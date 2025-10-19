すべてのこどもに“こども時間”を―認定NPO法人日本クリニクラウン協会が設立20周年！感謝を込めた記念イベント「クリニクラウンサンクスカーニバル」・チャリティTシャツ販売・お祝いメッセージ募集スタート

認定NPO法人日本クリニクラウン協会

2005年から入院中や療養中のこどもたちに“こども時間”を届けてきたクリニクラウン（臨床道化師）。

認定NPO法人日本クリニクラウン協会（所在地：大阪市北区、理事長：河敬世）は、2025年10月19日に法人設立20周年を迎えます。これまで支えてくださった皆さまへの感謝を込めて、20周年記念イベントの開催やお祝いメッセージの募集、チャリティTシャツ販売などの20周年企画を実施します。

日本クリニクラウン協会の沿革

【沿革】

認定NPO法人日本クリニクラウン協会は、2005年10月19日に法人設立され、今年で20周年を迎えます。

その設立のきっかけとなったのは、2004年にオランダ総領事館主催で開催された「クリニクラウンワークショップ＆講演会」でした。そこで紹介された、オランダ・クリニクラウン財団による先進的な病院訪問の取り組みに触れ、実際にオランダのクリニクラウンが病棟でこどもたちと交流する様子を目にした医師、看護師、患者家族会を中心に、「入院中のこどもたちが、病気と向き合うだけでなく、“こどもらしく過ごせる時間”を持てるようにしたい」という想いが広がりました。

その志のもと、2004年12月に設立準備委員会が立ち上がり、2005年5月には事務所を開設。そして、同年10月19日にNPO法人としての認証を受け、活動が本格的に始まりました。

「すべてのこどもに“こども時間”を」を理念に掲げ、入院や療養中のこどもたちのもとへ、赤い鼻がトレードマークの“クリニクラウン（臨床道化師）”を派遣し、病院という特別な環境で笑顔と安心を届ける活動を続けています。

これまでに全国約90の病院（小児病棟）を3928回訪問し、延べ12万1523人のこどもたちにこども時間を届けてきました。

コロナ禍には、オンラインで病室とクリニクラウンの部屋をつなぐ「クリニクラウンWeb訪問」や、YouTubeを活用した動画配信など、オンラインでの新しい支援にも挑戦。

笑顔とユーモアを通して、こどもたちの“心のケア”を届け続けています。

現在、39名のクリニクラウンと4名のクリニクラウン研修生が活動中です。



20年にわたるこれらの取り組みは、病院関係者や支援者の皆さまとの信頼関係を基盤として築かれたものであり、私たちの大切な誇りです。

これからも、たくさんの“こども時間”を届け、こどもたちの未来へとつないでいくために――

応援してくださる皆さまと共に、歩みを続けてまいります。

■20周年記念イベント「サンクス カーニバル」開催！

20th Anniversary「サンクス カーニバル」

認定NPO法人日本クリニクラウン協会は、2025年10月19日に設立20周年を迎えます。

これまで活動を支えてくださった皆さまへの感謝を込めて、記念イベント「サンクス カーニバル」を開催します。

当日は、クリニクラウンが大集合し、あそびのブースや写真展、ステージなど、楽しい企画が盛りだくさん！どなたでも自由に参加できるイベントで、こどもも大人もクリニクラウンと一緒に“笑顔の時間”を楽しめます。

