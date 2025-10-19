¡Ú¿·À½ÉÊÈ¯Çä¡ÛTeclast 11¥¤¥ó¥ÁÂç²èÌÌ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖArtPad Air¡×ÅÐ¾ì¡ª4Æü´Ö¸ÂÄê½é²óÈÎÇäÆÃ²Á21,900±ß¡ª
- [T60Pro] Amazon¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§
¿·À½ÉÊ¡§Teclast ArtPad Air
¥ê¥ó¥¯¡§https://geni.us/jGXvi(https://geni.us/jGXvi)
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§29,900±ß
È¯Çä²Á³Ê¡§21,900±ß¡Ê27% OFF¡Ë
¥³ー¥É¡§¡ÚARTPADAIR¡Û¤ò¤´ÆþÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤
½é²ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§10·î20Æü(·î) ～ 10·î23Æü(ÌÚ)
- Teclast ArtPad Air¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾Ò²ð
11¥¤¥ó¥Á¡¦7:5ÈæÎ¨¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢É½¼¨ÌÌÀÑ¤Ï½¾Íè¤Î16:9²èÌÌÈæ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ20%Áý²Ã¡£²èÁÇ¿ô¤Ï236ËüÅÀ¤È¹âÀººÙ¤Ç¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇË¤«¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Teclast T-Pen ¥¹¥¿¥¤¥é¥¹¥Ú¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç4,096¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉ®°µ´¶ÃÎ¤È¥Ñー¥à¥ê¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò¼Â¸½¡£TeclastÀ½¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È¤·¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿ÉÁ²è¡¦É®µÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Teclast ArtPad Air¤ÎËÜÂÎ¸ü¤Ï¤ï¤º¤«7.3mm¡¢½ÅÎÌ¤Ï520g°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÈÂÓÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢·ÚÎÌ¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÂç²èÌÌ¤Î²÷Å¬¤µ¤¬Í»¹ç¤·¡¢¾å¼Á¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂÎ¸³¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
Teclast ArtPad Air¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î4G¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡ÖMediaTek Helio G99¡×¤òÅëºÜ¡£2¤Ä¤Î¹âÀÇ½A76¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¥³¥¢¤È2.2GHz¤Î¹â¥¯¥í¥Ã¥¯¼þÇÈ¿ô¤Ë¤è¤ê¡¢²÷Å¬¤Ê¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¡£6¤Ä¤Î¹â¸úÎ¨A55¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¥³¥¢¤¬¡¢ÄãÉé²Ù»þ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄ¹»þ´Ö»ýÂ³¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Valhall¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æ°ºî¼þÇÈ¿ô1000MHz¤Î¹âÀÇ½¡ÖMali-G57 MC2¡×GPU¤Ë¤è¤ê¡¢ArtPad Air¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ê»ë³ÐÉ½¸½¤È³ê¤é¤«¤Ç±þÅúÀ¤Î¹â¤¤¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¡£AR¡¢VR¤Ê¤É¤ÎÀè¿Êµ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Teclast ArtPad Air¤Ï¡ÖSmart Button¡×¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤òÁõÈ÷¡£¥·¥ó¥°¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¡¢Ä¹²¡¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Î3¤Ä¤ÎÁàºî¤òÇ¤°Õ¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥·¥¹¥Æ¥àµ¡Ç½¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤Æ¡¢ÁÇÁá¤¯µ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Teclast ArtPad Air¤Ï¡¢Android 15¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¿·OS¡ÖArtOS¡×¤òÅëºÜ¡£¥Õ¥íー¥Æ¥£¥ó¥°¥Üー¥ë¡¢¥µ¥¤¥É¥Ðー¡¢»°ËÜ»Ø¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤µ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡£Áàºî´¶¤Ï¥¹¥àー¥º¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥â¥À¥ó¤ÊÈþ´¶¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8,000mAh¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥Ý¥ê¥ÞーÅÅÃÓ¤òÅëºÜ¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î°ìÆüÃæ»ÈÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£Type-C¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤ËÁÇÁá¤¯ÊØÍø¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
8GB¤ÎRAM¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç12GB¤Î²¾ÁÛ¥á¥â¥ê³ÈÄ¥¤Ë¤è¤ê¡¢¹ç·×20GB¤Î¥á¥â¥êÍÆÎÌ¤ò¼Â¸½¡£128GB¤Î¹âÂ®ÆâÂ¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤òÈ÷¤¨¡¢¤µ¤é¤ËºÇÂç1TB¤ÎMicro SD¥«ー¥É¤Ë¤è¤ë³ÈÄ¥¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ½½Ê¬¤Ê¥¹¥È¥ìー¥¸¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- Teclast ArtPad Air¤Ï¡¢TDD+FDD¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥É4G LTE¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÀÜÂ³¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¸·¤·¤¤¥¿¥¹¥¯½èÍý¡¢»öÌ³´ÉÍý¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ÇÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¡¢¹âÂ®¤«¤ÄË¸¤²¤Î¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Õ¥£¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- ac¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ð¥ó¥ÉWi-Fi¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ®¤¯¡¢³ê¤é¤«¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢ÀÜÂ³¤òÍÆ°×¤Ë°Ý»ý¡£Äã¾ÃÈñÅÅÎÏBluetooth 5.0µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈÄãÃÙ±ä¤ÇÀÜÂ³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ËÌÅÍ¡¢GPS¡¢GLONASS¡¢GALILEO¤Î±ÒÀ±Â¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ±þ¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¹ÈÏ¤Ë¥«¥Ðー¡£¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¤è¤êÂ®¤¯¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¾ðÊóÂ¬Äê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥ªー¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¤È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤òÈ÷¤¨¤¿1,300Ëü²èÁÇ¤Î¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Ï¡¢Äã¾ÈÅÙ´Ä¶²¼¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òÂª¤¨¤Þ¤¹¡£500Ëü²èÁÇ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë³ê¤é¤«¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ê¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
Symphony¥¹¥Ôー¥«ー¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢TeclastÆÈ¼«³«È¯¤Î¡ÖArt Tune¡×¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡¢Æ°²è»ëÄ°¡¢¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤òÀºÌ©¤ËÅ¬±þ¡£¹âÀººÙ¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¡¦²»À¼ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Teclast
Teclast¡Ê²ñ¼Ò¡Ö¾¦²Ê¥°¥ëー¥×¡×¤Î»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï1999Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ò¥³¥¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤·¤Æ¡¢TeclastÎÉ¼Á¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤ò¹¤²¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ì²¯°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤ò»ý¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¡¢¸ÄÀÅª¤Ç¡¢¥³¥¹¥Ñ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¦À½ÉÊ³«È¯¤«¤é¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
