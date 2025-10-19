¥¿¥Ë¥¿¡¢ÀÖ¾ëÆý¶È¡¢¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡¢Í³ÚÀ½²Û¡¢¥Þ¥ë¥¸¡¢¥ß¥Ä¥«¥ó¡Ä¤Ê¤¼¡¢¹Êó¤Ë¶¯¤¤¤Î¤«¡©°ì¸«¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¸«¤¨¤ë¹ÊóÀ®¸ù¤Î¸°¤È¤Ï¡©¤³¤ÎÆæ¤ò°æ¾å³Ùµ×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·Å°Äì²òÀâ¡ª¹ÊóÀ®¸ù¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¡ª
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥«¥ìーÀìÌç¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê½êÄ¹¡§°æ¾å³Ùµ×¡¿ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢½êÄ¹¤Î°æ¾å³Ùµ×¤¬°æ¾åÀïÎ¬PR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»öÌ³½êÂåÉ½¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹ÊóPR¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯¿ô¡¹¤Î´ë¶È¤Î¹ÊóÀïÎ¬¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿°æ¾å³Ùµ×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö°æ¾å³Ùµ×¤Î¹ÊóPR¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ç¡¢¡Ö¹Êó¥×¥í¤¬ÃÇ¸À¡ªÀ®¸ù¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¡Ö¹Êó¸þ¤¡×´ë¶È¤È¤Ï¡©¡×¤È¤Ï¡©¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³ºÅö¶È¼ï¤ËÅö¤¿¤ë¤«¡©¡×¤Ê¤É¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ZFGUcGsBw2o ]
¹Êó¥×¥í¤¬ÃÇ¸À¡ªÀ®¸ù¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¡Ö¹Êó¸þ¤¡×´ë¶È¤È¤Ï¡©
¤Ê¤¼°ìÉô¤Î´ë¶È¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¡¢¥Þ¥ë¥¸¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÏÃÂê¤Î´ë¶È¤ò»öÎã¤Ë¡¢¹Êó¤Î¥×¥í¡¦°æ¾å³Ùµ×»á¤¬¡Ö¹Êó¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÅ¬¤·¤¿¶È¼ï¡¦´ë¶È¡×¤Î¾ò·ï¤òYouTube¤Ç²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£À®¸ù»öÎã¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤â¼ÂÁ©²ÄÇ½¤Ê¡Ö¹Êó¤ËÅ¬¤·¤¿¶È¼ï¡¦´ë¶È¡×¤ÎË¡Â§¤È¤Ï¡©¹Êó¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾å³Ùµ×»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤¬¡Ö¹Êó¤ËÅ¬¤·¤¿¶È¼ï¡¦´ë¶È¡×¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤È¡¢¹ÊóÀïÎ¬¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¹ÊóÃ´Åö¼ÔÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ã¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë´ðËÜ¾ðÊó¡ä
¡ú¤ª¥¹¥¹¥áÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¢£¡Ú²÷µó¡Û¤Ê¤¼¡Ö¥Þ¥ë¥Þ¥ó¤ÎÌ£Á¹¡×¤ÏTBS·Ï¥µ¥¿¥Çー¥×¥é¥¹¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¡¡¹Êó¤ÎÈëºö¤ò¸ø³«
¡¡¡¡https://www.youtube.com/watch?v=LalI4tTHSuk(https://www.youtube.com/watch?v=LalI4tTHSuk)
¢£À¤³¦¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¥°¥ìー¥È¥Ð¥ê¥¢¥êー¥Õ¤Î¶Ã°Û¤ÎPRÀïÎ¬¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î»Å»ö¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡https://www.youtube.com/watch?v=wqCjFSHNPJg
¢£¡ÚÄ¶ÍÎÁµé¡Û¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤«¤é³Ø¤ÖºÇ¶¯¤Î¹ÊóPR¤ÎÀïÎ¬¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
¡¡¡¡https://youtu.be/aE8hjyZLOus(https://youtu.be/aE8hjyZLOus)
¢£¡ÚÃÎ¤é¤Ê¤¤ãÂ»¡ÛÃæ¾®´ë¶È¡¦¸Ä¿Í¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°PR¤ÇÇä¾å¤òÇú¿¤Ó¤µ¤»¤ëÊýË¡¡ª
