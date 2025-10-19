（速報）Topps株式会社が　Topps NOW新商品「Shohei Ohtani - 2025 MLB Topps NOW(R) - Card 884 等 」発売開始を発表

Topps株式会社

スポーツとエンターテインメントのトレーディングカードおよびコレクターズアイテムの世界的リーダーであるTopps Company, Inc.の日本法人Topps株式会社(東京都港区 取締役：見須 智）は本日、下記商品等の発売開始を発表しました。

（商品名）

・ Shohei Ohtani - 2025 MLB Topps NOW(R) - Card 884

https://jp.topps.com/products/shohei-ohtani-2025-mlb-topps-now%C2%AE-card-884

（商品特徴）

・ 本商品はTopps.COM（ https://jp.topps.com/ 等）のみで販売予定。

・ 本商品は期間限定で、日本時間2025年10月20日朝頃まで販売予定（詳しくは弊社公式ウェブサイトで必ずご確認くださいませ。変更となる場合もございます。）

TOPPS NOW(R) (トップスナウ)は、Topps社USA及びEuropeですでに展開され人気を博している弊社のブランドで、スポーツとエンターテインメントの最高の瞬間、特別な瞬間をトレーディングカードにしたものです。期間限定で弊社HPで提供されます。

Topps社は2021年、トレーディングカードに対する日本およびアジア市場の需要の高まりに対応するため、東京にオフィスを開設し、プレゼンスを拡大して参りました。

「また新たにこのような最高に特別なTopps NOWカードをTopps Japanからもお届けさせて頂くことを大変嬉しく存じます。本商品は皆様に新たな楽しみを提供し、日本市場でのビジネスに大きく貢献し、新たなトレーディングカード文化創造の機会になると考えています。」と、Topps JapanのカントリーGMである、見須 智は述べています。

1930年代以来、Topps社は、製品を革新し続けております。体験型のユニークなイベントやプロモーション等に加え、各地域向けにローカライズされた製品で世界中の消費者にアピールして参りました。メジャーリーグベースボール、UEFA、ブンデスリーガ、スターウォーズなどのグローバルライセンスパートナーに加え、各地域のライセンシングパートナーとの長年のパートナーシップを築いて参りました。日本でのビジネス拡大は、トレーディングカードの創造的な文化をサポートし、Topps社の文化を継続することを目的としています。世界中のコレクターや新しいファンに力を与えて参ります。