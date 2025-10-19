本日、土地家屋調査士試験【解答速報】を実施します！さらに試験総評LiveとYouTube座談会の配信も決定いたしました！

株式会社アガルート令和7年度（2025年度）土地家屋調査士試験【解答速報】

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、土地家屋調査士試験当日の10月19日（日）に 「解答速報」を無料で実施いたします。

土地家屋調査士試験 解答速報ページ :https://www.agaroot.jp/chousashi/sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-chousashi

アガルートアカデミー 令和7年度（2025年度）土地家屋調査士試験 解答速報

アガルートアカデミーは、令和7年度（2025年度）土地家屋調査士試験の試験当日に「解答速報」「午後の部（択一）総評」YouTubeLIVE、「午後の部（記述）総評＆座談会」YouTubeLIVEを会員登録不要で無料公開いたします。ぜひ、試験の振り返りにお役立てくださいませ。

土地家屋調査士試験当日、10月19日（日）14：00より【午前の部（択一＆記述）】 の解答速報を実施いたします。

解答速報は開始時刻が変更となる場合がございますので、SNSのフォローをお願いいたします。

アガルートアカデミー「X」 :https://x.com/AGAROOTchosashi?utm_source=prtmes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-chousashi

■「午後の部（択一）総評」「午後の部（記述）総評＆座談会」配信決定！

また、解答速報に加えて「午後の部（択一）総評」、コメント欄で講師に質問できる「午後の部（記述）総評＆座談会」の配信も決定いたしました！

ぜひこちらもご覧ください。

■当日のスケジュール

・午前の部（択一）解答速報：14時00分

・午後の部（択一）解答速報：16時30分

・午後の部（択一）総評：17時30分

・午後の部（記述）問21・問22 模範解答ダウンロード：20時00分

・午後の部（記述）総評＆座談会：21時00分

※解答速報は開始時刻が変更となる場合がございます

解答速報 詳細はこちら :https://www.agaroot.jp/chousashi/sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-chousashi

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