¡¡¡¡https://www.youtube.com/watch?v=yuAs79UKo4U&t=5s(https://www.youtube.com/watch?v=yuAs79UKo4U&t=5s)
¢£¡ÚÉ¬¸«¡Û¤Ê¤¼ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡©¹Êó»ëÅÀ¤ÇÅ°Äì²òÀâ¡ª
¡¡¡¡https://www.youtube.com/watch?v=ZCYKFXjDP2o&t=227s(https://www.youtube.com/watch?v=ZCYKFXjDP2o&t=227s)
¢£¡ÚÃÎ¤é¤Ê¤¤ãÂ»¡Û¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Î¥«¥®¤Ï¡È¹Êó¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ª
¡¡¡¡https://www.youtube.com/watch?v=fIQVKH_ryw0(https://www.youtube.com/watch?v=fIQVKH_ryw0)
¢£¡Ú´¶Æ°¤Î¼ÂÏÃ¡ÛÅÝ»º»º´íµ¡¤Î³³¤Ã¤×¤Á¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾·à¡ª¹Êó¥¼¥í´ë¶È¤¬µ¯¤³¤·¤¿´ñÀ×
¡¡¡¡https://www.youtube.com/watch?v=mRK314Hy9ug&t=33s(https://www.youtube.com/watch?v=mRK314Hy9ug&t=33s)
¡ã¡¡»²¹Í¾ðÊó£±¡¡¡ä
°æ¾å³Ùµ×¤Î¡Ö¹ÊóPR¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤È¤Ï¡©
¢£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¹ÊóPR¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ø¤è¤¦¤³¤½
¹«¤Ë¤Ï¹ÊóPR¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê¾ðÊó¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¹ÊóPR¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯½ÅÍ×¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤Ï¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤¼¤«Çä¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×
――¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö°æ¾å³Ùµ×¤Î¹ÊóPR¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¿Ìä¤ä²ÝÂê¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¹ÊóPR¼êË¡¤Î²òÀâ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ÊóPR¤Î¿¼ÁØ¤ò¡¢¤½¤ì¤òÊñ³ç¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä·Ð±Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£°æ¾å³Ùµ×¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°·Ð¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¼ÂÁ©Åª¤«¤ÄËÜ¼ÁÅª¤ÊÃÎ¼±¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯È¯¿®¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Âç´ë¶È¤«¤é¸Ä¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ·Ð±Ä¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤âÊñ³ç
Âç´ë¶È¤«¤é¸Ä¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¡Öµ¤¤Å¤¡×¤È¡Ö¹ÔÆ°¡×¤ò
¡Ö°æ¾å³Ùµ×¤Î¹ÊóPR¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¶È¼ï¤äµ¬ÌÏ¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÊý¡¹¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç´ë¶È¤Î¹ÊóÀïÎ¬¤«¤éÃæ¾®´ë¶È¤Î¥Ë¥Ã¥Á¤ÊPR½Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Æー¥Þ¤òÌÖÍåÅª¤Ë¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À®¸ù¤ÎÎ¢Â¦¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡ª¼ÂÁ©¤Èµ¤¤Å¤¤Î¹ÊóPR½Ñ¤ò¸ø³«
¤Ê¤¼¤¢¤Î´ë¶È¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤«¡©¤Ê¤¼¤¢¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¹ÊóPR¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä·Ð±Ä¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü¤«¤é¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Î»ëÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¡Öµ¤¤Å¤¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
