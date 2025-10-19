【新商品】【超幅広 ☓ 超肉厚クッション ☓ スプリング!!】自転車パーツブランド「GORIX」から、自転車サドル(GC-DryMax C2)が新発売!!

GORIX株式会社

GORIX サスペンションサドル GC-DryMax C2

「“肉厚クッションで極上の座り心地"」

「サドル沼」を卒業！

このサドルは、お尻の痛みや腰への負担を軽減するために設計された安定感と衝撃吸収に特化した

究極の快適サドルです。

約260mmの超幅広座面と最大95mmの超肉厚高反発フォームが、

坐骨だけでなくお尻全体を面でしっかり支えます。

さらに、底部に内蔵されたロングスプリングとの二重構造が、路面の衝撃を強力に吸収します。

縫い目のない一体成型防水構造と撥水加工PUレザーにより、雨の日でも内部への浸水を防ぎ、

耐久性も抜群です。

蒸れを軽減する通風チャンネルや、夜間安心の後方反射シールも装備しています。



街乗りからロングライドまで、「ゆったり派サイクリスト」やシニアライダーにも最適な

全天候対応型のデザインサドルです。

特徴

●お尻の痛み・腰の負担を軽減：超幅広・超肉厚クッションと内蔵スプリングの二重構造

●全天候型：縫い目なしの一体成型防水と撥水加工で雨に強い

●蒸れにくい：僅かな中央通風チャンネルと底部通気穴で快適性をサポート

●高い安全性：夜間の視認性を高める後方赤反射シール付き

●多用途に対応：スポーツ車から電動自転車まで幅広い車種にカスタム可能

●Φ7mmスチールレール（メモリ付き）で、幅広い車種に簡単に装着・最適な調整が可能。

商品の特徴

【超幅広・超肉厚×スプリングの究極快適】

約260mmの超幅広座面と最大95mmの超肉厚高反発フォームで、体圧を広範囲に分散します。

さらに内蔵型スプリングが振動を吸収する二重構造により、長時間乗っても坐骨や腰への負担を

大幅に軽減します。

【水の侵入を防ぐ全天候対応設計】

PUレザーとフォームを一体成型することで、縫い目からの水の浸入をシャットアウトし、

高光沢の撥水・UV耐候加工も施され、雨の日や屋外保管でもサドルの美しさと耐久性を

長期間維持します。

【蒸れを軽減する通風チャンネル構造】

座面中央の凹み（通風チャンネル）と底部の通気孔が連動し、熱や汗を効率的に逃がす構造で、

デリケートな部分への圧迫を和らげながら、蒸れを軽減し、快適な座り心地を持続させます。

【スタイリッシュな内蔵型スプリング】

衝撃吸収に優れたロングスプリングを底部に内蔵し、衣類や荷物の引っかかりを防ぎつつ、

段差の衝撃をスムーズに吸収します。

見た目はスポーティーで、ロードバイクやクロスバイクにも自然にマッチします。

【夜間も安心！後方反射シール】

サドル後方に装備された赤反射シールが、夜間走行時の後続車からの視認性を向上し、

通勤・通学など、薄暗い時間帯でも安全性を高めます。

商品の詳細

商品名：GORIX 自転車サドル(GC-DryMax C2)



販売先：

●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gc-drymaxc2/

●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/gc-drymaxc2

●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGCLJ6P4



販売価格：2,499円(税込 送料込) ＊販売価格は変動することがございます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56501/table/862_1_c1568a20231b7642234dbef8810850de.jpg?v=202510190325 ]