【開催概要】

日程：2025年11月2日（日）13:00～16:00（出入り自由）

会場：大阪市立総合医療センター さくらホール

住所：大阪市都島区都島本通2丁目13番22号

アクセス：https://www.osakacity-hp.or.jp/ocgh/about/access.html

対象：病気や障がいのあるこども、きょうだい児、家族、福祉やインクルーシブに関心のある親子

※小学生以下の参加は保護者同伴が必要です。医療的サポート体制はありません。

参加費：無料

申込フォーム：https://forms.gle/WdftP7tpZDZ1mbFa8

また、前日11月1日（土）には、全国から参加できるオンラインイベントも開催！

（10:30～11:30予定）

詳細はこちら：https://www.cliniclowns.jp/wp/news/20251101

■＜1週間限定＞JAMMINコラボ・チャリティTシャツ販売！

京都発のチャリティ専門ファッションブランド『JAMMIN（ジャミン）』とのコラボが決定！

2025年10月20日（月）～10月26日（日）までの1週間限定で、オリジナルデザインのチャリティTシャツなどを販売します。

売上の一部（Tシャツ1枚あたり700円）は、入院中のこどもたちに“こども時間”を届けるための活動費として活用されます。

おそろいのTシャツを着て、全国のみなさんと一緒に20周年をお祝いしませんか？

届いたアイテムを身につけた写真に「#クリニクラウン20周年」のハッシュタグを添えて、SNSでシェアを！🎈

販売期間：2025年10月20日（月）0時～10月26日（日）24時

購入サイト：https://jammin.co.jp

※期間中、日本クリニクラウン協会コラボページに切り替わります。

詳細はこちらのHPをご覧ください。

https://www.cliniclowns.jp/wp/news/2025jammin

■＃クリニクラウン20周年 お祝いメッセージ＆思い出エピソード募集！

＃クリニクラウン20周年 お祝いメッセージ＆思い出エピソード募集！

おかげさまで、認定NPO法人日本クリニクラウン協会は法人設立20周年を迎えることができました！



これもひとえに、病院スタッフの皆さま、そして寄付やさまざまな形で活動を支えてくださっている個人・企業・団体の皆さまのおかげです。心より感謝申し上げます。

この節目の年に、みなさんと一緒に歩んできた時間を振り返りたいと思っています。

そこで、クリニクラウンとの思い出やお祝いメッセージを募集します🎈

クリニクラウンにまつわる、お気に入りのの写真、似顔絵、イラスト、印象に残っているエピソードなど、どんな形でも大歓迎です。



お送りいただいた内容は、20周年記念冊子や公式SNSなどで紹介させていただく場合があります。

（※掲載の際は、必要に応じて個別にご連絡いたします）

応募方法

📍１. Googleフォームから送る

どなたでも簡単に投稿できます。

→ https://forms.gle/c94Q9rYgVpoM7Gw19

📍２. メールで送る

写真やイラストなどを添付したい場合は、協会宛メールでもOKです。

→ info@cliniclowns.jp までお送りください。

📍３. SNSでも参加できます！

「#クリニクラウン20周年」のハッシュタグをつけて、

思い出やお祝いのメッセージを投稿してください🎈

📍４.公式LINEから参加できます！

以下のLINE公式アカウントのお友達登録をして、「#クリニクラウン20周年」のハッシュタグをつけて、

思い出やお祝いのメッセージを投稿してください🎈

つながろう！LINE公式アカウント

最新の活動や20周年の取り組みをお届けするため、

日本クリニクラウン協会のLINE公式アカウントも立ち上げました。

お友だち登録はこちらから

https://lin.ee/t2va0T7

Lineからも20周年のお祝いメッセージをお待ちしています。

詳細はこちらのHPをご覧ください。

https://www.cliniclowns.jp/wp/news/20th-message

■今後の展望

認定NPO法人日本クリニクラウン協会は、これからも「すべてのこどもがこどもらしく過ごせる社会」「誰もが笑顔になれる社会」を目指し、入院や療養中のこどもたちのもとへクリニクラウンを派遣し、笑顔と勇気、そして安心を届ける活動を続けてまいります。

今後は、これまで培ってきた病院での訪問活動に加え、オンラインによる支援や、新たな地域・施設への活動拡大を進めていきます。さらに、次世代のクリニクラウンの育成や、医療・教育・福祉の連携強化を通じて、より多くのこどもたちが“こども時間”を取り戻せる社会の実現を目指します。

20周年という節目を新たな出発点として、私たちは、クリニクラウンならではのユーモアと愛の力で、これからの医療と社会をやさしく変えていく挑戦を続けてまいります。

■代表コメント（理事長 河 敬世）

「すべては、21年前のオランダのクリニクラウンとの出会いから始まりました。

言葉が通じなくても、笑顔とユーモアで心がつながる――その瞬間を見て、

日本の子どもたちにも“こども時間”を届けたいと願いました。

この20年、困難な時期もありましたが、

多くの支援者、医療関係者、そして熱意あるクリニクラウンの力で活動を続けてこられました。

“Children first”の精神を胸に、これからも笑顔と希望を届け、

成熟した社会の実現に向けて歩みを進めてまいります。」

― 認定NPO法人日本クリニクラウン協会 理事長 河 敬世