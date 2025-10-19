【やっぱりステーキ】9月に続き2ヶ月連続でフィリピン出店、ミンダナオ島・アヤラセントリオモールに新店舗オープン

株式会社ディーズプランニング

沖縄発のステーキチェーン「やっぱりステーキ」は、

フィリピン・カガヤン・デ・オロの大型商業施設「Ayala Centrio Mall（アヤラ・セントリオ・モール）」内に新店舗「やっぱりステーキアヤラセントリオCDO店」をオープンいたしました。



9月に続き、2ヶ月連続でのフィリピン出店となり、フィリピン国内では7店舗目、海外全体では15店舗目の出店となります。

今回出店した、カガヤン・デ・オロは、フィリピン南部のミンダナオ島にある、自然と都市の活気が融合した中核都市。

これまでフィリピン中部のセブに3店舗、フィリピン北部のマニラに3店舗の出店をしてきましたが、

南部地域には初の出店となり、フィリピン初出店から1年半弱で、北部、中部、南部の3地域の出店を

実現することができました。

新店舗でも、日本国内と同様に職人が一本一本の肉を丁寧に下処理する

“手仕事”のスタイルを採用。

筋をしっかり取り除くことで、肉厚でありながらも驚くほど柔らかいステーキを提供します。

「やっぱりステーキ」ならではの食べやすく親しみやすい味わいを、沖縄から世界へ届けます。

出店先の「Ayala Centrio Mall」は、フィリピン有数の複合商業施設です。

約3.7ヘクタールの広大な敷地にショッピングモール、ホテル、オフィス、などが併設されており、地域のライフスタイル拠点として親しまれています。

館内には約300店舗が集い、映画館や屋外ガーデン「Centrio Garden」を備えるなど、買い物・食事・憩いを一度に楽しめる人気スポットです。

やっぱりステーキは、2023年の海外1号店（ネパール）を皮切りに、オーストラリア、シンガポール、フィリピンへと展開を拡大。

2025年10月現在、ネパール2店舗、オーストラリア4店舗、シンガポール2店舗、フィリピン7店舗を展開しています。

「沖縄から世界へ」を合言葉に、これからも“地元に根ざしたステーキ食堂”として、世界中で愛されるブランドを目指してまいります。

【店舗情報】

店名：やっぱりステーキアヤラセントリオCDO店

住所：Unit 1143 ground floor, Ayala Centrio mall, CM Recto Avenue corner Corrales Avenue, Cagayan de Oro city 9000

営業時間：11:00～22:00

座席数：60席





