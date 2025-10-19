秋は「チョコレート」＆「マロン」！期間限定ジュエルアフタヌーンティー 11月1日よりホテル＆レジデンス六本木で提供開始

シマダグループ株式会社

シマダグループ（東京都渋谷区、代表：島田成年）が運営するホテル＆レジデンス六本木(東京都港区西麻布)では、同施設1FのBar & Restaurant COCONOMA（バー・アンド・レストラン・ココノマ）にて、11月限定で『ジュエルアフタヌーンティー～チョコレート＆マロン～』の提供を開始いたします。秋の味覚をたっぷり散りばめたスイーツと、ユニークなセイボリー、さらにこの時期だけのスペシャルドリンクを楽しめる、期間限定のアフタヌーンティーです。

秋の人気スイーツ「チョコレート」と「マロン」が贅沢に溶け合う

宝石を詰めこんだようなティースタンドがアイコンとなっているBar & Restaurant COCONOMA（バー・アンド・レストラン・ココノマ）のジュエルアフタヌーンティー。11月は濃厚なチョコレートとマロンの優しい甘味が互いに魅力を引き立て合うメニューです。

スイーツは、チョコレートとマロンそれぞれの素材を存分に味わえるように仕立てました。「ムース オ ショコラ ベルガモットの香り」は、ふわふわのショコラムースにベルガモットの爽やかな香りで味に奥行きを出し、さらにチョコレートでコーティング。チョコレートの濃厚な味わいをたっぷりと楽しめます。「モンブランタルト」は、マロンクリームを味わいの違う二層のクリームで仕上げ、口どけは絶妙な滑らかさに。本物のマロンそっくりな一皿は実は栗羊羹。素材の魅力を存分に引き出せるよう、彩豊かな味わいをご用意しました。

セイボリーには、お腹もご満足いただけるよう、手作りのキッシュをご用意。定番のトリュフ香るフライドポテトはスイーツの合間にアクセントとしてお楽しみいただけます。

ウェルカムドリンクは、チョコレートとマロンペーストを合わせたノンアルコールドリンク。

ひと口で広がるなめらかな口当たりと、やさしい甘みが特徴です。

栗の風味とショコラのコクが溶け合う、秋冬にぴったりの上品な一杯です。

■ 販売期間

2025/11/1～2025/11/30

■提供時間

・平日13:00/15:00の二部制

・週末12:00/14:00の二部制

■ メニュー

< Sweets >

・ショコラティラミスのシュー

・カヌレ オランジェット

・ムース オ ショコラ ベルガモットの香り

・モンブランタルト

・マロンバスクチーズケーキ

・栗羊羹＆リーフチュイール

・スパイスマロンケーキ

< Savory >

・ミニキッシュロレーヌ

・2種のスコーン プレーン＆チョコレートコーティング

（クロテッドクリーム＆フランボワーズソース）

・トリュフ香るフライドポテト

< Drink >

・ウェルカムドリンク：「ショコラ マロン ヴェルヴェット」

・アールグレイ、イングリッシュブレックファースト含む厳選紅茶6種

・【 Nespresso Professional 】

Coffee / Espresso / Cafe Latte / Cappuccino / Decaffeinated Coffee（ノンカフェイン）

※週末は上記メニューに乾杯シャンパンが付きます。

※ウェルカムドリンクはおひとり様1杯

※カフェフリー2時間制（90分ラストオーダー）

■価格

【平日】 4,500円(税サ込)

【土日祝日】5,500円(税サ込)

■「首都圏アフタヌーンティー」口コミ年間ランキング TOP10にランクイン！

「Bar & Restaurant COCONOMA」はこの度、会員数450万人のおでかけWEBメディア「オズモール」の口コミアワードにて「首都圏アフタヌーンティー」部門の第10位に選ばれました。「どのメニューも美味しく大変満足」「落ち着いた雰囲気で居心地がいい」「笑顔で迎えてくれる接客がとても丁寧」などのお声を頂いております。

■ホテル＆レジデンス六本木について

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/shops/coconoma/reserve

ホテル＆レジデンス六本木 外観

■ホテルと住まいの融合施設

六本木駅から徒歩7分、六本木ヒルズや国立新美術館から10分以内の好立地のホテル＆レジデンス六本木。「都会のアジト」がコンセプトのデザイナーズホテルとレジデンスを融合する施設です。

ホテルの客室と長期滞在型のレジデンスを組み合わせ、客室はモダンで洗練されたデザイン、一方、ホテル上階には「生活全部、ホテルにお任せ」というお客様のために、生活に必要なもの・サービスをすべてセットしたサービスアパートメントのご用意がございます。さらには長期契約でオフィスとしてご使用いただく事にも対応しております。

https://hr-roppongi.jp/

六本木ホテルS

様々なデザインの客室があり、

和テイストのモダンルーム（禅、漣、凛）があり、それぞれ独自のデザインです。ラグジュアリールームやデラックスツインなど、贅沢な設備を兼ね備えた快適な空間を提供しています。

Bar and Restaurant COCONOMAのバーカウンター

Bar and Restaurant COCONOMA

旬の食材を活かし、和のテイストも取り入れながら常に新しいアプローチで美味しさを追求するダイニング。季節ごとに変わる料理と、世界各国から取り揃えた上質なワイン、さらに丹沢大山の麓で醸された日本酒『雨降（あふり）』とのマリアージュが特徴です。また、個性的で日本の要素が散りばめられた空間で、様々なシーンに合わせた利用が可能です。

■ホテル＆レジデンス六本木 イメージムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dSXzDYAcgbU ]

＜施設概要＞

所 在 地：〒106-0031 東京都港区西麻布1-11-6

交 通：日比谷線「六本木」駅 2番出口より徒歩6分

大江戸線「六本木」駅 4b出口より徒歩7分

千代田線「乃木坂」駅 5番出口より徒歩8分

運 営 会 社：シマダハウス株式会社

客 室 構 成：客室 47室

料 金：客室 1室2名 31,200円～

ウェブサイトURL：https://hr-roppongi.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/hr_roppongi/

■シマダグループについて

シマダグループ株式会社は、1952年世田谷区にある一軒の精米店から始まりました。飲食事業をはじめ、不動産・建築事業、介護事業・ホテル事業・保育事業・旅行事業・酒造事業。ほんのひとときから、一生涯まで。その時間が「いい時間（とき）」になるように、人生に寄り添う幅広い事業を展開しています。

葉山うみのホテルbar hotel箱根香山Hotel＆Residence六本木SAKE Kura Hotel 川崎宿箱根つたや旅館seven x seven石垣島（運営受託）

シマダグループのホテル事業 :https://shimadahouse.co.jp/business/hotel

＜本社概要＞

社名：シマダグループ株式会社

代表： 代表取締役社長 島田 成年

本社所在地：〒151-0053

渋谷区代々木3-22-7新宿文化クイントビル14階

公式サイト：https://shimadahouse.co.jp/

シマダグループのウラを楽しくのぞき見できるミニメディア：

シマ報｜もっと知りたいシマダの情報(https://shimadahouse.co.jp/shimaho)

ブランドブック：こめびと（電子版）(https://shimada-komebito.actibookone.com/)