£±.¹ÊóPR¤ò¡Ö·Ð±Ä¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×»ëÅÀ¤«¤é¿¼·¡¤ê:
¡¡Ã±¤Ê¤ë¹ÊóPR¤Î¼êË¡²òÀâ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÂÎ¤òÐíâ×¤¹¤ë»ëÅÀ¤«¤é¡¢
¡¡¹ÊóPR¤¬´ë¶È²ÁÃÍ¤äÇä¾å¤Ë¤É¤¦¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤«¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
£².Âè°ì¿Í¼Ô¡¦°æ¾å³Ùµ×¤Ë¤è¤ë¼ÂÁ©Åª¤«¤ÄËÜ¼ÁÅª¤ÊÃÎ¸«:
¡¡¹ÊóPR¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë°æ¾å³Ùµ×¤¬Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿
¡¡ÆÈ¼«¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¸ò¤¨¡¢¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤ÄËÜ¼ÁÅª¤ÊÃÎ¼±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£³.¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ËÌòÎ©¤ÄÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä:
¡¡¹ÊóÃ´Åö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢
¡¡Âç´ë¶È¤«¤é¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ä
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê²ò·è¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
Ëè½µ¶âÍËÆü¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÌòÎ©¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄê´üÅª¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÈôÌö¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÍå¿ËÈ×¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³µÍ×¡ä
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÌ¾¡§ °æ¾å³Ùµ×¤Î¹ÊóPR¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëURL¡§https://www.youtube.com/channel/UCuARo5XNk53rfgzgXwySn3w(https://www.youtube.com/channel/UCuARo5XNk53rfgzgXwySn3w)
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆâÍÆ¡§ ¹ÊóPR¤ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦·Ð±Ä»ëÅÀ¤«¤éÉ³²ò¤¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢¼ÂÁ©Åª¤«¤ÄËÜ¼ÁÅª¤ÊÃÎ¼±¤òÈ¯¿®
º£¸å¤ÎÇÛ¿®Í½Äê¡§ ½µ¤Ë1ËÜ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£¥Á¥ã¥Í¥ë¼çºË¼Ô¤Î¤´¾Ò²ð
°æ¾å³Ùµ×¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¡¤¿¤«¤Ò¤µ¡Ë»á
¸ª½ñ¡¿°æ¾åÀïÎ¬PR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»öÌ³½êÂåÉ½¼èÄùÌò¡£ÀïÎ¬¹Êó¡¦ÀïÎ¬PR¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢PR¥×¥é¥ó¥Êー¡£Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡£»ö¶ÈÁÏÂ¤Âç³Ø±¡Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£ÆüËÜ¹Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ーºÇ¹â¸ÜÌä¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½êÂåÉ½¼èÄùÌò¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¿1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¡¢Ë¡À¯Âç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡£¾¦¼ÒÅù¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢¡Ö²£ßÀ¥«¥ìー¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ê¡¢2002Ç¯11·î¤Ë¤ÏÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¡£ÆÈ¼«¤Î£Ð£ÒÍýÏÀ¤Ë¤è¤ëÇ¯100²ó°Ê¾å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤È½µ2¡¢3²ó¤Î¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¤ÇÆþ´Û¼Ô¿ô¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¡£06Ç¯11·î¤ËÂàÇ¤¤·¤¿¸å¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡ÖÀïÎ¬¹Êó·Ð±Ä¡×¸¦µæ¡¦¼ÂÁ©¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
