄 PR事務局

URL https://yamamotoseiho.com/premium/

業種 商業（卸売業、小売業）

本社所在地 東京都荒川区荒川8-21-4

電話番号 03-3803-7663

代表者名 山本 健太

上場 未上場

資本金 1000万円

設立 1964年