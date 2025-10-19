¡ÚÀ¤³¦»°Âç¼òÎà´ÕÉ¾²ñ¡¢¥È¥í¥Õ¥£ーÆó´§¡ª¡ÛÃé¹§¼òÂ¤¡Ö·î¤Î¾øÎ¯½ê¡×¤¬IWSC¡¦ISCÎ¾Âç²ñ¤ÇºÇ¹â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª²ÆìÈ¯¡¦¸©»ºÊÆË¢À¹¡¢»Ë¾åµ©¤ÊÆó´§¤Î±ÉÍÀ¡£
²Æì¸©Ë¸«¾ë»Ô¤ÎË¢À¹Â¢¸µ¡¦Ãé¹§¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²Æì¸©Ë¸«¾ë»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç¾ë ¶Ð¡Ë¤¬À½Â¤¤¹¤ë¡Ø·î¤Î¾øÎ¯½ê¡Ù¤¬¡¢À¤³¦»°Âç¼òÎà¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë ¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊISC¡Ë2025¡× ¾ÆÃñÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¾Þ¤È¤Ê¤ë ¥È¥í¥Õ¥£ー¡ÊTrophy¡Ë ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø·î¤Î¾øÎ¯½ê¡Ù¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯À¤³¦»°Âç¼òÎà¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä ¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ï¥¤¥ó¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÊIWSC¡Ë2025¡×¾ÆÃñÉôÌç ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥È¥í¥Õ¥£ー¡ÊTrophy¡Ë¤ò¼õ¾Þ¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000079957.html
Î¾Âç²ñ¤ÇºÇ¹â¾Þ¤òÆ±Ç¯¤Ë³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æµ©¤ÊÆó´§¤Î±ÉÍÀ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²÷µó¤Ï¡¢Ë¢À¹¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤Îò»ËÅª¤Ê¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎW¥È¥í¥Õ¥£ー¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤è¤ê¡¢Ãé¹§¼òÂ¤¤¬ÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¸©»ºÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ë¢À¹¤Å¤¯¤ê¡¢ÃÏ³ø¾øÎ¯¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤Î¹áÌ£É½¸½¡Ê¤ª¤³¤²À½Ë¡¡Ë¤¬¡¢À¤³¦Åª¤ÊÉÊ¼Á´ð½à¤Î¤â¤È¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Æì¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¢¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£
¼ê±ö¤ò¤«¤±¤ÆÂ¤¤ê¾å¤²¤¿Ë¢À¹¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¤òÄº¤±¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ç¤¢¤ê²¿¤è¤ê¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢Æüº¢¤è¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤Î»òÊª¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø·î¤Î¾øÎ¯½ê¡Ù¾¦ÉÊ¾ðÊó
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂ¤¤ê¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤ß½Ð¤»¤ë¡¢¼î¶Ì¤Î¤ª¤³¤²¹á
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§·î¤Î¾øÎ¯½ê
¢£¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬¡§43¡ó
¢£ÍÆÎÌ¡§500ml
¢£ÈÎÇä²Á³Ê¡§5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://chuko-online.com/view/page/moon
https://chuko-online.com/html/page13.html?srsltid=AfmBOoo1TGDld6GoZrz4VqAzh-hGPwfyffEfJDGieKd6wRfFho_O2NxH
¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊISC¡Ë¡×¤È¤Ï
¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊISC¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¾øÎ±¼ò¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
À¤³¦Ãæ¤«¤é¿ôÀéÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë½ÐÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¶È³¦¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¹á¤ê¡¦Ì£¤ï¤¤¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡¦¸åÌ£¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸·Àµ¤Ë¿³ºº¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸øÊ¿À¤È¸¢°Ò¤«¤é¡¢¼õ¾Þ¤Ï¡ÖÀ¤³¦ÉÊ¼Á¤Î¾Ú¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾øÎ±¼ò¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝÅª¤Ê»ØÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://internationalspiritschallenge.com/internationalspiritschallenge2026/en/page/home
¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ï¥¤¥ó¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÊIWSC¡Ë¤È¤Ï
¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ï¥¤¥ó¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÊIWSC¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥ï¥¤¥ó¤È¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤ò¸øÀµ¤ËÉ¾²Á¤·¡¢Í¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ë¾Þ¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸¢°Ò¤¢¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡£
1969Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ï¥¤¥ó¸¦µæ¼Ô¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥»¥ë»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¡¢50Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯Îò»Ë¤È²¤½£ºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë»°Âç¼òÎà¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉ¾²ÁÊýË¡¡Û
IWSC¤ÎÉ¾²Á¥×¥í¥»¥¹¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·³Ê¤Ç¤¹¡£¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¥¤¥ó¡ÊMW¡Ë¤ä¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡ÊMS¡Ë¡¢¥½¥à¥ê¥¨¤Ê¤É¤Î¶È³¦¤ÎÀìÌç²È¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á¡£Ì£¡¢¹á¤ê¡¢¿§¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼òÎà¤ÎÀìÌç²È¤ò¾·ÂÔ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼òÎàÉôÌç¤´¤È¤Ë¿³ºº¡£¶â¡¢¶ä¡¢Æ¼¤Î3¾Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎºÇ¤âÍ¥½¨¤ÊÌÃÊÁ¤ËºÇ¹â¶â¾Þ¡ÊGold Outstanding¡Ë¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËºÇ¹â¶â¾Þ¤ÎÌÃÊÁ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÉôÌçNo.1¤òÁª½Ð¤·Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¾Þ¡Ö¥È¥í¥Õ¥£ー¡×¤Î±ÉÍÀ¤Ç¤¹¡£
https://iwsc.net/
ÈÎÇä¾ì½ê
⚫︎ Ãé¹§¼òÂ¤¸ø¼° ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://chuko-online.com
¢¨¡Ö¤¯¤¥ー¤¹¤ÎÅÎ¡¡Ãé¹§Â¢¡×LINEÍ§¤À¤Á¿·µ¬ÅÐÏ¿¼ÔÍÍ¡Êhttps://lin.ee/uMwO1hH4¡Ë¤Ø¿ï»þ¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤òÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
⚫︎ ¤¯¤¥ー¤¹¤ÎÅÎ Ãé¹§Â¢¡ÊÃé¹§¼òÂ¤Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¡Ë
¢©901-0232¡¡²Æì¸©Ë¸«¾ë»Ô°ËÎÉÇÈ556-2
ÅÅÏÃ¡§098-851-8813
URL¡§https://www.chuko-awamori.com/chukogura
⚫︎ ¤½¤ÎÂ¾¡§²Æì¸©ÆâÎÌÈÎÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¤Ê¤É
¢¨ ¾¦ÉÊ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤´´õË¾¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãé¹§¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò ±Ä¶ÈÉô
TEL¡§098-850-1257
e-mail¡§call@chuko-awamori.com
Ãé¹§¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò
1949Ç¯¤Ë²Æì¸©Ë¸«¾ë(¤È¤ß¤°¤¹¤¯)¤ÎÃÏ¤ÇÁÏ¶È¡£
Åö¼Ò°ìÈÖ¤Î¸ÄÀ¤Ï¡ÚÂ¢¸µ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÍÒ¸µ¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢À¤³¦Í£°ì¤Î¼òÂ¢¡Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡Ø»ê¹â¤Î½ÏÀ®¤ò¶Ë¤á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Ê¿À®¸µÇ¯¤Ë¶È³¦¤Ç½é¤á¤Æ½ÏÀ®á±¤Î¸¦µæ¤ò³«»Ï¤·¡¢ÍÒ¸µ¤È¤·¤Æ¤â33Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡ØË¢À¹Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ÈÁÏÂ¤¡Ù¤ò´ðËÜÍýÇ°¤È¤·¡¢Ë¢À¹¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