»ö¶ÈÁÏÂ¤Âç³Ø±¡Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤òÌ³¤á¡¢ÀëÅÁ²ñµÄ¤ä·Ð±Ä¹çÍý²½¶¨²ñ¡¢¹Êó¤Î³Ø¹»¡¢ÆüËÜ¹Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¹Ö»Õ¤Ç15Ç¯´Ö¡¢¹Êó²ñµÄ¤Ç¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜÃæ¡£
¥«¥ìーÀìÌç²È¤ÇÇ¯´Ö100°Ê¾å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¡£¹Êó³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦ÀëÅÁ²ñµÄ¼çºË¤Î¹Êó¹ÖºÂ¡Ö¹ÊóÃ´Åö¼ÔÍÜÀ®¹ÖºÂ¡×¡¢¡Ö¥ê¥êー¥¹ºîÀ®¹ÖºÂ¡×¤Ç10Ç¯°Ê¾å¹Ö»Õ¤òÎòÇ¤¡£
¡¦Í¥ÎÉ´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹ÂÐ¾Ý¤Î¸¦½¤µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ·Ð±Ä¹çÍý²½¶¨²ñ¼çºË¡Ö¹ÊóÃ´Åö¼Ô¼ÂÌ³²È¹»Àµ¹ÖºÂ¡×¤ò10Ç¯°Ê¾å¤Ç¹Ö»Õ¤òÎòÇ¤¡£
¡¦¹Ö±é¤ÏÂç´ë¶È¤Î¸¦½¤¤ä¸¦½¤µ¡´Ø¤Î¹Êó¹ÖºÂ¤òÃæ¿´¤ËÇ¯´Ö 120 ²ó°Ê¾å³«ºÅ¡£
¡¦ÀëÅÁ²ñµÄÈ¯¹Ô¡Ø¹Êó²ñµÄ¡Ù¤Ç¡Ö¥ê¥êー¥¹Æ»¾ì¡×¤ò10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ(¸½ºß¤â·ÑÂ³Ãæ)¡£
¡¦¥«¥ìーÀìÌç¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×¤Ç¸½Ìò¤Î¹Êó¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£Ç¯´Ö 100 °Ê¾å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±éµÚ¤Ó¼èºà¤ò¤³¤Ê¤¹¡£
¡¦¹ç³ÊÎ¨3~4%¤Î·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÍ£°ì¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¡ÖÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¾¦¹©²ñµÄ½ê¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ê¤É ¤Î°ÍÍê¤Ç 500 ¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ò·Ð±Ä»ØÆ³¡£Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤È¤·¤Æ¹Êó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·Ð±ÄÁ´ÈÌ¤«¤é¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡£
¡¦´±¸øÄ£¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¹ÔÀ¯¤«¤é¶âÍ»¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¿©ÉÊ¡¢³°¿©¡¢Ë¡Î§¡¢¾®Çä¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢»þ·×¡¢²È¶ñ¡¢¹¹ð¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¡¢ ¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¼ÂÀÓ¡£
Ãøºî¡¿¡Ø¿·¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹´°Á´ÈÇ¡Ù¡ØºÇ¶¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¸½ñ ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î½ñ¤Êý¡¦»È¤¤Êý¡Ù¡Ø¹ÊóÆþÌç¡Ù¡ÊÀëÅÁ²ñµÄ¡Ë¡¢¡Ø¹Êó¡¦PR¤Î¼ÂÌ³ ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡¢·×²èÎ©°Æ¤«¤éÀïÎ¬¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¡Ù¡ÊÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡¢¡Ø°ì²¯¿Í¤ÎÂç¹¥Êª¡¡¥«¥ìー¤Îºî¤êÊý¡Ù¡¢¡Ø¹ñÌ±¿©¥«¥ìー¤Ç³Ø¤Ö¤â¤Ã¤È¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÆþÌç¡Ù¡ÊÆüÅì½ñ±¡ËÜ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô
¡ã¡¡»²¹Í¾ðÊó2¡¡¡ä
¢£°æ¾åÀïÎ¬PR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»öÌ³½ê¤È¤Ï¡ª ¡¡¡¡¡¡¡¡https://mk-pr.jp/
ÀïÎ¬¹Êó¤Î¼ÂÁ©¼ÂÌ³¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¹Êó¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¾Î¤µ¤ì¤ë°æ¾å³Ùµ×¤¬Î¨¤¤¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡ËPR ¹ÊóÊ¬Ìî¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô°æ¾å³Ùµ×¤¬Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡ËÀ½Â¤¶È¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¡¢BtoB¡¢BtoC¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç1000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿Âç¤ÊÀ®²Ì¼ÂÀÓ
