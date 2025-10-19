11月1日は「わんわん ありがとうの日」～ わんちゃんを ぎゅ～っと抱きしめて「ありがとう」を伝える日 ～

DOZONO STUDIO 株式会社わんちゃんをぎゅっと抱きしめるコンセプトのロゴマーク

この日は、家族のわんちゃんに「ありがとう」を伝える記念日として、日本記念日協会に正式登録されています。制定者は、犬専門フォトスタジオ「わんわん ありがとうの日」（神奈川県川崎市）を運営する写真家・堂園博之。犬と人の絆を祝う文化を、写真を通じて広めています。

11月1日「わんわん ありがとうの日」日本記念日協会登録証

なんで11月1日なの？

日付は、犬の鳴き声のワンワン（１１）と、数字の１をアルファベットのＩ（アイ）に見立て「私」や「愛」の意味を込め、愛犬との家族愛を表しています。

愛犬と一緒に家族写真記念日当日は特別撮影会を開催

11月1日（土）、神奈川県川崎市の犬専門フォトスタジオ「わんわん ありがとうの日」で、記念の写真撮影会を実施します。

真っ白なスタジオで、家族と愛犬が寄り添う特別な一枚を撮影。12組が満席となり、当日の様子は公式YouTubeチャンネルやInstagramでも公開予定です。

写真撮影会の開催概要：

日時：11月1日（土）11:00～16:00

場所：犬専門フォトスタジオ「わんわん ありがとうの日」

〒216-0015 神奈川県川崎市宮前区菅生6-13-4

予約枠： 最大12組（1枠につき3頭まで）

お問い合わせ先：

犬専門フォトスタジオ「わんわん ありがとうの日」

https://dozono-studio.co.jp/woofwoof/event/111.html

制定に関するコメント

日本記録認定協会認定「日本で最も犬を撮影しているプロ写真家」堂園博之（わんわん ありがとうの日）わんわん ありがとうの日／写真家・堂園博之

母の日のように、じんわりとやんわりと犬への感謝の想いに、日本中が包まれたら素敵だなと思い、お店と同じ名前の記念日を作りました。これからも、わんちゃんとご家族さまとの、幸せで楽しい思い出を作っていただけるきっかけとなるようなお店を続けていきたいと思います。

犬専門のフォトスタジオ「わんわん ありがとうの日」について

白を基調とした建築デザインと自然光で、犬に優しく安全に撮影する犬専門フォトスタジオ。オープンから5年で、5254頭の犬との家族写真を撮影。「日本で最も犬を撮影しているフォトスタジオ」として日本記録認定協会に認定をされています。

写真家・堂園博之が提案をし制定してきた、犬種別のありがとうの日は全6日となり、記念日当日には写真撮影会イベントが開催されています。

1月18日 チワワ ありがとうの日

2月2日 ラブラドール・レトリーバー ありがとうの日

4月4日 ダックスフンド ありがとうの日

4月10日 ポメチワ ありがとうの日

10月12日 トイプードル ありがとうの日

11月1日 わんわん ありがとうの日

【会社概要】

会社名：DOZONO STUDIO 株式会社

所在地：神奈川県川崎市宮前区菅生6-13-4

電話番号：044-381-8553

代表取締役：堂園博之

URL：https://dozono-studio.co.jp/woofwoof/

Instagram：https://www.instagram.com/thankyou.woofwoof.day/

YouTube：https://www.youtube.com/@thankyou_woofwoof_day