【源泉のお宿 湯河原千代田荘】Nポイント会員様にお得なプランを販売開始
野口観光マネジメント株式会社
～自家製！豚肉の陶板味噌焼き～ ※写真はイメージです
『【公式HP限定】Nポイント1000pt以上利用で自家製！豚肉の陶板味噌焼きをプレセント』
熱々の陶板で焼き上げた豚肉に、香ばしい味噌の風味が広がります。
プラン販売ページ :
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=820b0e9c-18f4-499c-9a98-f8cfe92a26ed&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=16494967
ご予約はこちらからどうぞ
千代田荘 公式HP :
https://chiyoda-sou.com/
その他のプランは公式HPよりご覧いただけます
◆◆公式HPからのご予約がお得！さらにご優待特典もあり！◆◆
1.Nポイント会員限定価格（宿泊代金5％引き）でご提供
千代田荘秋献立 ※写真はイメージ
汁物・デザート類はミニビュッフェ形式となっております
いつも千代田荘をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
そんないつも当館並びに野口観光グループをご愛顧いただいているNポイント会員様に大変お得なプランをこの度販売いたしました！
～自家製！豚肉の陶板味噌焼き～ ※写真はイメージです
『【公式HP限定】Nポイント1000pt以上利用で自家製！豚肉の陶板味噌焼きをプレセント』
こちらのプランでは、ご予約時にNポイント1,000ポイント硫黄ご利用いただくと、
特典としてご夕食の際に豚肉の陶板味噌焼きを、大人お一人様につき1品ご用意いたします。
熱々の陶板で焼き上げた豚肉に、香ばしい味噌の風味が広がります。
彩り豊かな野菜とともに、ご飯にもお酒にも合う人気料理です。
湯上がりのお食事処にて、ぜひご賞味ください。
【特典】
大人お一人様につき、ご夕食時に『自家製！豚肉の陶板味噌焼き』をプレゼントいたします。
※お子様への提供はございません。
【ご利用条件】
※本予約時に Nポイントを1,000ポイント以上ご利用いただいた場合のみ適用となります。
※ポイントを使用されない場合は、本プランでご予約いただいても特典の提供はできかねます。
プラン販売ページ :
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=820b0e9c-18f4-499c-9a98-f8cfe92a26ed&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=16494967
ご予約はこちらからどうぞ
千代田荘 公式HP :
https://chiyoda-sou.com/
その他のプランは公式HPよりご覧いただけます
◆公式ホームページ ベストレート◆
他社インターネット宿泊サイトでご予約するより一番お得な料金でご宿泊が可能です。
（同プラン比較時‧適用条件有）
◆◆公式HPからのご予約がお得！さらにご優待特典もあり！◆◆
公式ホームページからのご予約限定で、特典をご利用頂けます。※特典の換金・返金不可
1.Nポイント会員限定価格（宿泊代金5％引き）でご提供
2.宿泊代金の5％が次回ご利用いただけるポイント（Nポイント）として加算
3.14:00よりアーリーチェックインが可能
千代田荘秋献立 ※写真はイメージ
汁物・デザート類はミニビュッフェ形式となっております