£³¡ËPR¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾¦ÉÊ³«È¯¡¦±Ä¶È¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
£´¡ËPRÂåÍýÅ¹²ñ¼Ò¤ËÈæ¤Ù¡¢ÄãÍ½»»¤Ç¼«¼Ò¹Êó PR ¤ò¼Â¸½
£µ¡Ë¹Êó¥Þ¥ó°éÀ®¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥½¥Ã¥É¤È¤¤áºÙ¤«¤¤¥Õ¥©¥íー
¡ã¡¡»²¹Í¾ðÊó£³¡¡¡ä
¼çºÅÃÄÂÎ¤Ï¡©
¼ÂÁ©ÎÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¹Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¡×
ÆüËÜ¹Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¹ÊóÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹Êó¥Ñー¥½¥ó¤Î¶µ°é¤ä¸¦½¤¤òÅ¸³«¤¹¤ëµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
¹Êó¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¤Ïº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹Êó¤ò³Î¼Â¤ËÅ¸³«¤µ¤»¤Æ´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹Êó¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤È¼ÂÁ©ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¹Êó¥Ñー¥½¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ë¤Ï¤½¤Î°éÀ®µ¡´Ø¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¹Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î»ö¶È¤òÃì¤Ë¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¹Êó¥Ñー¥½¥ó¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ç¤Ê»ö¶È¡ä
¡¦¹ÊóPR¸¦½¤»öÌ³¶É～¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ä¹Êó¥¹¥¥ë¤òÆÀ¤¿¤¤Êý¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸¦½¤¤ò¼Â»Ü
¡¦PR¥¨¥¥¹¥Ñー¥È»ñ³Ê～¹Êó¤ÎÀìÌç²È¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤ä¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ò´õË¾¤¹¤ëÊý¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤ÆÇ§Äê»ñ³Ê»î¸³¤ò¼Â»Ü
¡¦ÀïÎ¬PR¶¨²ñ～¹ÊóPR¤ÎÀìÌç²È¤ä¼ÂÁ©¼Ô¤Ê¤É¤¬¹Ô¤¦ºÇÁ°Àþ¤Î¹Êó³èÆ°
¡¡¡ãÆüËÜ¹Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¡¡https://nihon-prec.jp/¡ä
¢£ÆüËÜ¹Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¤Î£³Âç»ö¶È
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¸þ¤±¹Êó¸¦½¤¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤Î¹Êó¸¦½¤¼¼¡×»ö¶È¡¢¹Êó»ñ³Ê¡ÖPR¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¡×»ö¶È¡¢¡ÖÀïÎ¬PR¶¨²ñ¡×»ö¶È¤Î£³¤Ä¤Î»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢Ã±¤ËÃÎ¼±¤òÍ¤¹¤ë¤À¤±¤Î¹Êó¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂÁ©ÎÏ¤ò½Å»ë¤·¡Ø·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¹Êó¡Ù¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª
https://nihon-prec.jp/
¡ãµ¡´Ø¤Î³µÍ×¡ä
¡ÚÃÄ¡¡ÂÎ¡¡Ì¾¡ÛÆüËÜ¹Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー
¡Ú»ö¶È¡¡³µÍ×¡Û£±¡Ë´ë¶È¸þ¤±¹Êó¸¦½¤¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î´ë¶È¤Î¹Êó¸¦½¤¼¼¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²¡Ë¹Êó»ñ³Ê¡ÖPR¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³¡ËÀïÎ¬PR¶¨²ñ¤Î±¿±Ä
¡Ú³èÆ°³«»ÏÆü¡Û£²£°£²£²Ç¯£³·î£²£²Æü
¡ÚU ¡¡R¡¡ L¡Ûhttps://nihon-prec.jp/
¡ÚÏ¢¡¡Íí¡¡Àè¡Ûinfo@nihon-prec.jp