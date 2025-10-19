【イベント出展】美容医療を一歩先へ―クリニック経営に携わるプロフェッショナルが一堂に会す「medicalforce day 2025」（10/19）にエテルナム初出店。

株式会社エテルナム

『永遠の美しさへの夢が、 夢に終わらない未来を創りあげること』を使命に掲げる、化粧品の研究開発・製造販売を行う株式会社エテルナム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松本隆明）は、2025年10月18日（日）TODA HALL&CONFERENCE TOKYOにて開催されるクリニック経営者・医師対象のオフラインイベント「medicalforce Day 2025」に初出展します。本展示会では、ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液を高配合した医療機関専売品である「エテルナムDR」シリーズと一般生活者向け商品である「エテルナム」シリーズの人気商品２種、集中ブースター美容液「上清原液SAITAI」「エテルナムフェイシャルマスクEX」を展示・販売いたします。

展示製品すべてをお試しいただくことができ、専任スタッフがそれぞれの特徴や使用法、背景となった研究開発などについてご説明し、具体的なご商談が可能です。

また下記の来場者特典をご用意しております。

ーーー来場者特典ーーー

・展示商品を特別割引価格（20％OFF）で販売

・その場で商談orアポ確約で「エテルナムDRサンプル」（スキンケア＆リップ）をスタッフ様の人数分プレゼント（上限値：10セット）

・20,000円（税込）以上の購入で「オリジナルノベルティ」（上清液入りハンドクリーム＋ミニ美容液）プレゼント

イベント概要

「medicalforce Day」は、クリニック経営に携わるプロフェッショナルが一堂に会し、業界の“次の一歩”を共に考える特別なイベントです。 昨年の「medicalforce Day 2024」では、多くのクリニック経営に関わるプロフェッショナルとともに、セミナーやセッションを通じて、クリニックの経営に関わるナレッジ・事例をシェアしてまいりました。

第2回目となる「medicalforce Day 2025」では、美容医療業界を中心に、多様なバックグラウンドを持つトップランナーをゲストに迎え、今後の市場の潮流や、持続可能なクリニック経営のヒントを探る特別セッション・パネルディスカッション・交流の場をご用意しています。

ご参加いただく皆さま自身が視野を広げ、新たな気づきや具体的なアクションにつなげられるような場を提供し、業界全体を次のステージへと共に進めることを目指します。

展示・販売商品

詳細を見る :https://event.medical-force.com/mfday2025_snssite[表: https://prtimes.jp/data/corp/143635/table/39_1_f8db7c76d6b96c16b53fd7ae5317889d.jpg?v=202510190325 ]エテルナム DRシリーズ（医療機関専売品）

短期的な効果を期待できる最大限配合で作られたクリニック専売ホームケア製品。

エテルナムDR スキングロウマスク EX（医療機関専売品）

しぼみ肌に豊かなハリを今すぐ。濃密なヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液をふんだんに配合した、かつてない再生医療発想のホームケア。ダウンタイムの短縮および施術との相乗効果も期待できる商品です。

※イベントでのみ1枚でのご購入も可能です。

エテルナムDR リップセラム （医療機関専売品）

美容施術レベルの濃度でヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液を高配合した、クリニック専売リップセラム。

エテルナム 上清原液 SAITAI

1品追加するだけでお手持ちのスキンケアを格上げする、集中ケアの集中ブースター美容液。

・15mL 11,000円（税込）

エテルナム フェイシャルマスク EX

ホームケアのレベルを進歩させる次世代の高機能マスク。

・20mL×5枚入り 16,500円（税込）

その他商品ラインナップ ※展示会での販売はいたしません

エテルナム スキンケア シリーズ

肌の悩みを抱えるすべての人の希望になる、再生医療研究から生まれたスキンケア。

・ローション（100mL) 8,800円（税込）

・セラム （30mL） 14,300円（税込）

・クリーム （30g） 12,100円（税込）

エテルナム リップセラム

「唇そのものを育てていく」という新発想のリップセラム。

・A001～A007（8mL）6,600円（税込）

トライアルセット（7日分）

「肌が出会う初めての体験」を手軽にお試しいただけるトライアルセット。（期間限定特別価格＋２日分追加）

トライアルセット 1,980円（税込）

ローション（1mL×14包）

セラム（0.5mL ×14包）

クリーム（0.5g ×14包）

エテルナムについて

■Eternamブランド

「エテルナム」それは、再生医療研究から生まれたスキンケアブランド。リップセラム、医療機関専売のスキンケア、一般消費者向けのスキンケアを展開しています。「エテルナム」はラテン語で「永遠」を意味し、希少価値の高い臍帯由来間葉系幹細胞を独自に培養した上清液で、これまでにない美を届けます。心の奥に宿る「永遠の美」への憧れに、贈るもの。 想いに寄り添い、進み続ける自信をくれるもの。エテルナムはそんなブランドでありたいと考えます。

公式ブランドショップ :https://ec.eternam.co.jp/

会社概要

社名 ：株式会社エテルナム

本社所在地 ：東京都渋谷区恵比寿1-21-17-7F

代表取締役 ：松本隆明

事業内容 ：化粧品製造販売

創業 ：2023年7月3日