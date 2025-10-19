【坂角】大阪限定〈OSAKA EBIMON(エビモン)〉新登場！おいしくて楽しいミラクルを起こすモンスター、リニューアルオープンの阪神梅田本店に来襲！
〈OSAKA EBIMON〉商品イメージ
株式会社坂角総本舖（本社：愛知県東海市、代表取締役：坂泰助）は、阪神百貨店梅田本店リニューアルを記念して、2025年10月20日（月）に新商品〈OSAKA EBIMON（オオサカ エビモン）〉を、店舗限定で発売いたします。
モンスターのキャラクターが目を引くパッケージの中身は、天然海老に国産青のりの風味がふわりと香る、カリッとサクッと揚げて軽やかなお煎餅。ご購入の方にもれなく、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。
また、2025年10月20日（月）～11月19日（水）までの期間、新発売を記念してさまざまなキャンペーンを実施。
〈OSAKA EBIMON〉をお買い上げの方に、1袋追加で進呈する「1袋増量キャンペーン」や、ご購入金額1,620円（税込）以上でハズレ無しのカプセルくじに挑戦いただけます。
EBIMONとは？
〈OSAKA EBIMON〉10袋入
【〈OSAKA EBIMON〉について】
発売日 ：2025年10月20日（月）
取扱店舗：阪神百貨店梅田本店
内容量/価格：6袋入/842円（税込）、10袋入/1,404円（税込）、10袋入×2箱セット/2,916円（税込）※オリジナルエコバッグ付き
製品特徴：天然海老に国産青のりの風味ふわり、カリッとサクッと揚げて軽やか、たまらないもんEBIMON。
※個包装1袋にエビチップスおよそ6～7枚入り
賞味期限：製造日より120日間
カプセルくじ景品について
【新発売記念キャンペーンについて】
実施期間：2025年10月20日（月）～11月19日（水）
１.カプセルくじ：お買い上げ1,620円（税込）以上で、ハズレ無しのカプセルくじに挑戦できます。
1等…〈OSAKA EBIMON〉オリジナルエコバッグ 1枚
2等…〈OSAKA EBIMON〉試食 1袋
3等…〈ゆかり〉試食 1枚
２.1袋増量キャンペーン：〈OSAKA EBIMON〉お買い上げ1商品ごとに、追加で1袋進呈。
坂角総本舖 阪神百貨店梅田本店リニューアルイメージ
坂角総本舖 阪神百貨店梅田本店
住所 ：大阪府大阪市北区梅田1-13-13 地下1階
営業時間：午前10時～午後8時
電話番号：06-6345-1201【代表】
取扱商品：坂角総本舖の代表商品・海老せんべい〈ゆかり〉に加えて、大阪限定商品〈大阪いか天〉や阪神百貨店梅田本店限定の虎デザインの〈ゆかり詰合せ箱〉など豊富に品ぞろえ。
さらに今回、阪神百貨店梅田店だけの限定商品〈OSAKA EBIMON〉が新発売。
坂角総本舖
株式会社坂角総本舖（ばんかくそうほんぽ）
坂角総本舖は、始祖・坂 角次郎（ばん かくじろう）の姓と名をとり、1889年（明治22年）に横須賀（現在の愛知県東海市）で創業しました。江戸時代に徳川家へ献上されていた「えびはんぺい」に創意工夫を重ねて生み出した海老せんべい「ゆかり」を中心に、自然の恵みを生かしたお菓子づくりをしています。2025年4月に、おかげさまで創業136周年を迎えました。
所在地：愛知県東海市荒尾町甚造15‐1
URL：https://www.bankaku.co.jp/shop/default.aspx?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral(https://www.bankaku.co.jp/shop/default.aspx?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral)