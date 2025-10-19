TOEIC(R)対策アプリ「Santaアルク」、累計ユーザー数1,000万人を突破

株式会社アルク

株式会社アルク（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田中伸明）が提供し、Socra AI Inc.（本社：大韓民国ソウル特別市江南区、代表取締役：パク・スヨン、以下Socra）が開発を行っているTOEIC(R)対策アプリ「Santaアルク」は、このたび全世界での累計ユーザー数が1,000万人を突破したことをお知らせいたします。

このたびの1,000万ダウンロード達成は、学び続けるユーザーの皆さまと共に築いた成果です。一人ひとりの挑戦が（生み出す学習データが）サービスの進化を後押しし、成長へとつながっています。

今後も皆さまと共に歩み、より使いやすく、成長を実現する学習体験を提供してまいります。

［Santaアルクについて］

Santaアルクは、3億件以上の解答データを学習したAI搭載のTOEIC(R)対策アプリです。

AIが学習者の解答傾向から、TOEIC(R)︎の理解度やスコア予測、英語力の分析を行い、スコアアップに直結する学習を提案するため、効率的かつ短時間でのスコアアップを実現することができます。

実際に、Santaアルクに使用されているAIモデルの学習データを分析した結果、Santaアルクで30時間学習すると平均183点TOEIC(R)スコアがアップしたという実績があります。

サービス開始以来、多くのTOEIC(R)学習者に支持いただき、国内外で利用者が拡大し続けています。

［Socra AI Incについて］

Socra AI Inc.は、グローバルな投資と知的財産(IP)提携を基盤に、AI時代の個別最適化された教育革新をリードするEdutech企業です。単に正解を与えるのではなく、学習者がAI Tutorとの質疑応答を通じて自ら考え、成長していけるよう支援する教育哲学を体現しています。

2021年4月には、CB Insightsの「AI 100」（世界のAI企業トップ100）に選出され、同年5月にソフトバンク・ビジョン・ファンド2から資金調達を受けております。

※Socra AI Inc.は2025年9月より、Riiid Inc.から社名変更いたしました。

[アルクについて]

アルクは、1969年4月の創業以来、半世紀にわたって、企業理念として「地球人ネットワークを創る」を掲げ、実践的な語学力を身につける教材の開発をすすめてきた語学教育総合カンパニーです。通信教育講座、書籍、研修、ｅラーニング教材、学習アプリ、各種デジタルコンテンツの提供など、語学分野における学習者向けの様々な支援を行っております。

