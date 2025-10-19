MINIと一緒に、地球にやさしい未来を考える1日

特定非営利活動法人唐津Farm&FoodMINI宮崎「BIG LOVE PROJECT ～サーキュラエコノミーワークショップ～」

廃ペットボトルキャップから“世界にひとつだけのMINIキーホルダー”を作って、サステナブルなクリスマスを

株式会社ナカムラ自動車（MINI宮崎、所在地：宮崎県宮崎市芳士604）は、2025年11月2日（日）、MINI宮崎ショールームにて、「BIG LOVE PROJECT ～サーキュラエコノミーワークショップ～」を開催します。

ペットボトルキャップから生まれる“世界にひとつだけのMINIキーホルダー”。アップサイクルを通して、循環の価値を体験。

本イベントでは、NPO法人 唐津Farm&Food（佐賀県唐津市）が展開する「Precious Plastic 唐津」とのコラボレーションにより、廃ペットボトルキャップ100％の再生素材を使用したMINIキーホルダーづくりを体験いただけます。

MINI キーホルダー

身近な素材が生まれ変わるアップサイクルを通して、“循環する社会＝サーキュラエコノミー”を楽しく学ぶことができる内容です。

もうすぐ訪れるクリスマスシーズンに向けて、地球にやさしいプレゼントづくりにもぴったりなワークショップです。

サステナブルアクションで未来を変える

ペットボトルから作成するサステナブルなキーホルダー

会場では、不要になった古着やペットボトルキャップを回収する「サステナブルアクション」コーナーも設置。

ご家庭に眠っている衣類やキャップを持ち寄り、地球にやさしい小さな一歩を一緒に踏み出しましょう。

MINI

また、MINIはクルマづくりにおいてもサステナブルを追求しています。

内装におけるリサイクル素材の採用や、カーボンニュートラルを目指した生産工程など、未来のための取り組みを加速しています。

イベント概要

開催日： 2025年11月2日（日）

時間： １.11:00～／２.15:00～（各回15組様限定）

会場： MINI宮崎ショールーム（宮崎県宮崎市芳士604）

参加費： 無料（事前予約制）

ご予約・お問い合わせ：

お電話（0985-37-2500）またはInstagramのDMにて承ります。

お気軽にお問い合わせください。

インスタグラム：https://www.instagram.com/mini.miyazaki/

MINIと一緒に、サステナブルなクリスマスを

MINI

小さな一歩が“BIG LOVE”へとつながるように。

MINIと一緒に、地球にやさしい未来を考える一日をお過ごしください。

【主催】 株式会社ナカムラ自動車 MINI宮崎 https://www.miyazaki.mini.jp/

【協力】NPO法人 唐津Farm&Food https://karatsu-f-f.com/