MINIと一緒に、地球にやさしい未来を考える1日
MINI宮崎「BIG LOVE PROJECT ～サーキュラエコノミーワークショップ～」
廃ペットボトルキャップから“世界にひとつだけのMINIキーホルダー”を作って、サステナブルなクリスマスを
株式会社ナカムラ自動車（MINI宮崎、所在地：宮崎県宮崎市芳士604）は、2025年11月2日（日）、MINI宮崎ショールームにて、「BIG LOVE PROJECT ～サーキュラエコノミーワークショップ～」を開催します。
ペットボトルキャップから生まれる“世界にひとつだけのMINIキーホルダー”。アップサイクルを通して、循環の価値を体験。
本イベントでは、NPO法人 唐津Farm&Food（佐賀県唐津市）が展開する「Precious Plastic 唐津」とのコラボレーションにより、廃ペットボトルキャップ100％の再生素材を使用したMINIキーホルダーづくりを体験いただけます。
MINI キーホルダー
身近な素材が生まれ変わるアップサイクルを通して、“循環する社会＝サーキュラエコノミー”を楽しく学ぶことができる内容です。
もうすぐ訪れるクリスマスシーズンに向けて、地球にやさしいプレゼントづくりにもぴったりなワークショップです。
ペットボトルから作成するサステナブルなキーホルダー
サステナブルアクションで未来を変える
会場では、不要になった古着やペットボトルキャップを回収する「サステナブルアクション」コーナーも設置。
ご家庭に眠っている衣類やキャップを持ち寄り、地球にやさしい小さな一歩を一緒に踏み出しましょう。
MINI
また、MINIはクルマづくりにおいてもサステナブルを追求しています。
内装におけるリサイクル素材の採用や、カーボンニュートラルを目指した生産工程など、未来のための取り組みを加速しています。
イベント概要
開催日： 2025年11月2日（日）
時間： １.11:00～／２.15:00～（各回15組様限定）
会場： MINI宮崎ショールーム（宮崎県宮崎市芳士604）
参加費： 無料（事前予約制）
ご予約・お問い合わせ：
お電話（0985-37-2500）またはInstagramのDMにて承ります。
お気軽にお問い合わせください。
インスタグラム：https://www.instagram.com/mini.miyazaki/
MINI
MINIと一緒に、サステナブルなクリスマスを
小さな一歩が“BIG LOVE”へとつながるように。
MINIと一緒に、地球にやさしい未来を考える一日をお過ごしください。
【主催】 株式会社ナカムラ自動車 MINI宮崎 https://www.miyazaki.mini.jp/
【協力】NPO法人 唐津Farm&Food https://karatsu-f-f.com/